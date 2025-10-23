DataVault AI dan Wellgistics Health Umumkan Rencana Penggunaan PharmacyChain™ untuk Menerapkan Kontrak Pintar yang Didukung Blockchain dari Produsen ke Pasien untuk Industri Obat Resep, Guna Meningkatkan Efisiensi dan Hasil Pengobatan bagi Pasien

BEAVERTON, Ore., Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- DataVault AI, Inc. (“DataVault”) (NASDAQ: DVLT), terdepan dalam pengalaman, valuasi, dan monetisasi data AI, dan Wellgistics Health, Inc. (“Wellgistics”) (NASDAQ: WGRX), pemimpin dalam distribusi produk farmasi generasi berikutnya, pemilihan rute resep digital, dan pemenuhan resep di pusat berteknologi AI, hari ini mengumumkan bahwa kedua perusahaan telah menandatangani letter of intent yang tidak mengikat untuk mengimplementasikan kontrak pintar yang didukung blockchain dari produsen ke pasien (“PharmacyChain™”) ke dalam infrastruktur Fisik dan Teknologi milik Wellgistics yang bersifat eksklusif untuk industri obat resep. Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk berupaya sepenuhnya mendigitalisasi pelacakan obat resep mulai dari penulisan resep hingga pemenuhannya, guna memastikan bahwa obat yang tepat diberikan kepada pasien yang tepat pada waktu yang tepat, disertai dengan rekomendasi yang tepat untuk penggunaan yang aman dan efektif. Kedua perusahaan saat ini mempertimbangkan pengaturan pembagian keuntungan yang berasal dari biaya penggunaan PharmacyChain oleh apotek.

“Selama satu dekade terakhir, DataVault AI telah membangun portofolio teknologi berpaten yang menjadikan kami terdepan dalam monetisasi data dan inovasi blockchain di berbagai industri,” ujar Nathaniel Bradley, CEO dan Co-founder DataVault AI. “Pasar obat resep AS senilai $634 miliar sedang memasuki era baru transformasi digital. Platform PharmacyChain™ kami menggambarkan peluang yang dapat ditingkatkan skalanya untuk menghadirkan nilai yang terukur bagi setiap pemangku kepentingan, mulai dari produsen dan dokter hingga apotek, penyedia pembayaran, dan pasien. Dengan mengintegrasikan kontrak pintar yang didukung blockchain, kami menciptakan ekosistem resep yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, yang menyelaraskan insentif finansial dengan peningkatan hasil pengobatan bagi pasien.”

Wellgistics baru-baru ini mengumumkan peluncuran HubRx AI, sebuah mesin agen kecerdasan buatan (Agen AI) yang sepenuhnya dapat disesuaikan, yang dirancang untuk menyederhanakan implementasi agen AI bagi apotek. Agen AI tersebut akan membantu mengoptimalkan layanan obat resep, mengurangi biaya apoteker, dan meningkatkan hasil pengobatan pasien, sekaligus tetap mematuhi kontrol ketat terkait privasi, keamanan, dan kepatuhan dalam layanan kesehatan. HubRx kini sedang diintegrasikan dengan berbagai alat teknologi Wellgistics lainnya: Einstein Rx AI, dukungan keputusan klinis dan pengoptimalan keamanan, serta Wellgistics Hub (sebelumnya dikenal sebagai DelivMeds®), yaitu infrastruktur digital untuk pemilihan rute resep. Semua ini dipadukan dengan infrastruktur fisik milik Wellgistics untuk membantu melayani pasien di mana pun mereka berada. Infrastruktur fisik Wellgistics mencakup jaringan distribusinya (3PL dan gudang), jaringan tepercaya yang terdiri dari lebih dari 6.500 apotek independen di seluruh penjuru negeri, serta apotek internal (fisik dan online).

