ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

23.10.2025 KLO 15.30



Orionille yksinoikeudellinen kaupallinen lisenssi Abzenan vasta-aineelle



Orion Oyj (“Orion”) on saanut yksinoikeudellisen, kohdennetun kaupallisen lisenssin yhteen Abzenan monoklonaalisista vasta-aineista (mAb). Abzena on kokonaisvaltainen monimutkaisten biologisten lääkkeiden ja biokonjugaattien sopimuskehittäjä ja -valmistaja. Lisensoitu vasta-aine kohdistuu syöpään, johon liittyy merkittävä kliininen hoitotarve. Vasta-aine vahvistaa Orionin laajaa onkologiaan keskittyvää lääkkeiden tutkimus- ja kehitysputkea.



Vasta-aine suunniteltiin ja kehitettiin Abzenan varhaisen vaiheen tutkimus- ja kehityslaitoksessa Cambridgessa, Isossa-Britanniassa, hyödyntäen yhtiön omaa Composite Antibody -teknologiaa (CHAb™) osana integroitua kehitysalustaa, jonka avulla valittiin kokonaisominaisuuksiltaan paras monoklonaalinen vasta-aine. Abzenan tutkijat seuloivat vasta-aineita useiden parametrien, kuten toiminnallisuuden, turvallisuuden ja valmistettavuuden perusteella, ja tunnistivat parhaan vasta-aineen, joka ei sisällä sellaisia riskejä, jotka voisivat vaikuttaa myöhempiin kehitysprosesseihin ja lopulta vasta-aineen kliiniseen lopputulokseen. Hyödyntämällä AbZelectPRO™-solulinjan kehitysalustaa (CLD) luotiin erittäin vakaa ja tuottava valmistussolulinja tälle vasta-aineelle tuotantoa varten.



Campbell Bunce, Abzenan Chief Scientific Officer, toteaa: "Olemme iloisia siitä, että olemme tehneet yhteistyötä Orionin kanssa meidän monoklonaalisen vasta-aineemme suunnittelussa ja kehittämisessä tukeaksemme heidän laajaa syöpälääkkeiden tutkimus- ja kehitysputkeaan. Käyttämällä ainutlaatuista integroitua lääkekehityksen lähestymistapaamme yhdessä virtaviivaistetun AbZelectPRO™ CLD -alustamme kanssa pystyimme suunnittelemaan mahdollisimman riskittömän vasta-aineen, joka tarjoaa Orionin ohjelmalle parhaat mahdollisuudet menestyä kliinisissä kokeissa."



"Olemme erittäin tyytyväisiä erinomaiseen ja avoimeen yhteistyöhön sekä sen tuottamiin tuloksiin yhteisessä vasta-aineohjelmassamme", sanoo Antti Haapalinna, Vice President, External Science and Partnering, R&D, Orion.



Abzenalla on yli 20 vuoden kokemus monoklonaalisten vasta-aineohjelmien suunnittelusta, kehittämisestä ja valmistuksesta. Organisaatio voi tukea vasta-aineohjelmia laitoksissaan Ison-Britannian Cambridgessä sekä San Diegossa, Yhdysvalloissa. Myöhempien vaiheiden prosessikehitys ja valmistustoiminta tapahtuvat Yhdysvalloissa jopa 2 000 litran mittakaavassa.



Abzena

Abzena on kokonaisvaltainen biokonjugaatioiden ja monimutkaisten biologisten lääkkeiden sopimustutkija, -kehittäjä ja -valmistaja. Alkaen löytöprosessista aina kaupalliseen lanseeraukseen asti, se tukee asiakkaitaan täysin integroiduilla ohjelmilla tai yksittäisillä palveluilla, jotka ovat suunniteltu vähentämään riskejä ja tehostamaan uusien hoitojen kehittämistä niitä tarvitseville potilaille. Kyky räätälöidä strategiaa ja asiakaskokemusta jokaisen projektin mukaan mahdollistaa sen, että Abzena kehittää ja toteuttaa innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat bioteknologia- ja biolääkeyrityksiä hyödyntämään molekyylinsä täyden potentiaalin ja edistämään lääkkeiden kehitystä nopeammin. Yrityksellä on tutkimus-, kehitys- ja tuotantolaitoksia Kalifornian San Diegossa, Pennsylvanian Bristolissa ja Cambridgessa. Abzenan omistaa Welsh, Carson, Anderson & Stowe -yhtiö, joka on yksi maailman johtavista pääomasijoittajista. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.abzena.com.

Orion

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Orion Oyj

Yhteyshenkilö:

Antti Haapalinna, Vice President, External Science and Partnering,

R&D, Orion Oyj

Puh. +358 50 966 7670



Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 3 700 hyvinvoinnin rakentajaa maailmanlaajuisesti. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.