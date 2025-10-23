VINCI : information trimestrielle au 30 septembre 2025

Nanterre, le 23 octobre 2025

INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2025

Chiffre d'affaires des neuf premiers mois en hausse de près de 4 % (dont +5 % au 3 e trimestre)

trimestre) Activité dynamique dans les services à l’énergie et les concessions

Progression des prises de commandes au 3 e trimestre ; carnet de commandes à un niveau élevé

trimestre ; carnet de commandes à un niveau élevé Perspectives 2025 confirmées

CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES INDICATEURS CLÉS



9 premiers mois Variation

2025/2024 En millions d’euros 2025 2024 Réelle Comparable1 Concessions 9 379 8 900 +5,4 % +4,6 % VINCI Autoroutes 5 166 5 029 +2,7 % +2,7 % VINCI Airports 3 710 3 479 +6,6 % +6,5 % VINCI Highways2 378 295 +28 % +11 % Autres concessions3 126 97 +30 % +16 % Services à l’énergie 20 725 19 430 +6,7 % +4,4 % VINCI Energies 15 338 14 530 +5,6 % +2,5 % Cobra IS 5 387 4 900 +9,9 % +10,0 % Construction 24 479 24 286 +0,8 % -0,9 % VINCI Construction 23 750 23 545 +0,9 % -0,8 % VINCI Immobilier 729 741 -1,6 % -1,6 % Eliminations et retraitements (331) (311)



Total Groupe* 54 253 52 305 +3,7 % +2,0 % dont : France 22 895 22 537 +1,6 % +1,6 % International 31 357 29 768 +5,3 % +2,3 % Europe hors France 20 453 19 018 +7,5 % +1,5 % International hors Europe 10 905 10 750 +1,4 % +3,8 %









Trafic de VINCI Autoroutes +1,4 % vs 9M 2024 Trafic passagers de VINCI Airports +5,6 % vs 9M 2024 Prises de commandes (en Mds€) 46,9 48,4 -3 %4 Carnet de commandes** (en Mds€) 70,6 66,8 +6 % Endettement financier net** (en Mds€) (21,4) (22,2)

+0,8

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** En fin de période.

Les variations présentées ci-dessous sont, sauf mention contraire, exprimées selon les cas par rapport aux neuf premiers mois de 2024 ou par rapport au 3e trimestre 2024.

I. Chiffres clés consolidés





Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 s’est élevé à 19,4 milliards d’euros, en hausse de 4,7 % (+3,5 % à structure comparable). Cette évolution traduit une bonne dynamique d’ensemble des différents métiers du Groupe.

Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé atteint ainsi 54,3 milliards d’euros, en hausse de 3,7 % (croissance organique : +2,0 % ; impacts des changements de périmètre : +2,5 % ; variations de change : -0,8 %).

À l’international (58 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 31,4 milliards d’euros, en croissance de 5,3 % à structure réelle et de 2,3 % à structure comparable. Les variations de périmètre ont un impact positif de 4,4 % 5 , tandis que les variations de change ont un impact négatif de 1,3 % en raison de l’appréciation de l’euro par rapport à de nombreuses devises 6 . En France (42 % du total), le chiffre d’affaires atteint 22,9 milliards d’euros, en hausse de 1,6 % à structure réelle et comparable.

tandis que les variations de change ont un impact négatif de 1,3 % en raison de l'appréciation de l'euro par rapport à de nombreuses devises

Les prises de commandes de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction s’élèvent à 46,9 milliards d’euros à fin septembre. Celles des activités de fonds de commerce - qui constituent la majeure partie du chiffre d’affaires des métiers des services à l’énergie et de la construction – continuent d’être bien orientées et progressent de plus de 2 % depuis le début de l’année. Elles ne compensent toutefois pas entièrement l’effet de base élevé de l’exercice précédent, au cours duquel le Groupe avait bénéficié d’importantes commandes de grands projets7. Il faut noter qu’au 3e trimestre les prises de commandes ont progressé au global de 4 %.

Par ailleurs, le montant des prises de commandes des neuf premiers mois de l’année 2025 reste supérieur à l’activité de la période, tant pour les services à l’énergie (22,3 milliards d’euros vs 20,7 milliards d’euros) que pour VINCI Construction (24,6 milliards d’euros vs 23,8 milliards d’euros).

Le carnet de commandes affiche ainsi un bon renouvellement et atteint au 30 septembre 2025 un niveau élevé de 70,6 milliards d’euros (+2 % par rapport à fin 2024 ; +6 % sur un an, en progression dans chaque pôle). Il représente 14 mois d’activité moyenne. La part de l’international dans le carnet ressort à 70 % (contre 68 % à fin septembre 2024).

II. Évolution du chiffre d’affaires par pôle de métiers





CONCESSIONS : 9,4 milliards d’euros (+5 %)

Les concessions affichent une hausse du chiffre d’affaires, reflet de croissances de trafic solides tant dans les aéroports du réseau que sur les autoroutes en France et à l’international.

VINCI Airports : 3,7 milliards d’euros (+6,6 %)





Le trafic passagers de VINCI Airports a été porté au 3e trimestre 2025 (+4 %) par une bonne demande estivale dans la plupart des zones géographiques. Au total, 253 millions de passagers ont été accueillis dans les 72 aéroports gérés par le Groupe sur les neuf premiers mois de 20258, soit une hausse de près de 6 % par rapport à 2024.

On peut souligner des progressions remarquables du trafic : au Japon, stimulé par l’Exposition Universelle d’Osaka et le dynamisme retrouvé des liaisons avec la Chine ; au Mexique, porté par une hausse des capacités et la vigueur des liaisons avec les États-Unis ; ou encore à Édimbourg et Budapest, soutenus par la demande pour les destinations d’Europe de l’Ouest et du pourtour méditerranéen. A contrario, le changement de stratégie de certaines compagnies aériennes impacte le trafic des aéroports de Londres Gatwick et de République dominicaine9.

VINCI Autoroutes : 5,2 milliards d’euros (+2,7 %)





Après une légère croissance au 3e trimestre 2025 (+0,3 %) - tirée par les poids lourds (+1,2 %10) - le trafic de VINCI Autoroutes progresse de 1,4 % (dont véhicules légers +1,5 % et poids lourds +0,8 %10) depuis le début de l’année.

VINCI Highways : 0,4 milliard d’euros (+28 % à structure réelle et +11 % à structure comparable)





Il convient de noter la reprise de l’exploitation, depuis mars dernier, d’un tronçon de près de 600 km de l'autoroute BR-040 (Via Cristais) au Brésil reliant les États du Minas Gerais et de Goiás.

SERVICES A L’ENERGIE : 20,7 milliards d’euros (+7 %)

Le chiffre d’affaires des services à l’énergie ressort à 20,7 milliards d’euros, en hausse de 7 % à structure réelle dont +8 % au 3e trimestre. Il est tiré par l’international, qui représente 69 % du chiffre d’affaires. Les prises de commandes restent globalement satisfaisantes.

Cette dynamique confirme le bon positionnement de la branche sur des marchés tirés notamment par les infrastructures énergétiques et numériques11 ainsi que par les enjeux de défense et de souveraineté.

VINCI Energies : 15,3 milliards d’euros (+5,6 % à structure réelle et +2,5 % à structure comparable)





Outre l’impact positif de la croissance externe, l’activité est restée bien orientée dans la plupart des implantations de VINCI Energies, notamment en Allemagne (son 1er marché à l’international), au Benelux, en Europe du Nord et aux États-Unis. À l’international (59 % du total), le chiffre d’affaires progresse ainsi de près de 8 % à structure réelle (+3 % à structure comparable). En France (41 % du total), l’activité reste également robuste et le chiffre d’affaires progresse de 3 % à structure réelle (+2,5 % à structure comparable) dont +4 % au 3e trimestre.

Les prises de commandes, en hausse de 2 % au 3e trimestre, progressent de 1 % à fin septembre. Le carnet de commandes au 30 septembre 2025 s’élève à 18,1 milliards d’euros (+8 % sur un an) – un plus haut historique - et représente plus de dix mois d’activité moyenne du pôle.

Cobra IS : 5,4 milliards d’euros (+9,9 % à structure réelle et +10,0 % à structure comparable)





La croissance du chiffre d’affaires est portée par les projets EPC12 (43 % du total) dont le chiffre d’affaires progresse de 32 %. Cette forte hausse traduit la montée en puissance de la réalisation de projets stratégiques pour la transition et la souveraineté énergétiques de nombreux pays13, notamment l’Allemagne, le Brésil et l’Australie.

Par ailleurs, les activités de flow business (57 % du total) se sont maintenues en Europe à un haut niveau. Hors Europe, l’évolution du chiffre d’affaires traduit une sélectivité renforcée dans certains pays d’Amérique Latine, outre des effets de change défavorables.

Les prises de commandes à fin septembre baissent de 1,8 milliard d’euros par rapport au niveau exceptionnel atteint l’année dernière14. Le carnet de commandes au 30 septembre 2025 s’élève à 17,3 milliards d’euros - soit +6 % sur un an - et représente plus de 2 ans d’activité moyenne du pôle.

CONSTRUCTION : 24,5 milliards d’euros (+1 %)

VINCI Construction : 23,8 milliards d’euros (+0,9 % à structure réelle et -0,8 % à structure comparable)





La hausse observée au 3e trimestre (+4 % et +3 % à structure comparable), tirée par la France (+6 %), permet au pôle d’afficher une légère croissance de son chiffre d’affaires à fin septembre.

Cette évolution traduit des situations de marché différentes selon les pays et les secteurs d’activité :

baisse de l’activité des grands projets, conséquence du phasage de l’avancement des chantiers en cours de réalisation 15 ;

; légère hausse du chiffre d’affaires en France grâce à la bonne tenue des travaux routiers, ferroviaires et hydrauliques ;

progression de l’activité en Europe continentale et en Afrique, recul dans d’autres zones en raison notamment d’effets de change défavorables ;

enfin, légère croissance de l’activité des réseaux de spécialité.

Les prises de commandes augmentent de 12 % au 3e trimestre et de 1 % depuis le début de l’année. Au global, le carnet de commandes au 30 septembre 2025 s’élève à 35,1 milliards d’euros. Il progresse de 4 % sur un an et représente plus de 13 mois d’activité moyenne du pôle.

VINCI Immobilier : 0,7 milliard d’euros (-2 %)





La progression au 3e trimestre (+3 %) permet de limiter la baisse du chiffre d’affaires à fin septembre.

Les réservations de logements de VINCI Immobilier en France s’élèvent à 2 993 lots à fin septembre (-8 %) mais sont en progression de 10 % au 3e trimestre.

III. Situation financière et liquidité





L’endettement financier net consolidé de VINCI au 30 septembre 2025 s’établit à 21,4 milliards d’euros, en baisse de 0,8 milliard d’euros sur un an.

Le Groupe conserve une liquidité très importante, avec :

une trésorerie nette gérée de 12,3 milliards d’euros ;

une ligne de crédit bancaire confirmée non utilisée d’un montant de 6,5 milliards d’euros, à échéance janvier 203016.

L’agence Standard & Poor’s a confirmé en octobre 2025 sa bonne appréciation de la signature du Groupe et a maintenu ses notations (long-terme : A-, court-terme : A2, perspective stable). Les notations de VINCI par Moody’s, revues en mai 2025, restent inchangées (long-terme : A3, court-terme : P-2, perspective stable).

IV. Autres faits marquants

Nominations

Thierry Mirville17 a rejoint la direction financière de VINCI le 1er octobre 2025 en tant que directeur financier adjoint. Il rapporte à Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier de VINCI.

Cette nomination s'inscrit dans la perspective du départ à la retraite de Christian Labeyrie qui interviendra en 2026.

Ludovic Demierre a été nommé directeur des ressources humaines de VINCI le 25 août et rejoint son comité Exécutif.





Principaux développements récents



VINCI Energies a finalisé l’acquisition de 25 nouvelles entreprises au cours des neuf premiers mois de l’année, qui représentent un chiffre d’affaires en année pleine de plus de 400 millions d’euros (dont 80 % en Allemagne et 8 % en Amérique du Nord). Les principales, finalisées fin août dans le domaine des solutions multi techniques pour les bâtiments (Building Solutions en Allemagne), sont :

R+S Group ;

Zimmer & Hälbig.

Par ailleurs, d’autres acquisitions marquantes ont été annoncées courant juillet et devraient être finalisées d’ici la fin de l’année :

Wärtsilä SAM Electronics en Allemagne, qui opère dans les domaines de l’intégration de systèmes électriques et d’automatismes pour la marine allemande notamment ;

EnergoBit en Roumanie, spécialisée en ingénierie et en travaux dans le domaine des infrastructures électriques (transformation, transport/distribution, surveillance/automatisation des réseaux).

Au total, ces 27 acquisitions représentent un chiffre d’affaires en année pleine supérieur à 600 millions d’euros, essentiellement en Europe.

VINCI et ACS ont conclu en août un accord soldant certaines dispositions relatives à l’acquisition de Cobra IS en 2021. Les principaux termes de cet accord sont :

Complément de prix forfaitisé pour un montant de 380 millions d’euros18 dont le solde de 300 millions d’euros a été versé par VINCI en septembre.

Fin de l’accord d’origine portant sur la création d’une société commune destinée à porter les projets d’énergie renouvelable développés par Cobra IS.

Principaux succès commerciaux récents



Au cours des derniers mois, VINCI a remporté d’importants contrats dans le domaine de la transition énergétique à travers sa branche de services à l’énergie (VINCI Energies et Cobra IS) :

reconstruction de près de 100 km de lignes électriques aériennes dans le sud-ouest de l’Allemagne ;

extension de trois postes d’interconnexion électrique en Arabie saoudite et dans les Emirats arabes unis ;

travaux d’électricité, de tuyauterie et de mécanique industrielle d’une importante usine de biocarburants de deuxième génération en Espagne ;

prestations pour un data center d’un client « GAFAM » en Espagne ;

électrification du réseau ferroviaire d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie dans le cadre du projet Rail Baltica19.





Dans le domaine de la mobilité, il s’y ajoute pour VINCI Construction des contrats de réalisation de routes en Australie et en Nouvelle-Zélande.

V. Perspectives 2025





Fort de cette bonne performance d’ensemble à fin septembre, le Groupe confirme les perspectives pour 2025 présentées précédemment :

Hors évènements exceptionnels, le Groupe table pour ses différents pôles sur les évolutions suivantes en 2025 :

VINCI Autoroutes : trafic en légère hausse par rapport à 2024 ;

VINCI Airports : nouvelle croissance annuelle du trafic passagers 20 , mais d’une ampleur sans doute moindre que celle affichée en 2024 ;

, mais d’une ampleur sans doute moindre que celle affichée en 2024 ; VINCI Energies : croissance du chiffre d’affaires du même ordre qu’en 2024, avec a minima un maintien de sa marge opérationnelle 21 ;

; Cobra IS : chiffre d’affaires d’au moins 7,5 milliards d’euros, tout en consolidant son haut niveau de marge opérationnelle 2 1 ;

; Accroissement de la capacité de production d’électricité renouvelable à environ 5 GW - en opération ou en construction - en fin d’exercice, soit une capacité additionnelle d’environ 1,5 GW par rapport au niveau atteint fin 2024 ;

VINCI Construction : chiffre d’affaires - intégrant FM Conway en Grande-Bretagne - proche du niveau atteint en 2024, en visant une poursuite de l’amélioration de sa marge opérationnelle21.

Sur la base de ces évolutions, VINCI afficherait en 2025 une nouvelle hausse de son chiffre d‘affaires et de ses résultats, avant l’impact de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés en France22.

Conférence téléphonique et agenda

Le chiffre d’affaires et l’activité du Groupe au 30 septembre 2025 seront commentés lors d’une conférence téléphonique en anglais ce jour (jeudi 23 octobre 2025) à 18h00, heure de Paris.

Pour y participer, il convient de se connecter préalablement au lien suivant pour obtenir un code d’accès individuel à cette conférence :

https://register-conf.media-server.com/register/BIb06f5fb1d37e4466b0850067541df55a

puis de composer l’un des numéros suivants :

FR : +33 1 86 47 80 85

UK : +44 1400 220156

US : +1 864 991 4103

Agenda 18 novembre 2025 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en octobre 2025 (après bourse) 16 décembre 2025 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en novembre 2025 (après bourse) 5 février 2026 Publication des résultats annuels 2025 (après bourse)

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

ANNEXES

ANNEXE A : DÉTAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

Chiffre d'affaires consolidé* au 30 septembre – Répartition France/International par pôle







Variation

2025/2024 En millions d’euros Au 30 septembre 2025 (9 mois) Au 30 septembre 2024 (9 mois) Réelle Comparable FRANCE







Concessions 5 493 5 420 +1,4 % +3,0 % VINCI Autoroutes 5 166 5 029 +2,7 % +2,7 % VINCI Airports 203 299 -32 % -4,6 % Autres concessions** 124 92 +35 % +35 % Services à l’énergie 6 345 6 152 +3,1 % +2,7 % VINCI Energies 6 290 6 114 +2,9 % +2,5 % Cobra IS 55 38 +46 % +49 % Construction 11 346 11 227 +1,1 % +0,6 % VINCI Construction 10 651 10 515 +1,3 % +0,8 % VINCI Immobilier 695 713 -2,5 % -2,5 % Éliminations et retraitements (288) (262)



Total France 22 895 22 537 +1,6 % +1,6 %









INTERNATIONAL







Concessions 3 886 3 480 +12 % +7,1 % VINCI Airports 3 507 3 180 +10 % +7,3 % VINCI Highways 378 295 +28 % +11 % Autres concessions** 2 5



Services à l’énergie 14 381 13 278 +8,3 % +5,1 % VINCI Energies 9 048 8 416 +7,5 % +2,6 % Cobra IS 5 333 4 863 +9,7 % +9,7 % Construction 13 133 13 059 +0,6 % -2,1 % VINCI Construction 13 099 13 030 +0,5 % -2,2 % VINCI Immobilier 34 28 +21 % +19 % Éliminations et retraitements (43) (50)



Total International 31 357 29 768 +5,3 % +2,3 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium.

Chiffre d'affaires consolidé* du 3e trimestre



3e trimestre 3e trimestre Variation

2025/2024 En millions d’euros 2025 2024 Réelle Comparable Concessions 3 631 3 562 +1,9 % +3,0 % VINCI Autoroutes 1 995 1 950 +2,3 % +2,3 % VINCI Airports 1 457 1 446 +0,7 % +4,7 % VINCI Highways 144 111 +29 % +12 % Autres concessions** 35 54 -35 % -35 % Services à l’énergie 7 075 6 573 +7,6 % +4,7 % VINCI Energies 5 288 4 979 +6,2 % +2,8 % Cobra IS 1 787 1 594 +12 % +11 % Construction 8 814 8 493 +3,8 % +2,9 % VINCI Construction 8 572 8 257 +3,8 % +2,9 % VINCI Immobilier 242 236 +2,9 % +2,9 % Éliminations et retraitements (120) (99)



Chiffre d’affaires* total 19 401 18 529 +4,7 % +3,5 % dont : France 7 985 7 682 +3,9 % +4,3 % International 11 416 10 848 +5,2 % +2,9 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium (contrat de concession du Stade de France terminé le 4 août 2025).

ANNEXE B : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières





3e trimestre Cumul au 30 septembre

(9 mois) En millions de km parcourus





2025 Variation 2025/2024 2025 Variation 2025/2024 VINCI Autoroutes 17 004 +0,3 % 42 193 +1,4 % Véhicules légers 15 179 +0,1 % 36 569 +1,5 % Poids lourds 1 825 +1,2 % 5 624 +0,8 % dont :







ASF 10 801 -0,1 % 26 556 +1,6 % Véhicules légers 9 601 -0,2 % 22 834 +1,7 % Poids lourds 1 200 +0,8 % 3 723 +0,9 % Escota 2 285 +0,6 % 6 003 +1,1 % Véhicules légers 2 102 +0,5 % 5 448 +1,2 % Poids lourds 183 +2,3 % 555 +1,0 % Cofiroute (réseau interurbain*) 3 758 +1,1 % 9 244 +1,2 % Véhicules légers 3 341 +1,0 % 7 973 +1,3 % Poids lourds 416 +1,9 % 1 270 +0,2 %

* Hors Duplex A86.

Évolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes



VINCI Autoroutes





Dont :

Au 30 septembre 2025 ASF Escota Cofiroute Recettes de péage (en m€) 5 048 2 953 725 1 268 Variation 2025/2024 +2,7 % +3,0 % +2,3 % +2,1 % Chiffre d’affaires (en m€) 5 166 3 022 738 1 287 Variation 2025/2024 +2,7 % +3,0 % +2,5 % +2,1 %

