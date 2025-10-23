Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 将出席伦敦区块链大会，聚焦传统金融与 Web3 融合的趋势

维多利亚塞舌尔, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大的全景交易所 (UEX) Bitget 即将出席 2025 年伦敦区块链大会，彰显该交易所在塑造传统金融与区块链基础设施融合进程中日益重要的引领作用。 本次大会将于 10 月 22 日至 23 日在 Evolution London 进行，届时，全球的政策制定者、创新者以及机构的领导者将共聚本次大会，共同探讨 Web3 技术应用的下一阶段发展。

大会周的亮点将是 Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 与 Arthur Breitman (Tezos 联合创始人)、Previn Singh (Global Digital Finance 驻场高管) 和 Nakul Chandraraju (MNEE 企业发展副总裁) 共同出席的高级别讨论会，讨论主题为“传统金融 2.0：构建区块链之轨道” (TradFi 2.0: Building Blockchain Rails)。 讨论会将由 Conquista 首席执行官 Laura Estefania 主持，与会者将探讨金融机构如何通过分布式账本技术 (DLT) 重构商业模式，并设想真正具备互操作性的全球金融体系可能呈现的形态。

Bitget 出席本次会议将进一步强化该交易所通过 UEX 模式构建无国界金融生态的愿景，该模式在一个统一的框架下整合了中心化交易、去中心化流动性以及代币化股票通证。 随着代币化股票期货的推出、Bitget Onchain 的升级，以及诸如 GetAgent 等 AI 赋能工具的问世，该交易所持续推动金融向未来发展，让机构和散户用户都能无缝地跨越资产类别进行交易。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“传统金融与区块链的融合早已不只是一个理论上的设想——这种融合正在发生，而我们正亲手推动这种融合。 伦敦区块链大会聚集了各个机构和创新者，这使得它成为了一个理想的平台，我们可以在这个平台上共同探讨如何构建支撑 Web3 下一阶段增长的基础设施。”

随着 Bitget 继续将其业务拓展到全球各大主要金融中心，该交易所参与此次伦敦区块链大会彰显了该平台在推动传统机构与新兴 Web3 参与者的对话方面日益增长的影响力。 通过连接受监管的市场与去中心化的创新，Bitget 正推动一个以可及性、透明度和互操作性为特征的金融未来，进而定义全球金融的下一个时代。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1.2 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

