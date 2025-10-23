מנהל התפעול הראשי של Bitget, ווגאר אוסי זאדה, השתתף בפאנלים של TradFi ו-Web3 ב-London Blockchain Conference

ויקטוריה, איי סיישל, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השתתפה ב-London Blockchain Conference 2025, כדי להדגיש את תפקידה המתרחב בעיצוב האופן שבו תשתית פיננסית מסורתית ותשתית בלוקצ'יין משתלבות. האירוע, שהתארח במסגרת Evolution London בין ה-22 ל-23 באוקטובר, הפגיש קובעי מדיניות, חדשנים ומובילים מוסדיים מרחבי העולם כדי לדון בשלב הבא של אימוץ ה-Web3.

גולת הכותרת של השבוע הייתה השתתפותו של ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי של Bitget, בפאנל הבכיר "TradFi 2.0: בניית מסילות בלוקצ'יין", לצד ארתור ברייטמן (מייסד שותף, Tezos), פרווין סינג (מנהל בכיר, Global Digital Finance), ונאקול צ'נדררג'ו (סמנכ"ל פיתוח תאגידי, MNEE). בהנחיית לאורה אסטפניה, מנכ"לית Conquista, המושב בחן את הדרך בה פיננסיים חושבים מחדש על המודלים שלהם באמצעות טכנולוגיית ספר חשבונות מבוזר (DLT), וכיצד יכולה באמת להיראות מערכת פיננסית עולמית שפועלת באופן הדדי.

נוכחותה של Bitget מחזקת את חזונה ליצור אקוסיסטם פיננסי ללא גבולות באמצעות מודל ה-UEX שלה, המחבר מסחר ריכוזי, נזילות מבוזרת ואסימוני מניות במסגרת אחת. עם השקת חוזים עתידיים מבוססי אסימוני מניות , שדרוגי Bitget Onchain וכלי בינה מלאכותית כמו GetAgent , הבורסה ממשיכה לדחוף לעבר עתיד פיננסי שבו משתמשים מוסדיים וקמעונאים מקיימים אינטראקציה חלקה בין סוגי נכסים שונים.

"הגבול בין מימון מסורתי לבלוקצ'יין הוא כבר לא תיאורטי - הוא כאן ואנחנו בונים אותו עכשיו", אמר ווגאר אוסי זאדה, מנהל התפעול של Bitget. "כנס הבלוקצ'יין של לונדון מפגיש מוסדות וחדשנים, מה שהופך אותו למקום המושלם לסיעור מוחות כיצד אנו רוצים לבנות את התשתית שתניע את השלב הבא של הצמיחה ב-Web3."

בעוד Bitget ממשיכה את ההתרחבות הגלובלית שלה למרכזים פיננסיים גדולים, השתתפותה בוועידת הבלוקצ'יין בלונדון מדגישה את ההשפעה הגוברת של הפלטפורמה בעיצוב הדיאלוג בין מוסדות מסורתיים לשחקני Web3 מתעוררים. על ידי חיבור שווקים מוסדרים עם חדשנות מבוזרת, Bitget מקדמת עתיד פיננסי שבו גישה, שקיפות ויכולת פעולה הדדית מגדירים את העידן הבא של הפיננסים הגלובליים.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים,

תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל- UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™ , מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet



