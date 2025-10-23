Amundi: succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés

L’augmentation de capital réservée aux salariés « We Share Amundi » (annoncée en septembre dernier) a été un succès : près d’un salarié sur deux dans le monde, et plus de deux sur trois en France, ont participé à cette opération qui proposait pour la neuvième année consécutive une souscription d’actions avec une décote. Plus de 2500 collaborateurs, présents dans 15 pays, ont ainsi souscrit à cette augmentation de capital pour un montant de 43,4 millions d’euros.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre des autorisations juridiques existantes votées par l’Assemblée Générale du 27 mai 2025, traduit la volonté d’Amundi d’associer ses salariés non seulement au développement de l’entreprise mais aussi à la création de valeur économique. Elle permet également de renforcer le sentiment d’appartenance des collaborateurs.

L’incidence de cette opération sur le Bénéfice Net par Action sera très limitée : le nombre d’actions créé est de 967 064 (soit 0,47% du capital avant l’opération).

Après cette opération, les salariés détiendront environ 2,5% du capital d’Amundi, contre 2,1% avant l’opération.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui près de 2 300 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 30/06/2025

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

