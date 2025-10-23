JCDecaux signe avec Bane NOR un contrat publicitaire majeur pour la communication extérieure OOH et DOOH, en Norvège

Paris, le 23 octobre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui que sa filiale norvégienne JCDecaux Norge AS a signé un contrat exclusif de 4+2+2 ans, portant sur l’exploitation de l’ensemble des actifs publicitaires des gares de Norvège, notamment la gare centrale d’Oslo, son plus grand et plus important hub de transport. Bane NOR financera les dépenses d’investissement.

Morten Stray Floberghagen, Directeur de la Gestion Immobilière à Bane NOR, a déclaré : « Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à travailler avec JCDecaux. Grâce à leur organisation innovante et hautement qualifiée, ils ont enregistré une croissance contractuelle remarquable. Ensemble, nous avons développé des réseaux publicitaires exceptionnels et prévoyons de poursuivre ce travail dans le cadre du nouveau contrat. »

Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat publicitaire avec Bane NOR initié en 2012. Avec des dispositifs grand format très iconiques, la gare centrale d’Oslo est devenue une vitrine de l’efficacité des campagnes DOOH. De plus en plus de personnes prennent le train pour leurs trajets domicile-travail, dans les grandes villes norvégiennes et leurs environs. Le nombre de passagers a atteint un niveau record sur les six premiers mois de cette année, avec une croissance de plus de 5 % par rapport à l’année dernière. Combiné à notre contrat publicitaire avec Sporveien à Oslo portant sur l’ensemble des bus, trams et du métro d’Oslo, JCDecaux offrira aux annonceurs nationaux et locaux de très fortes audiences, grâce également à des achats programmatiques en croissance. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)



