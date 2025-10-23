Bitget의 COO Vugar Usi Zade, 런던 블록체인 컨퍼런스에서 전통 금융(TradFi)과 Web3의 융합 비전 제시

빅토리아 세이셸, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)인 Bitget이 2025년 런던 블록체인 컨퍼런스(London Blockchain Conference 2025)에 참가해, 전통 금융과 블록체인 인프라가 교차하는 새로운 금융 패러다임을 주도하는 자사의 확대된 역할을 강조할 예정이다. 이번 행사는 2025년 10월 22일부터 23일까지 영국 런던의 에볼루션 런던(Evolution London)에서 열리며, 전 세계의 정책 입안자, 혁신가, 기관 리더들이 모여 Web3 도입의 다음 단계를 논의하게 된다.

이번 주 행사의 하이라이트는 Bitget 최고운영책임자(COO)인 Vugar Usi Zade가 고위급 패널 토론인 ‘TradFi 2.0: 블록체인 레일 구축(TradFi 2.0: Building Blockchain Rails)’에 참여하는 것이다. 그는 아서 브라이트먼(Arthur Breitman, Tezos 공동창립자), 프레빈 싱(Previn Singh, Global Digital Finance의 상주 임원), 나쿨 찬드라라주(Nakul Chandraraju, MNEE 기업개발 부사장)와 함께 패널로 나서게 된다. 이 세션은 콘키스타(Conquista)의 CEO 로라 에스테파니아(Laura Estefania)가 진행하며, 분산원장기술(DLT)을 통해 금융기관들이 기존 모델을 어떻게 재구성하고 있는지, 그리고 진정한 상호운용성을 갖춘 글로벌 금융 시스템이 어떤 형태로 구현될 수 있을지를 심층적으로 탐구할 예정이다.

Bitget의 이번 행사 참여는 중앙화 거래, 탈중앙화 유동성, 그리고 토큰화 주식(Tokenized Stock)을 하나의 프레임워크 안에 통합하는 UEX(Universal Exchange) 모델을 통해 국경 없는 금융 생태계를 구축하려는 비전을 더욱 강화할 것으로 기대된다. 토큰화 주식 선물(tokenized stock futures) 출시, Bitget Onchain 업그레이드 (Bitget Onchain upgrades), AI 기반 도구 GetAgent 등의 도입을 통해 Bitget은 기관 투자자와 개인 투자자가 다양한 자산군을 매끄럽게 넘나드는 차세대 금융 환경을 구축해 나가고 있다.

Bitget 최고운영책임자(COO)인 Vugar Usi Zade는 “전통 금융과 블록체인의 경계는 더 이상 이론적인 개념이 아니다. 이미 현실이 되었고, 우리는 지금 바로 그 미래를 만들어가고 있다. 런던 블록체인 컨퍼런스는 기관과 혁신가들이 한자리에 모이는 자리로, Web3의 다음 성장 단계를 견인할 인프라를 어떻게 구축할 것인지 함께 논의하기에 완벽한 장소이다.”라고 밝혔다.

Bitget이 주요 글로벌 금융 허브로의 확장을 지속함에 따라, 이번 런던 블록체인 컨퍼런스 참여는 전통 금융기관과 신흥 Web3 기업 간의 대화를 이끌어가는 플랫폼으로서 Bitget의 영향력이 점차 커지고 있음을 보여준다.

규제된 시장과 탈중앙화 혁신을 연결함으로써, Bitget은 접근성(accessibility), 투명성(transparency), 상호운용성(interoperability)이 글로벌 금융의 다음 시대를 정의하는 미래형 금융 생태계를 주도하고 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. Bitget Wallet 은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 비수탁형(Non-Custodial) 암호화폐 지갑으로, 사용자가 자산을 직접 관리할 수 있도록 설계되어 있다. 이 플랫폼은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제 기능, 그리고 2만 개 이상의 DApp에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 하나의 통합된 인터페이스에서 이용할 수 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

