Bitget 與 Google Developer Group 攜手合作舉辦第二屆程式設計馬拉松，激發青年人創新

塞舌爾維多利亞, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，簡稱 UEX） Bitget 懷著興奮的心情宣佈繼續與 Google Developer Group (GDG) 合作。 作為 Bitget Blockchain4Youth 企業社會責任計劃的一部分，雙方將舉辦第二屆程式設計馬拉松 「AI Accelerate Hack」。 活動將於 2025 年 10 月 29 日（星期三）在比利時魯汶大學 (KU Leuven) 舉行。

舉辦這場 10 小時的程式設計馬拉松 (hackathon)，目的在於支持與鼓勵年輕人才利用創新工具為科技界建立未來，其主題為「透過科技、商業及創意的協同效應，推動快速創新」(Fueling fast-paced innovation through the synergy of technology, business, and creativity)。

「AI Accelerate Hack」是一項激烈緊湊的合作比賽，開發者與設計師將聯手構建創新、由科技作驅動的解決方案，以應對現實世界的商業挑戰。 該活動預計會吸引到 200 位來自不同背景的參賽者。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「Blockchain4Youth 計劃已在全球不斷發展和壯大。 這類程式設計馬拉松活動，是與具潛質學生互動、分享我們作為導師的專業知識，以及透過分享知識持續構建社區的絕佳機會。」

魯汶大學 Google Developer Group (GDG) 總裁及創辦人 Daniel Sparemblek 透露：「與 Bitget 合作舉辦『AI Accelerate Hack』活動，跟我們賦予新一代開發者能力的使命不謀而合。 這項活動是一個獨特的平台，讓學術理論與現實世界的商業挑戰互相結合，在人工智能 (AI)、區塊鏈和創意的交匯點上推動學生作出創新。」

這次程式設計馬拉松主要針對電腦工程及相關學科的碩士生，著重於人工智能，但亦歡迎其他學術背景的學生、擁有最多兩年專業經驗的應屆畢業生，以及懷著滿腔熱誠的科技專才參加。

活動過程包括一個簡短的開幕儀式，由 Bitget 對 Blockchain4Youth 倡議計劃及近期推出的研究生課程作出簡介。 該計劃旨在招募頂尖大學人才，並安排他們直接投入到真實的 Web3 工作流程中。 通過這項計劃，畢業生將加入全球發展最迅速的交易所之一，與來自超過 50 個國家或地區的同事合作，並透過整合輪換、導師制、優厚薪酬及前線實戰機會的明確職業生涯發展路徑而邁向成功。 當天隨後將會進行 10 小時的核心程式設計馬拉松環節。 各小組將於晚上展示他們的最終項目，同時亦會向優勝隊伍頒發獎項。

這項活動是 Bitget 與 GDG 的第二次合作，此前 Bitget 於五月在 Constructor University 舉辦了一場程式設計馬拉松，取得空前成功。 這是 Bitget 更廣泛 Blockchain4Youth 倡議計劃的重要部分，該計劃涵蓋了全球多項持續開展的計劃，目的在於推廣區塊鏈領域的教育與知識。 最近，Bitget 與 0xU 學生社群合作，於 9 月 20 日在香港科技大學 (HKUST) 共同舉辦 Web3 多元職業生涯會議。 此外，Bitget 在 8 月舉辦了第三次加密貨幣體驗月 (Crypto Experience Month)，於 12 個國家及地區舉辦教育活動，吸引了超過 15,000 人參加。 展望未來，該計劃還將包括 11 月 14 日至 16 日在魯汶大學舉行，為期三天的 WAIB Summit AI x Web3 Hackathon（WAIB AI 峰會 x Web3 程式設計馬拉松），屆時學生、開發者、企業家和研究人員將匯聚一堂，攜手為人工智能及 Web3 前沿領域建構突破性的解決方案。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，簡稱 UEX)。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣 、 以太坊 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密貨幣錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與 聯合國兒童基金會 ( UNICEF ) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽： 網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡： media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的 使用條款 。