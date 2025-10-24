WENDEL : ANR par action de 163,0 € au T3 2025; Wendel va franchir une étape décisive dans la mise en œuvre de sa stratégie d’évolution de son modèle

ANR par action de 163,0 € au T3 2025

Wendel va franchir une étape décisive dans la mise en œuvre de sa stratégie d’évolution de son modèle



Négociations exclusives en vue de l’acquisition de Committed Advisors , un gérant spécialisé sur le marché secondaire : Wendel Investment Managers devrait à nouveau renforcer sa position parmi les leaders européens des plateformes de gestion d’actifs privés dans le midmarket

Wendel annonce aujourd’hui être entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Committed Advisors (« CA »), une société de gestion globale spécialisée dans le marché du secondaire, offrant des solutions aux investisseurs recherchant de la liquidité sur leurs actifs de Private Equity

A la suite de l’acquisition de Committed Advisors, Wendel Investment Managers (WIM), la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, devrait désormais gérer plus de 46 milliards d’actifs et devrait dépasser 2001 millions d’euros de FRE en 2026 dans le Private Equity, la dette privée et les solutions de marchés privés

Les activités d’investissements pour compte propre vont s’appuyer sur le savoir-faire développé par IK Partners

Wendel sera conseillée par IK Partners pour l’ensemble des investissements privés existants 2 et futurs Les actifs resteront détenus et contrôlés par Wendel (aucun transfert d’actifs) Les équipes d’IK Partners dédiées à la gestion des actifs de Wendel, assisteront Wendel pour ses investissements non cotés. Cela permettra à Wendel de bénéficier de l’expertise d’IK Partners en matière d’investissement, de son rayonnement européen et de ses capacités de sourcing dans le but d’améliorer la performance financière de ses investissements Simplification du modèle, visant à renforcer la performance et l’efficience en termes de coûts. Cette nouvelle organisation entrera en vigueur le 1 er janvier 2026

et futurs

Wendel Growth va devenir Iron Wave (Autorisations réglementaires en cours de sollicitation)

L’équipe d’investissements directs de Wendel Growth, en capitalisant sur son track record réalisé depuis 3 ans, va quitter Wendel pour fonder Iron Wave (Autorisations réglementaires en cours de sollicitation), dont ils détiendront 70%, Wendel étant minoritaire à 30%





Activité du 3ème trimestre 2025

L’Actif Net Réévalué fully diluted3 au 30 septembre 2025 est de 163.0 € par action

L’actif net réévalué fully diluted par action recule de 2,8 % depuis juin 2025, reflétant la baisse du titre Bureau Veritas au T3 2025 : Wendel Investment Managers a vu sa valorisation dans l’ANR progresser de 2,6 % par rapport à fin juin, portée par la hausse des multiples et des agrégats. Les activités de gestion pour compte de tiers représentent désormais c. 26 % de l’actif brut réévalué hors trésorerie 4 (et c. 30% pro forma de l’acquisition de Committed Advisors) Les actifs cotés (c. 32 % de l’actif brut réévalué hors trésorerie) : la valeur totale est en baisse de 4,9 %, en raison de la baisse du cours de l’action Bureau Veritas au 3 ème trimestre Les actifs non cotés (c. 43 % de l’actif brut réévalué hors trésorerie) en légère baisse de 2,2% au troisième trimestre 2025, principalement en raison de la baisse des multiples



Wendel Investment Managers (Gestion pour compte de tiers) : Poursuite de la forte dynamique de croissance du chiffre d’affaires et des levées de fonds au 30 septembre 2025

La plateforme de gestion d’actifs atteint 46 Mds€ d'actifs sous gestion (40,3 Mds€ excluant Committed Advisors), en Private Equity, la dette privée et le secondaire à la suite de l’acquisition de Committed Advisors

Monroe Capital a levé environ 1,2 Mds$ de nouveaux fonds sur différentes stratégies au cours du troisième trimestre 2025

Les commissions de gestion se sont élevées à 258,1 M€ depuis le début de l’année, soit plus du triple par rapport à l'année dernière, grâce à une croissance organique et à de forts effets de périmètre





Wendel Principal Investments (Gestion pour compte propre): Bonne performance globale de l’activité et rotation active du portefeuille sur les 9 premiers mois de 2025

Bonne croissance globale du chiffre d’affaires des sociétés du portefeuille

Cession réalisée avec succès des 23,3 millions d’actions Bureau Veritas sous-jacentes à l’obligation échangeable en actions Bureau Veritas, émises par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026, pour un montant total d’environ 591 millions d’euros

Les nouveaux CEO de CPI et de Scalian sont désormais en fonction et travaillent activement à la création de valeur dans les deux entreprises





Dividende : Wendel versera un dividende intérimaire de 1,50 € par action pour 2025, payable le 20 novembre

Afin de refléter la génération récurrente de flux de trésorerie issue de son modèle d’affaires dual, Wendel a décidé de verser un dividende intérimaire de 1,50 € en novembre 2025 au titre de l’exercice 2025, correspondant à environ un tiers du dividende total versé pour l’exercice précédent.





