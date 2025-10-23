ABB obtient un contrat avec l'Agence spatiale canadienne pour développer un instrument climatique

NuagIR est un imageur infrarouge de haute technologie qui contribuera à l'étude scientifique de la haute atmosphère et permettra d'améliorer les capacités de surveillance du climat mondial.

NuagIR fait partie de AVENIR, une mission spatiale dirigée par le Canada qui vise à quantifier pour la première fois la contribution des nuages de glace minces à l'incertitude des modèles climatiques.

Avec plus de 40 instruments optiques actuellement en orbite pour surveiller l'atmosphère et la surface de la Terre, ABB est un leader dans le domaine de l'optique satellitaire.

QUÉBEC, 23 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Agence spatiale canadienne a confié à ABB le développement conceptuel (phase A) de l'instrument NuagIR qui fait partie intégrante de la mission AVENIR (Aérosols, vapeur d'eau, nuages et leurs interactions avec le rayonnement), une initiative canadienne visant à faire progresser la science du climat et la surveillance de l'environnement. Ce contrat comporte des options pour d'autres activités de développement technologique à définir au cours du projet. Grâce à son rôle dans cette initiative, ABB contribue à affiner les capacités de surveillance du climat mondial.

La mission AVENIR vise à fournir des données essentielles pour améliorer la prévision des phénomènes météorologiques graves et extrêmes, la modélisation du climat, l'évaluation de la qualité de l'air et le suivi des catastrophes naturelles telles que les incendies de forêt, les éruptions volcaniques et les précipitations intenses. La mission permettra de prendre des décisions éclairées dans des secteurs vitaux pour le bien-être humain, notamment la santé, l'agriculture, les ressources en eau et la biodiversité.

L'imageur spectral infrarouge NuagIR sera conçu pour observer la haute atmosphère et faire progresser la compréhension scientifique des interactions entre les aérosols et les nuages - l'une des principales sources d'incertitude dans la modélisation du climat. Ce nouvel instrument spatial permettra aux scientifiques de mesurer la façon dont la vapeur d'eau froide et sa variante de nuage de glace bloquent l'énergie solaire entrante et l'énergie de la Terre qui tente de s'échapper dans l'espace - le principal mécanisme de refroidissement de la Terre. De telles mesures ne peuvent être effectuées qu'en plaçant un capteur au-dessus de l'atmosphère et en l'observant dans les couleurs infrarouges - une approche qui n'a pas été possible avec les technologies précédentes.

« Nous sommes fiers de participer à cette importante mission scientifique qui nous permettra de mieux comprendre le climat de la Terre », a déclaré Marc Corriveau, directeur général de la division Mesure et Analyse d'ABB au Canada. « L'objectif d'ABB est de permettre un avenir plus durable et plus efficace en termes de ressources, et c'est précisément grâce à des travaux comme celui-ci que nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension de notre planète, en aidant à garantir une résilience à long terme. »

AVENIR prévoit contribuer à l'éventuelle mission internationale AOS (Atmosphere Observing System) dirigée par la NASA, dont le lancement est prévu en 2031. Son orbite est réglée pour maximiser les observations au-dessus de l'Arctique.

Ce contrat renforce l'engagement d'ABB en faveur de l'innovation et met en lumière le travail de son équipe d'ingénierie de 220 personnes dédiée aux technologies spatiales sur le site d'ABB à Québec, au Canada. Leader dans le domaine de l'instrumentation optique pour satellites, ABB dispose de plus de 40 instruments optiques en orbite, qui surveillent l'atmosphère et la surface de la Terre.

ABB a d'abord collaboré avec l'Agence spatiale canadienne pour un autre capteur atmosphérique, le MOPITT. Lancé en 1999, il a été le premier à cartographier en continu le monoxyde de carbone à l'échelle mondiale.

ABB est un leader technologique mondial dans les domaines de l’électrification et de l’automatisation pour un avenir plus durable et plus économe en ressources. En rapprochant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à haute performance, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin de surpasser leurs performances. Chez ABB, nous appelons cela « Engineered to Outrun ». L’entreprise a plus de 140 ans d’expérience et emploie environ 110 000 personnes dans le monde. Les actions d’ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

L’activité Process Automation d’ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui répondent à un large éventail de besoins essentiels, allant de l’approvisionnement en énergie, en eau et en matériaux à la production de biens et à leur transport vers le marché. Avec ses près de 20 000 employés, sa technologie de pointe et son expertise en matière de services, ABB Process Automation aide les industries de transformation, hybrides et maritimes à se surpasser, de manière plus propre et plus rationnelle. go.abb/processautomation

