Aarhus, den 23. oktober 2025

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 17/2025

AGF A/S – Forløb af ordinær generalforsamling

AGF A/S har afholdt ordinær generalforsamling i dag, torsdag d. 23. oktober 2025, jvf. dagsorden, som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 15/2025 d. 30. september 2025.

Bestyrelsesformand Lars Fournais og økonomidirektør Dan Holt Jessen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapporten med den deri indeholdte resultatdisponering blev godkendt i sin helhed i overensstemmelse med den tidligere offentliggjorte årsrapport.

Direktion og bestyrelse blev meddelt decharge.

Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagsrapport for 2024/25 for bestyrelse og direktion i AGF A/S blev godkendt.

Lars Fournais, Jesper Ganzhorn Ørskov, Katja Moesgaard og Simon Francis Ratjen Schiølin blev alle genvalgt til bestyrelsen. Pernille Salling Holm, Kasper Rittig Strand og Finn Lund Andersen blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Fournais som bestyrelsesformand og Jesper Ganzhorn Ørskov som næstformand.

EY blev genvalgt som revisor for selskabet.

For yderligere oplysninger, kontakt kommunikationschef Christian Thye-Petersen på 3065 2880.