Le solde du dividende pour l’exercice 2025 sera soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 21 mai 2026.





Structure financière solide, engagement de rester Investment Grade

Maturité moyenne de la dette de 4,2 ans et un coût moyen de 2,6 %

Ratio LTV de 13,8 5 % au 30 septembre 2025 vs 19,2% au 30 juin 2025. Le ratio LTV pro forma incluant l’acquisition de Committed Advisors est d’environ 20%.

% au 30 septembre 2025 vs 19,2% au 30 juin 2025. Le ratio LTV pro forma incluant l’acquisition de Committed Advisors est d’environ 20%. Trésorerie disponible de 2,4 milliards d’euros et 875 millions d’euros de crédit syndiqué (non tiré)





Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :



« Avec le projet d’acquisition de Committed Advisors et l’évolution de notre dispositif d’investissement pour compte propre, Wendel poursuit la transformation de son modèle engagée en 2023.



Committed Advisors, société de grande qualité opérant sur le marché secondaire et dotée d’un excellent track record, viendra compléter notre plateforme de gestion d’actifs privés pour compte de tiers par l’ajout d’une nouvelle verticale, aux côtés d’équipes de grand talent dans le capital-investissement (IK Partners) et la dette privée (Monroe Capital). Avec 46 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Wendel s’affirme progressivement comme un acteur de référence du mid-market. Parallèlement, l’évolution de notre activité historique d’investissement pour compte propre, désormais opérée avec l’appui d’un mandat de conseil confié à IK Partners – tout en en conservant le contrôle de nos actifs –, nous permettra d’accroître nos capacités d’action et notre efficacité. Ces avancées s’inscrivent dans la continuité de notre stratégie : bâtir un groupe équilibré, dont la création de valeur repose sur deux moteurs complémentaires – la gestion d’actifs, génératrice de revenus récurrents et prévisibles, et l’investissement pour compte propre, orienté vers la création de valeur à long terme sur des participations majoritaires. »







Évolution de Wendel Investment Managers (WIM)

Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, représenterait désormais 46 milliards d’euros d’actifs sous gestion et devrait atteindre 2006 millions d’euros de FRE en 2026 dans le Private Equity, la dette privée et les solutions de marchés privés à la suite de l’acquisition envisagée de Committed Advisors.

Wendel annonce aujourd’hui être entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation de contrôle dans Committed Advisors (ou « CA ») auprès de ses partners fondateurs qui réinvestiraient, dans le cadre de la transaction envisagée, l’intégralité du produit net de cession dans des fonds Committed Advisors. Cette opération représenterait une nouvelle étape décisive dans le développement de l’activité de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel, Wendel Investment Managers. Elle vise à générer de nouvelles sources de revenus récurrents et à créer de la valeur patrimoniale.

Une société de gestion spécialiste du marché secondaire

Fondée en 2010, ARC est une société d’investissement privée globale opérant sur le mid-market, qui fournit aux investisseurs et sociétés de gestion d’actifs de nombreuses solutions permettant de répondre à leur besoin de liquidité pour leurs actifs de private equity. Committed Advisors gère 6 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a réalisé plus de 220 transactions depuis sa création. En 2026, les activités de Committed Advisors devraient générer environ 70 millions d'euros de commissions de gestion et environ 45 millions d'euros de revenus liés aux commissions (FRE) avant impôts. L’équipe de CA, composée de 50 professionnels dont les 4 associés fondateurs, se concentre sur des transactions secondaires mid-market allant de 20 à 200 millions d’euros. Les fonds secondaires de Committed Advisors (« CASF ») sont la stratégie principale et établie de longue date de CA, représentant plus de 90 % du total des actifs sous gestion. Cette stratégie secondaire vise à constituer des portefeuilles hautement diversifiés, tant par secteurs industriels que par zones géographiques (Amérique du Nord : 51 %, Europe : 36 %, Asie et reste du monde : 13 %). Depuis sa création, les fonds de CA ont délivré une performance de façon récurrente, générant un TRI brut de 19 %.

