ビットゲット (Bitget) 最高執行責任者 (COO) のヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade)、ロンドン・ブロックチェーン・カンファレンス (London Blockchain Conference) にてトラディショナルファイナンス (TradFi) とWeb3の融合をテーマに登壇

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、ロンドン・ブロックチェーン・カンファレンス2025 (London Blockchain Conference 2025) に参加し、トラディショナルファイナンス (TradFi) とブロックチェーン基盤の融合を形作る上での同社の拡大する役割を強調する。 10月22日から23日にかけてエボリューション・ロンドン (Evolution London) で開催される本イベントには、世界各国から政策立案者、イノベーター、機関投資家リーダーが集結し、Web3採用の次の段階について議論を行う。

今週のハイライトは、ビットゲット最高執行責任者 (COO) のヴガル・ウシ・ザデの「TradFi 2.0：ブロックチェーンレールの構築 (TradFi 2.0: Building Blockchain Rails)」と題したハイレベルパネルへの登壇であり、テゾス (Tezos) 共同創業者のアーサー・ブレイトマン (Arthur Breitman)、グローバル・デジタル・ファイナンス (Global Digital Finance) エグゼクティブ・イン・レジデンスのプレヴィン・シン (Previn Singh)、およびMNEE企業開発担当副社長のナクル・チャンドララジュ (Nakul Chandraraju) とともに議論を交わす予定である。 本セッションはコンキスタ (Conquista) 最高経営責任者 (CEO) のラウラ・エステファニア (Laura Estefania) がモデレーターを務め、金融機関が分散型台帳技術 (DLT) を通じてどのようにビジネスモデルを再構築しているのか、そして真に相互運用可能なグローバル金融システムがどのような姿をとるのかを探る内容となる。

ビットゲットの参加は、中央集権型取引、分散型流動性、トークン化された株式トークンを1つの枠組みで接続するUEXモデルを通じて、国境のない金融エコシステムを構築するという同社のビジョンを改めて強調するものである。 トークン化された株式先物、ビットゲット・オンチェーン (Bitget Onchain) のアップグレード、さらにゲットエージェント (GetAgent) のようなAI搭載ツールの導入により、同取引所は機関投資家と個人投資家がさまざまな資産クラスにおいてシームレスに取引できる金融の未来に向けて推進し続けている。

「トラディショナルファイナンスとブロックチェーンの境界はもはや理論上のものではなく、既に存在し、私たちは今まさにそれを構築しているのです。」と、ビットゲット最高執行責任者 (COO) のヴガル・ウシ・ザデは述べている。 「ロンドン・ブロックチェーン・カンファレンスは、さまざまな機関とイノベーターが集結し、Web3の次の成長段階を支えるインフラをどのように構築していくかについてブレインストーミングを行う絶好の場です。」

ビットゲットが主要金融ハブへのグローバル展開を進める中、ロンドン・ブロックチェーン・カンファレンスへの参加は、従来の機関と新興Web3プレイヤーとの対話を形成する上で、同プラットフォームの影響力の高まりを浮き彫りにしている。 規制市場と分散型イノベーションを結び付けることで、ビットゲットはアクセス、透明性、相互運用性が次世代のグローバル金融を決定づける金融の未来を推進している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフと協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

報道関係者向けの問い合わせ先：media@bitget.com