“Meningkatkan akses pasien terhadap obat resep dengan meminimalkan beban administrasi melalui kontrak pintar berbasis blockchain merupakan langkah logis berikutnya untuk membantu apoteker memastikan pasien mendapatkan obat mereka secara tepat waktu dan sesuai anggaran,” ujar Prashant Patel, RPh, Presiden Direktur & CEO Sementara Wellgistics. “Kepatuhan terhadap regimen pengobatan, yang meningkatkan keselamatan pasien dengan mengurangi interaksi antarobat akibat evaluasi manual, menghilangkan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan, serta memaksimalkan penggantian biaya untuk apotek sekaligus mengurangi beban administrasi bagi perusahaan asuransi merupakan pilar utama dalam hal-hal yang dihadirkan Wellgistics melalui PharmacyChain. “Dengan memanfaatkan kekayaan intelektual berbasis blockchain pendukung utama yang dikembangkan oleh DataVault dan mencakup sektor kami, kami memastikan bahwa kami memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnis dalam jangka panjang serta membangun ekosistem kami dengan cara yang memungkinkan kami meningkatkan pangsa pasar dan margin keuntungan saat kami berekspansi ke pasar-pasar baru.”

Setiap penerapan solusi PharmacyChain maupun pengaturan pembagian keuntungan akan bergantung pada proses negosiasi dan penandatanganan perjanjian definitif, serta pemenuhan persyaratan yang berlaku. Tidak ada jaminan bahwa perjanjian tersebut akan tercapai, kolaborasi yang dimaksud akan terwujud, atau keuntungan apa pun akan dihasilkan.

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data berbasis AI, valuasi, dan monetisasi aset di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi untuk menyediakan solusi untuk persepsi data eksperiental, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari lebih lanjut di tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Tentang Wellgistics Health, Inc.

Wellgistics Health (NASDAQ:WGRX) mengantarkan obat dari produsen ke pasien dengan cara yang lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih terjangkau. Platform terintegrasinya menghubungkan lebih dari 6.500 apotek dan lebih dari 200 produsen, yang menawarkan distribusi grosir, pemilihan rute resep digital, pengantaran langsung ke pasien, serta layanan pusat berteknologi AI seperti verifikasi kelayakan, kepatuhan, orientasi, otorisasi awal, dan bayar tunai saat pesanan dipenuhi. Sebagai alternatif yang tidak terikat dengan PBM, Wellgistics menyediakan solusi menyeluruh yang dirancang untuk memulihkan akses, transparansi, dan kepercayaan dalam sistem layanan kesehatan di Amerika Serikat.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.wellgisticshealth.com.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan" dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti "mengharapkan," "akan," "mengantisipasi," "melanjutkan," serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan serupa di masa depan atau bersyarat dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan dalam siaran pers ini tentang peluang dan prospek bisnis, strategi, ekspektasi pendapatan masa mendatang, inisiatif pelisensian, inisiatif paten, serta keberhasilan penerapan teknologi kami yang dipatenkan, tentu saja didasarkan pada estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami membuka sumber pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai paten yang disebutkan dalam siaran pers ini; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai sasaran keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

Siaran pers ini dapat berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan mencakup pernyataan mengenai rencana, tujuan, sasaran, strategi, peristiwa atau kinerja di masa depan, asumsi yang mendasari, serta pernyataan lain di luar pernyataan fakta historis. Saat Wellgistic Health menggunakan kata-kata seperti “bisa”, “akan”, “berniat”, “seharusnya”, “percaya”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “memproyeksikan”, “mengestimasikan”, atau ungkapan serupa yang semata-mata tidak berkaitan dengan hal-hal historis, Perusahaan sedang membuat pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai strategi Wellgistics Health serta deskripsi tentang operasi, prospek, dan rencana perusahaan di masa depan. Pernyataan berwawasan ke depan tidak menjamin kinerja masa depan serta melibatkan risiko dan ketidakpastian yang mungkin membuat hasil sebenarnya berbeda secara signifikan. Faktor lainnya yang dibahas dalam laporan Wellgistics Health yang diserahkan ke SEC, tersedia di www.sec.gov.

Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas di yurisdiksi mana pun, dan tidak akan ada penjualan sekuritas di yurisdiksi mana pun apabila penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum.