Grâce à ce partenariat, Committed Advisors deviendrait le spécialiste du marché secondaire au sein de Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d’actifs de Wendel (« WIM »), qui couvre déjà le buyout via IK Partners et le crédit privé via Monroe Capital. Committed Advisors bénéficiera des ressources et du soutien de la plateforme pour consolider son développement et continuer à générer de la croissance sur un marché secondaire qui a plus que doublé de taille depuis 2021. À l'issue de cette transaction, Wendel Investment Managers, gérerait plus de 46 milliards d’actifs et dépasserait 200 millions d’euros de FRE en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.

Avec ce nouveau partenariat Wendel sera désormais en mesure de bâtir une plateforme d’envergure, assurant la gestion de plusieurs classes d’actifs privés (private equity, dette privée et secondaire), axés sur le mid-market. La plateforme de gestion d’actifs Wendel, est appelée à devenir l’un des principaux acteurs européens en termes d’actifs sous gestion et de FRE, et poursuivra sa croissance organique, avec un meilleur potentiel de création de synergies opérationnelles. Wendel Investment Managers devrait également poursuivre sa croissance au travers d’acquisitions ciblées dans les années à venir.

Une transaction alignant dans la durée les intérêts stratégiques de toutes les parties prenantes

Wendel ferait l’acquisition, lors de la finalisation de l’opération, de 56 % de Committed Advisors (« CA ») auprès de ses fondateurs.

Conformément au modèle de Wendel Investment Managers, les équipes de CA continueraient à opérer de manière autonome , avec le même management, sur les mêmes marchés et selon les mêmes stratégies d’investissement, avec la même marque. Le comité d’investissement de Committed Advisors resterait indépendant.

, avec le même management, sur les mêmes marchés et selon les mêmes stratégies d’investissement, avec la même marque. Le comité d’investissement de Committed Advisors resterait Wendel s’engagerait à investir jusqu’à 500 millions d’euros pour soutenir les fonds successeurs de CA (TRI brut supérieur à 19 % pour les fonds précédents), ainsi que le développement de nouvelles stratégies sur le marché secondaire.

de CA (TRI brut supérieur à 19 % pour les fonds précédents), ainsi que le développement de nouvelles stratégies sur le marché secondaire. L’équipe de direction de CA réinvestirait 100% de ses produits nets de cession issus de la transaction initiale dans les fonds successeurs de CA

de ses produits nets de cession issus de la transaction initiale dans les fonds successeurs de CA Après la clôture de la transaction, le management de CA demeurerait actionnaire de la société de gestion à hauteur de 44% après la clôture de l’opération, avec une sortie progressive au cours des 10 prochaines années





La transaction se structurerait autour d’une (i) transaction initiale de contrôle et de (ii) transactions complémentaires permettant d’aligner les intérêts de toutes les parties prenantes :

(i) Transaction initiale de contrôle





Dans le cadre de la transaction initiale, Wendel ferait l’acquisition de 56 % des actions de CA et investirait jusqu’à 500 millions d’euros pour accompagner le lancement des prochains fonds de CA et le développement de nouvelles stratégies et bénéficierait également de 20 % du carried interest généré par les fonds futurs.

Un paiement de 258 millions d’euros serait effectué à la clôture, suivi d’un complément de prix (earn-out) pouvant atteindre 128 millions d’euros, payable en 2028, 2029 et 2030, sous réserve d’atteinte des objectifs de FRE et de collecte de fonds.

.

(ii) Transactions complémentaires





Le solde du capital de Committed Advisors, soit 44 %, serait acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires prévues en 2028, 2033 et 2036. Le montant des transactions complémentaires sera basé sur une valorisation de multiple put/call déterminé en fonction de la croissance réalisée des FRE. De plus, l’ensemble de l’équipe élargie de CA bénéficiera également d’une participation dans cette création de valeur.

Sous réserve de la consultation des instances représentatives des salariés, de la satisfaction et de la finalisation des conditions de réalisation (en ce compris l’obtention des autorisations réglementaires), l’acquisition d’une participation de contrôle dans CA devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.

Évolution de la Gestion pour Compte propre

Les activités d’investissements pour compte propre capitaliseront sur l’expertise d’IK Partners et évolueront vers un modèle plus efficient

Wendel sera conseillée par IK Partners pour l’ensemble des investissements privés existants7 et futurs





Afin de renforcer le suivi et la performance de ses participations majoritaires non cotées, Wendel a décidé de confier à IK Partners (« IK ») un mandat de conseil rémunéré couvrant son portefeuille de participations non cotées contrôlées comprenant Stahl, Scalian, Globeducate, CPI et ACAMS. Ce mandat de conseil vise à la fois à renforcer le suivi opérationnel de ces actifs, et à accompagner Wendel dans le déploiement de capital dans de nouvelles opportunités correspondant à ses critères d’investissement. Les actifs resteront détenus et contrôlés par Wendel (aucun transfert d’actifs).

Wendel restera le décisionnaire dans le comité d’investissement et dans les conseils d’administration des sociétés du portefeuille actuel et futur.

Wendel continuera de piloter et d’animer cette activité, tout en bénéficiant d’expertises complémentaires plus larges et plus approfondies, un accès à un “pipe” d’opportunités diversifié et densifié. Les équipes d’IK apporteront également des expertises sectorielles et une capacité d’analyse permettant d’accélérer les prises de décision. Pour cette nouvelle activité, IK Partners constituera une équipe dédiée, accueillant notamment plusieurs professionnels de l’équipe d’investissement de Wendel qui auront fait le choix de rejoindre IK Partners.

Cette démarche est une illustration de l’intégration progressive de la plateforme de Wendel, en favorisant la mise en commun d’expertises entre les équipes. Ce nouvel accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Wendel Growth : simplification du modèle et lancement d’Iron Wave (Autorisations réglementaires en cours de sollicitation) pour les investissements directs





Dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur ses deux métiers engagés depuis trois ans, Wendel annonce avoir reçu ou sécurisé environ 75 millions de liquidité via des transactions secondaires sur les investissements existants dans les fonds et fonds de fonds, et étudie les opportunités de liquidité sur le solde de l’exposition, dont une partie servira à financer le projet Iron Wave (Autorisations réglementaires en cours de sollicitation) et à générer des ressources supplémentaire pour le Groupe.

Wendel fait évoluer son activité de venture capital, jusqu’ici opérée sous la marque Wendel Growth. A l’avenir c’est Iron Wave, société contrôlée à concurrence de 70% et dirigée par Antoine Izsak et Victoire Laurenty , qui capitalisera sur son track record réalisé depuis 3 ans. Après avoir joué un rôle d’incubateur dans le développement de cette activité, Wendel conservera une participation minoritaire de 30% au capital d’Iron Wave. Par ailleurs, de grands investisseurs institutionnels français ont indiqué leur intention de soutenir le projet aux côtés de Wendel. Iron Wave conseillera en outre Wendel sur les investissements directs historiques réalisés par Wendel Growth.

Actif net réévalué de Wendel au 30 septembre 2025 : 163,0€ par action fully diluted

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 30 septembre 2025 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué fully diluted s’élève à 163,0 € par action au 30 septembre 2025 (détails dans le tableau en Annexe 1), contre 167,7 € par action au 30 juin 2025, ce qui correspond à une baisse de -2,8 % sur le trimestre. La décote sur l’ANR au 30 septembre 2025 ressort à - 50,6 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 30 septembre 2025.

Les activités de Wendel Investment Managers (gestion pour compte de tiers) ont contribué positivement à l’ANR, +1,1 €, à taux de change constant, en raison de l'évolution positive des multiples combinés d'IK Partners et de Monroe Capital et de la bonne génération de FRE. Au total 67 M€ de sponsor money ont été inclus dans l’ANR à fin septembre, pour IK Partners et Monroe Capital.

Bureau Veritas a contribué négativement à l’ANR, au 30 septembre 2025, son cours moyen sur 20 jours ayant baissé de (-10,6 %). L’impact des cours de bourse d’IHS Towers (+23,2 % en cours de bourse moyenne 20 jours) et de Tarkett (+0,6 %, valorisé au prix de l’offre en cours) ont quant à eux contribué positivement à l’ANR. Au troisième trimestre 2025, la contribution des actifs cotés à la valeur totale par action est négative, à hauteur de -3,6 € sur une base fully diluted.

La contribution des actifs non cotés à l'ANR a été négative sur le troisième trimestre, avec une variation de valeur totale par action de -1,5 € à taux de change constant, reflétant la baisse des multiples de marché.

Les charges opérationnelles, les produits financiers et autres d’éléments ont eu un impact de -0,4 € sur l’ANR, à taux de change constant, Wendel ayant eu un bon contrôle de ses coûts. Les variations de change ont impacté l’ANR de -0,3 €, le dollar ayant été relativement stable sur le trimestre.

L’évolution de l'ANR par action s'est élevée à -4,7 € par rapport au 30 juin 2025.

Rotation du portefeuille de Wendel Principal Investments (gestion pour compte propre)

Le 16 septembre 2025, Wendel a annoncé le succès de la cession des 23,3 millions actions Bureau Veritas, sous-jacentes à l’obligation échangeable en titres Bureau Veritas émise par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026 pour un montant total d'environ 591 millions d'euros.

A l’issue du Placement, la détention de Wendel au capital de Bureau Veritas est ajustée de 26,5% du capital et 41% des droits de vote à environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote.

Dans le cadre de l’opération, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison du Placement, sous réserve des exceptions usuelles.

Wendel Investment Managers (gestion pour compte de tiers) : c.26 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie

Au cours des neufs premiers mois de 2025, la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel (IK Partners et Monroe Capital), focalisée sur les marché privés midmarket, a connu une activité particulièrement soutenue, avec un total de 258,1 M€ de commissions de gestion et autres éléments (+233 % par rapport 2024), grâce à une bonne croissance organique et des effets périmètre très significatifs : IK Partners était consolidée depuis fin avril en 2024, alors que sur les 9 premiers mois de 2025, IK Partners est consolidée sur toute l’année, et Monroe Capital depuis fin mars 2025.

Au 30 septembre 2025, la plateforme de Gestion d'actifs pour compte de tiers8 de Wendel représentait un total d'actifs sous gestion de 40,3 Mds€ (dont 11,0 Mds€ de Dry Powder9), et des FPAuM10 de 29,3 Mds€, ajusté des effets de change, en croissance de +192 % depuis le début de l’année. Au cours de la période, 6,4 Mds€ de nouveaux actifs sous gestion produisant des commissions ont été générés et environ 3,6 Mds€ de sorties et de remboursements ont été réalisés. Au total, 3,4 Mds d’euros de fonds ont été levés depuis le début de l’année.

Sponsor money investi par Wendel

Wendel a engagé 377 M€ dans les fonds d’IK Partners, dont 300 M€ dans IK X. Au 30 septembre 2025, les montants tirés représentent une valeur de 67 M€ de fonds dans les fonds d’IK Partners et de Monroe Capital.

Création de valeur et performance des sociétés du portefeuille de Wendel Principal Investments

Actifs cotés : c.32 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie

Bureau Veritas – Une performance robuste et constante au T3 2025 ; Perspectives 2025 réaffirmées

(Intégration globale)

Au troisième trimestre 2025, Bureau Veritas a réalisé un chiffre d’affaires de 1 583,7 millions d’euros marquant une progression de 2,3% par rapport à la même période en 2024. Le groupe a enregistré une croissance organique significative de 6,3%, maintenant une dynamique cohérente avec les 6,6% délivrés sur les neufs premiers mois de l’année.

Quatre divisions clés ont porté cette croissance : Marine & Offshore (+16,2%), Bâtiment & Infrastructures (+7,1%), Industrie (+6,9%) et Certification (+5,9%). Les activités Agroalimentaire & Matières Premières et Biens de Consommation ont démontré une performance résiliente avec une croissance faible à un chiffre au troisième trimestre 2025.

Faits marquants du troisième trimestre 2025

Poursuite des avancées dans la mise en œuvre de la stratégie LEAP | 28, avec des résultats qui témoignent de la résilience opérationnelle et de l’orientation stratégique du Groupe.





Accélération des programmes de fusions-acquisitions ; deux transactions signées en octobre, pour un chiffre d’affaires annualisé d’environ 32 millions d’euros. Ces acquisitions sont alignées avec les priorités du portefeuille dans le cadre de LEAP | 28 : la première visant à renforcer le leadership dans la division B&I en Europe, et la seconde à créer de nouveaux bastions dans les Énergies Renouvelables en Espagne. Huit acquisitions signées ou réalisées à date cette année, représentant 92 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé.





Finalisation d’une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros à échéance octobre 2033, assortie d’un coupon de 3,375 % et notée A3 par Moody's. Cette émission permet au Groupe de tirer parti de conditions de marché attractives dans le cadre de son allocation de capital en lien avec la stratégie LEAP I 28

Perspectives 2025 confirmées

Sur la base de la performance à 9 mois, s’appuyant sur un pipeline d’opportunités robuste, un carnet de commande solide et des fondamentaux de marché porteurs à moyen et long termes, Bureau Veritas réitère ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash11 supérieur à 90 %.





Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com

IHS Towers publiera ses résultats du 3eme trimestre au mois de novembre 2025.

Tarkett a publié son chiffre d’affaires du 3ème trimestre le 22 octobre 2025.

Pour plus d’informations : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

Actifs non cotés : c.43 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie

ns) Chiffres d’affaires (en millions)

9M 2024 9M 2025 Stahl €687.9 €684.3 CPI $112.0 $115.9 ACAMS $76.8 $84.4 Scalian(2) €401.3 €378.6 Globeducate(1) n/a €269.8

(1) L'acquisition de Globeducate a été finalisée le 16 octobre 2024. L'exercice fiscal de Globeducate se termine en août, et les chiffres présentés correspondent aux neuf derniers mois clos à la fin août 2025. Les activités de l’Inde sont déconsolidées et comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence en raison de l’absence de chiffres audités pour l’exercice. Chiffre d'affaires des 9 mois de l’année du 1er décembre 2024 au 31 août 2025.

(2) Fin 2024, Scalian, qui avait une date de clôture différente de celle de Wendel, a aligné sa date de clôture sur celle du groupe Wendel. En conséquence, la contribution du chiffre d'affaires correspond à 9 mois de chiffre d'affaires entre le 1er janvier 2025 et le 30 septembre 2025. La contribution publiée l'année dernière (409,3 M€) correspondait à 9 mois de chiffre d'affaires entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025.

Stahl – Chiffre d'affaires12 en légère baisse de 0,5 % au cours des neuf premiers mois de 2025 dans des conditions de marché difficiles

(Intégration globale)

Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, a réalisé un chiffre d'affaires total de 684,3 M€ au cours des 9 premiers mois de 2025, soit une baisse totale de -0,5 % par rapport à 2024.

Le troisième trimestre 2025 a été marqué par la persistance de conditions de marché difficiles observées depuis le second semestre 2024, aggravées par un environnement tarifaire instable, générant de l’incertitude chez les clients, et qui a notamment affecté la performance et les volumes dans le segment du cuir, dont particulièrement les activités Wet-end.

La croissance organique ressort à -5,2 %, tandis que l’effet périmètre a contribué positivement à hauteur de +7,3 %, porté par l’acquisition de Weilburger finalisée en septembre 2024. L’effet de change est négatif (- 2,6 %), principalement en raison de l’affaiblissement du dollar américain (USD) et du yuan chinois (CNY) face à l’euro (EUR).

CPI enregistre une croissance de + 3,5 % de son chiffre d'affaires par rapport aux neuf premiers mois de 2024.

(Intégration globale)

CPI a enregistré un chiffre d'affaires de 116 M$ pour les neufs premiers mois de l’année 2025, en hausse de +3,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2024. Sur cette augmentation, +2,7 % provient de la croissance organique, -0,1 % des fluctuations des taux de change et +0,9 % de l'effet de périmètre lié à l'acquisition de Verge en Norvège en janvier 2025.

CPI a enregistré une croissance plus modérée en Amérique du Nord (+1,3 % par rapport à l’an dernier), dans un contexte marqué par une surveillance continue des budgets fédéraux et d’incertitude concernant les financements dans les marchés finaux de CPI. Cette tendance a toutefois été partiellement compensée par de solides volumes dans les renouvellements, ainsi qu’une accélération encourageante de l’activité sur les marchés internationaux, en hausse de +22 % en cumul annuel (+14 % en organique, hors Verge).

Le 20 août 2025, Andee Harris a été nommée CEO de CPI et est devenue membre du conseil d’administration de la société à la suite du départ à la retraite du précédent CEO, Tony Jace.

ACAMS – Chiffre d'affaires en hausse de +9,9 % par rapport aux neuf premiers mois de 2024

(Intégration globale)

ACAMS, leader mondial de la formation et de la certification des professionnels de la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière, a enregistré un chiffre d’affaires de 84,4 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l’année 2025, soit une croissance de 9,9 % sur un an, ou de 9,1% après effet de change.

Les résultats sur la période ont été soutenus par une croissance à deux chiffres sur la zone Amériques, tirée principalement par la vente de nouvelles certifications et une croissance de 43% des revenus issus des conférences, sponsoring et expositions.

La région Asie-Pacifique a inversé la tendance négative observée en 2024 avec une hausse de 7% par rapport à l’an dernier, tandis que l’activité en Europe reste en retrait, toujours pénalisée par la faiblesse persistante du secteur bancaire européen.

Les investissements stratégiques réalisés par ACAMS au cours des dernières années commencent à porter leurs fruits, notamment à travers la nomination de plusieurs nouveaux membres au sein de l’équipe de direction, dont le Chief Commercial Officer ainsi que par des améliorations technologiques de la plateforme et l’expansion de l’offre, marquée par le lancement de la certification Certified Anti-Fraud Specialist (CAFS).

Scalian - Baisse du chiffre d'affaires total de -5,6 % depuis le début de l’année 2025 reflétant des conditions de marché toujours difficiles pour les services d’ingénierie et les ESN.

Nomination de William Rozé en tant que CEO.

(Intégration globale)

Scalian, un leader du conseil en transformation digitale et performance opérationnelle a réalisé un chiffre d'affaires total de 378,6 M€ au 30 septembre 2025, soit une baisse de -5,6 % par rapport à l'année dernière. Le recul de l’activité continue d’être généralisé sur plusieurs secteurs et zones géographiques, et de façon plus prononcée en France et sur l’automobile en Allemagne. Les ventes sont en baisse de -10,2 % à périmètre constant et ont bénéficié d'un effet de périmètre positif de +4,5 % porté par des acquisitions réalisées au cours des derniers mois qui ont été relutives en termes de croissance et de marge.

Comme annoncé en septembre William Rozé a désormais pris ses fonctions en tant que Directeur Général. Sa connaissance approfondie des activités du Groupe, combinée à sa capacité à fédérer les équipes, seront des atouts clés pour accompagner le développement à long terme de Wendel et la mise en œuvre de ses ambitions stratégiques.

Globeducate – Chiffre d'affaires en hausse de +12,1 %13 sur les neufs premiers mois clos le 31 août 2025

(Mise en équivalence).

L’acquisition de Globeducate a été finalisée le 16 octobre 2024. Les activités indiennes sont déconsolidées et comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence en raison de l’absence de chiffres audités pour l’exercice. Chiffre d'affaires des 9 mois de l’année du 1er décembre 2024 au 31 août 2025.

Globeducate, l’un des principaux groupes bilingues d’éducation de la maternelle au secondaire, a réalisé un chiffre d'affaires total de 269,8 M€ pour les neufs premiers mois clos le 31 août 2025, soit une augmentation totale de +12,1 % par rapport à l'année dernière. Cette augmentation résulte principalement d’une forte croissance organique pour + 7,2%, d’opérations de M&A relutives pour 4,1%. L’impact du FX s’élève à +0,8%.

Depuis le début de l'exercice fiscal de Globeducate (1er septembre 2024 - 31 août 2025), le Groupe a réalisé trois acquisitions : Olympion School et l'International School of Paphos à Chypre, ainsi que l'Ecole des Petits au Royaume-Uni.

Retour aux actionnaires

Dividende intérimaire payé le 20 novembre 2025

Afin de refléter la génération récurrente de flux de trésorerie issue de son modèle d’affaires dual, Wendel a décidé de verser un dividende intérimaire de 1,50 € en novembre 2025 au titre de l’exercice 2025, correspondant à environ un tiers du dividende total versé pour l’exercice précédent.

Le calendrier de paiement est le suivant :

Date ex-dividende : 18 novembre 2025

Date d’enregistrement : 19 novembre 2025

Date de paiement : 20 novembre 2025





Le solde du dividende pour l’exercice 2025 sera soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 21 mai 2026.

Rachats d’actions

Depuis début août 2025, Wendel a procédé au rachat de 183 064 actions pour un montant total de 15 millions d’euros.



Agenda

Vendredi 12 décembre 2025

Investor Day 2025

Mercredi 25 février 2026

Résultats annuels 2025 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2025, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Mercredi 22 avril 2026

Chiffre d’affaires T1 2026 – Publication de l’ANR au 31 mars 2026 (après bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Mercredi 29 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Publication de l’ANR au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 septembre 2025, le Groupe gère 40 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 5,3 Mds d’euros investis pour compte propre

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012. Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

ANNEXE 1 : ANR de 163,0 € fully diluted au 30 septembre 2025

(en millions d’euros)



30/09/2025 30/06/2025



Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 2 271 3 088



Bureau Veritas 66.6m/89.9m(2) €26.1/€29.2 1 742 2 630



IHS 63.0m/63.0m $7.0/$5.7 377 307



Tarkett

€17.0/€16.9 152 151



Participations non cotées (3) 2 965 3 071



Activités d’Asset Management (4) 1 888 1 824



Asset Managers (IK Partners & Monroe Capital) 1 821 1 775



Sponsor Money 67 49



Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (5) 127 150



Trésorerie et placements financiers (6)

2 448 1770



Actif Brut Réévalué

9 699 9 903



Dette obligataire Wendel et intérêts courus -2 381 - 2 373



Paiement différé d’IK Partners et earnout Monroe Capital -235 -235



Actif Net Réévalué



7 082 7 295



Dont dette nette



-169 - 838



Nombre d’actions au capital



44 512 038 44 461 997



Actif Net Réévalué par action 159,1 € 164,1 €



Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 80,6 € 86,6 €



Prime (Décote) sur l’ANR



-49,3% - 47,2 %



Nombre de titres fully diluted 42,413,585 42 457 994



Actif Net Réévalué par action, fully diluted

163.0 € 167,7 €



Prime (Décote) sur l’ANR fully diluted

-50.6 % - 48,4 %





(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 30 septembre 2025 et au 30 juin 2025. Le cours retenu pour Tarkett au 30 septembre 2025 est celui de l’offre publique de retrait.

(2) Nombre d’actions ajusté de la vente à terme préfinancées de 30 357 140 actions Bureau Veritas. La valeur du « Call Spread » permettant de bénéficier, jusqu’à environ 15% de la hausse du cours de l’action sur un montant d’actions équivalent est pris en compte dans la ligne « Autres actifs et Passifs de Wendel et de ses holdings ».

(3) Participations non cotées (Stahl, Crisis Prevention Institute, ACAMS, Scalian, Globeducate, Wendel Growth). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réévalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. La valorisation de Globaleducate est basée sur des multiples de transactions.

(4) Activité d’IK Partners et de Monroe Capital (hors cash à distribuer aux actionnaires). Valorisée en tant que plateforme sur la base des multiples de résultat net/ bénéfice distribuable.

(5) Dont 2 098 453 actions propres Wendel au 30 septembre 2025 et 2 004 003 actions propres Wendel au 30 juin 2025

(6) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 285 du document de référence 2024.

Annexes 2: Loan-to-Value Ratio au 30 Sept. 2025



30 Sept. 2025 Total Actifs au 30 septembre, 2025 (A) 7 251



Total Trésorerie 30/09/2025 2 448



Dettes obligataire Wendel et intérêts courus (2 381) Paiement différé d’IK Partners & earnout Monroe Capital (236) Total Dette au 30 septembre 2025 (2 617)



Dette Nette (B) (169)







Spot LTV avant retraitements (B/A) 2,3%



Option de vente (put) Monroe Capital (467) Engagements dans les fonds non appelés Monroe (119) Engagements dans les fonds non appelés IK (377) Total engagements futurs (C) (964)











S&P LTV au 30 Septembre 2025 (B+C)/(A+C) 13,8%

Annexe 3 : Glossaire

AUM (Actifs sous gestion) : Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement).





: Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement). FRE ( Fee-Related Earnings ) : Résultat généré par les commissions perçues (principalement les frais de gestion). Il exclut les revenus plus volatils liés à la performance.





: Résultat généré par les commissions perçues (principalement les frais de gestion). Il exclut les revenus plus volatils liés à la performance. GP (General Partner) : Entité en charge de la gestion globale, de l'administration et de l'investissement des fonds. Le GP est rémunéré par des frais de gestion prélevés sur les actifs sous gestion (AuM)







1 FRE proforma consolidé, incluant minoritaires, sur une base annuelle, EUR/USD à 1,17

2 Stahl, Scalian, Globeducate, CPI et ACAMS.

3 Entièrement dilué des rachats d'actions et des actions propres. L'ANR non dilué s'élève à 7 082 M€ et à 159,3 euros par action.

4 Actif Brut Réévaluée hors trésorerie et autres actifs.

5 Calcul du LTV expliqué en Annexe 2

6 FRE proforma consolidé sur une base annuelle, EUR/USD au taux de clôture

7 Stahl, Scalian, Globeducate, CPI and ACAMS.

8 IK Partners et Monroe Capital

9 Engagements non encore investis

10 Fee Paying AuM: Actif sous gestion générant des commissions

11 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

12 Chiffres d’affaires incluant les activités wet-end et Weilburger

13 Chiffre d'affaires semestriel du 1er décembre 2024 au 31 août 2025. Les activités en Inde sont déconsolidées et comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence en l'absence de chiffres audités. Ces chiffres sont comparés à ceux de la même période de l'année précédente et sont estimés et non audités.

Pièce jointe