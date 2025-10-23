Bitget e Google Developer Group colaboram em um segundo hackathon para impulsionar a inovação dos jovens

VICTORIA, Seychelles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal Bolsa Universal (UEX) do mundo, tem o prazer de anunciar sua colaboração contínua com o Google Developer Group (GDG). Eles realizarão um segundo hackathon, o "AI Accelerate Hack", como parte da iniciativa Blockchain4Youth CSR da Bitget. O evento será realizado na KU Leuven, na Bélgica, na quarta-feira, 29 de outubro de 2025.

O hackathon de 10 horas visa apoiar e incentivar jovens talentos a utilizar ferramentas inovadoras para construir o futuro do setor de tecnologia, com foco no grande tema: "Alimentando a inovação em ritmo acelerado por meio da sinergia de tecnologia, negócios e criatividade.”

O "AI Accelerate Hack" é uma competição intensa e colaborativa em que desenvolvedores e designers trabalharão juntos para criar soluções inovadoras e orientadas para a tecnologia para desafios de negócios do mundo real. O evento deve reunir 200 participantes de diversas origens.

"Nossos programas Blockchain4Youth continuam crescendo e se expandindo em todo o mundo. Esses hackathons são uma ótima oportunidade para interagir com alunos promissores, compartilhar nossa experiência como mentores e construir continuamente nossa comunidade por meio de conhecimento compartilhado”, disse Vugar Usi Zade, diretor de operações da Bitget.

"A parceria com a Bitget para o 'AI Accelerate Hack' se alinha perfeitamente com nossa missão de capacitar a próxima geração de desenvolvedores”, disse Daniel Sparemblek, presidente e fundador do Google Developer Group (GDG) KU Leuven. "Este evento é uma plataforma única onde a teoria acadêmica encontra os desafios de negócios do mundo real, levando os alunos a inovar na interseção de IA, blockchain e criatividade.”

Embora o hackathon seja projetado principalmente para alunos de mestrado em Engenharia da Computação e disciplinas relacionadas, com forte ênfase em Inteligência Artificial, a participação também está aberta a estudantes de outras formações acadêmicas, recém-formados com até dois anos de experiência profissional e especialistas em tecnologia entusiasmados.

A programação do evento inclui uma breve cerimônia de abertura, onde a Bitget apresentará a iniciativa Blockchain4Youth e o recém-lançado Programa de Pós-Graduação. Este programa visa recrutar os melhores talentos universitários e colocá-los diretamente em fluxos de trabalho reais da Web3. Por meio desse programa, os graduados ingressam em um dos intercâmbios de crescimento mais rápido do mundo, colaboram com colegas de mais de 50 países e avançam por um caminho de desenvolvimento claro que combina rotações, orientação, remuneração competitiva e a chance de embarcar na fronteira. O dia será seguido pelo período principal de hacking de 10 horas. Os grupos apresentarão seus projetos finais à noite, quando os prêmios serão distribuídos às equipes vencedoras.

Este evento é a segunda colaboração entre a Bitget e a GDG, após um hackathon de grande sucesso realizado em maio na Constructor University. É uma parte fundamental da iniciativa Blockchain4Youth da Bitget, que inclui várias iniciativas em andamento em todo o mundo para disseminar educação e conhecimento sobre o setor. Mais recentemente, a Bitget realizou uma sessão de carreira de diversidade Web3 na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST) em 20 de setembro, juntamente com a comunidade estudantil 0xU. Além disso, em agosto, a Bitget organizou seu terceiro Mês da Experiência Cripto, realizando atividades educacionais em 12 países e alcançando mais de 15.000 participantes. Olhando para o futuro, a iniciativa também incluirá o WAIB Summit AI x Web3 Hackathon de 14 a 16 de novembro, um evento de três dias na KU Leuven que reunirá estudantes, desenvolvedores, empreendedores e pesquisadores para construir soluções inovadoras na fronteira da inteligência artificial e da Web3.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Bolsa Universal (UEX) do mundo. Atendendo mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real aos preços de Bitcoin , Ethereum e outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas não custodial líder que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção das criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, do SUDESTE ASIÁTICO e da AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™ , um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