Trafic passagers de VINCI Airports1













3e trimestre Cumul au

30 septembre En milliers de passagers 2025 Variation 2025/2024 2025 Variation 2025/2024 Portugal (ANA) 22 062 +4,6 % 55 991 +4,7 % dont Lisbonne 10 231 +2,4 % 27 458 +2,8 % Royaume-Uni 20 413 +0,2 % 51 337 +1,2 % dont Londres Gatwick 13 244 -2,3 % 33 240 -0,7 % dont Édimbourg 5 183 +8,5 % 12 953 +7,3 % Mexique 7 640 +8,1 % 21 342 +9,6 % dont Monterrey 4 265 +15 % 11 610 +18 % France 3 093 +0,9 % 8 976 +2,7 % dont ADL (Lyon) 2 934 +1,0 % 8 191 +2,9 % Cambodge 1 318 +10 % 4 080 +16 % États-Unis 1 877 -6,9 % 5 356 -3,9 % Brésil 3 390 +9,2 % 9 696 +9,6 % Serbie 2 882 +6,5 % 6 799 +5,8 % République dominicaine 1 618 -7,5 % 4 696 -11 % Cap-Vert 884 +12 % 2 544 +16 % Total filiales consolidées par IG2 65 176 +3,2 % 170 817 +4,0% Japon (40 %) 14 185 +11 % 40 505 +12 % Chili (40 %) 6 514 -0,5 % 19 918 +3,0 % Hongrie (20 %) 5 535 +7,2 % 14 583 +12 % Costa Rica (45 %) 352 +2,0 % 1 543 +1,9 % AGO (85 %) 2 156 +0,9 % 5 599 +3,6 % Rennes-Dinard (49 %) 130 -1,1 % 381 +1,6 % Total filiales consolidées par ME2 28 872 +6,4 % 82 529 +8,9 % Total passagers gérés VINCI Airports 94 048 +4,2 % 253 346 +5,6 %

1 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

ANNEXE C : CARNET ET PRISES DE COMMANDES

Prises de commandes



Au 30 septembre (9 mois)



En milliards d’euros





2025





2024 Variation

2025/2024 VINCI Energies 17,1 16,9 +1 % Cobra IS 5,3 7,0 -25 % VINCI Construction 24,6 24,4 +1 % Total 46,9 48,4 -3 %* dont :





France 17,1 18,1 -5 % International 29,9 30,3 -1 % Europe hors France 18,3 20,5 -11 % Reste du monde 11,6 9,8 +18 %

* Dont +4 % au 3e trimestre 2025 par rapport au 3e trimestre 2024. La légère contraction des prises de commandes depuis le début de l’année s’explique - comme déjà détaillé lors des précédentes communications - par un effet de base élevé. Le Groupe avait en effet remporté plusieurs contrats importants l’année dernière, dont :

i/ pour Cobra IS, deux commandes de plateformes offshore (BalWin3 et LanWin4) de conversion d’énergie électrique pour un opérateur allemand en Mer du Nord ; réalisation d’une turbine à gaz à cycle ouvert à Dublin (Irlande) ; travaux sur un complexe industriel à Duisbourg (Allemagne).

ii/ pour VINCI Energies, déploiement de sections de plusieurs dizaines de kilomètres de lignes électriques haute tension en Allemagne ; construction de postes et sous-stations électriques en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas ; plusieurs projets dans la défense ; réalisation de data centers à Singapour.

pour VINCI Energies, déploiement de sections de plusieurs dizaines de kilomètres de lignes électriques haute tension en Allemagne ; construction de postes et sous-stations électriques en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas ; plusieurs projets dans la défense ; réalisation de data centers à Singapour. iii/ pour VINCI Construction, renouvellement de plus de 800 km de voies ferroviaires et de ballast en France à réaliser d’ici 2031 ; renouvellement du contrat d’entretien et d’amélioration des routes de Milton Keynes (Royaume-Uni) ; démantèlement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Ringhals (Suède) ; plusieurs projets dans la défense en France et en Grande-Bretagne ; usine de traitement des eaux à Neuilly- sur-Marne (France) ; contrats routiers en Australie, au Canada et en République tchèque ; extension d’une station de traitement d’eau potable à Phnom Penh (Cambodge), révisions de prix de plusieurs grands contrats.





Carnet de commandes















Au 30 septembre Variation



Au 31 décembre Variation En milliards d’euros 2025 2024 sur 12 mois



2024 vs 31 déc. 2024 VINCI Energies 18,1 16,7 +8 %



16,5 +10 % Cobra IS 17,3 16,4 +6 %



17,6 -1 % VINCI Construction 35,1 33,7 +4 %



35,0 +0 % Total 70,6 66,8 +6 %



69,1 +2 % dont :













France 20,8 21,2 -1 %



20,7 0 % International 49,7 45,7 +9 %



48,3 +3 % Europe hors France 32,7 29,7 +10 %



32,3 +1 % Reste du monde 17,0 15,9 +7 %



16,1 +6 %

GLOSSAIRE

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chez VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction.

Évolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en actifs non courants des droits d’usage relatifs aux biens pris en location, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Ce passif n’est pas inclus dans l’Excédent/endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Prise de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Chez VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Voir glossaire.

2 Autoroutes et ouvrages de franchissement à l’international et activités de gestion de péages électroniques.

3 Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium.

4 Dont +4 % au 3e trimestre 2025 par rapport au 3e trimestre 2024. Il faut par ailleurs rappeler que les prises de commandes en 2024 avaient bénéficié de l’obtention d’importants contrats de grands projets. Cf détails page 13.

5 Les variations de périmètre concernent essentiellement les acquisitions de : i/ VINCI Construction, qui ont contribué pour environ 600 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires international, dont 491 millions d’euros pour FM Conway Limited (Grande-Bretagne) finalisée fin janvier 2025 ; ii/ VINCI Energies : 34 acquisitions en 2024 et 25 aux 9M 2025, qui ont contribué pour 450 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires international ; iii/ VINCI Concessions : VINCI Airports a acquis une participation de 50,01 % dans l’aéroport d’Édimbourg fin juin 2024, consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe à compter du 30 juin 2024. Il a contribué à hauteur de 324 millions d’euros au chiffre d’affaires à fin septembre 2025.

6 En particulier les dollars américains, canadiens, australiens et néo-zélandais ainsi que plusieurs devises sud-américaines.

7 Cf détails page 13 de ce communiqué de presse.

8 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

9 A Londres Gatwick, certaines compagnies low cost favorisent des faisceaux plus longs vers des destinations touristiques au détriment de vols domestiques ce qui pénalise le nombre des rotations et des sièges commercialisés. En République dominicaine, le trafic à Saint-Domingue est affecté par le repositionnement de la flotte d’une compagnie low cost vers d’autres aéroports.

10 En dépit : i/ d’un jour ouvré de moins au 3e trimestre 2025 par rapport au 3e trimestre 2024 ; ii/ de deux jours ouvrés de moins aux 9M 2025 par rapport aux 9M 2024.

11 Dont production et transport d’électricité, data centers, numérisation des process industriels et des services aux bâtiments.

12 EPC: Engineering, Procurement and Construction.

13 Plateformes de conversion HVDC (High Voltage Direct Current) et premier terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié en Allemagne ; projets de lignes de transmission électrique à haute tension au Brésil ; démarrage de l’important contrat de transmission électrique en Australie dans le cadre d’un partenariat public-privé de 35 ans.

14 Qui comprenait notamment les deux commandes d’une valeur de 2,5 milliards d’euros au titre de plateformes offshore de conversion d’énergie électrique en mer du Nord pour un opérateur allemand.

15 Finalisation de certains contrats notamment à l’international tandis que d’autres – par exemple les projets ferroviaires urbains de Toronto, de Chicago et de Paris (ligne 15 Ouest du Grand Paris Express) - sont en montée en puissance ou en démarrage.

16 Mise en place le 9 janvier 2024 pour une durée initiale de 5 ans, la ligne a été prolongée en intégralité d’un an le 9 janvier 2025 (avec une 2e extension d’un an possible en janvier 2026).

17 Thierry Mirville a notamment été directeur financier de VINCI Energies de 2006 à 2018 ; directeur de la trésorerie, des financements et de la direction fiscale de VINCI SA de 2018 à 2021 ; puis directeur financier de VINCI Construction de 2021 à 2025.

18 Un complément de prix pouvant atteindre un montant de 600 millions d’euros était prévu à l’origine pour tout nouveau développement « Ready to Build » de Cobra IS dans les énergies renouvelables.

19 Ce contrat n’est pas intégré dans le carnet de commandes à fin septembre 2025.

20 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

21 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

22 Le budget 2025 de la France comprend une augmentation ponctuelle du taux d’imposition des sociétés. L’impact de cette mesure sur le résultat net 2025 de VINCI est une charge supplémentaire estimée à 0,4 milliard d’euros qui sera décaissée en fin d’exercice 2025.

