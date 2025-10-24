JLT Mobile Computers AB (publ) släpper delårsrapport för perioden januari–september 2025

Växjö, Sverige, 24:e oktober 2025 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag delårsrapport för perioden januari–september 2025.

Periodens resultat i korthet

Orderingång 111,6 MSEK (75,4)

Omsättning 104,0 MSEK (93,6)

Rörelseresultat 1,1 MSEK (-0,5)

Resultat efter skatt 0,9 MSEK (-0,4)

Kassaflöde 2,9 MSEK (6,1)





Kortsummering

Stora kunder lyfte försäljningen, men marknaden generellt påverkades negativt av konjunkturen. Orderingången ökade med 48 % till 112 MSEK och omsättningen steg med 11 % till 104 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen återhämtade sig under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal då den påverkades av dollarförsvagning och uppgick till 38 % för perioden jämfört med 45 % under motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet förbättrades till 1,1 MSEK (−0,5) och resultatet efter skatt blev 0,9 MSEK (−0,4).

Kassaflödet var positivt med 2,9 MSEK och likvida medel uppgick till 16,1 MSEK vid periodens slut. Soliditeten var 58 % och inga räntebärande skulder föreligger.

Ny säkerhetsfunktion som baseras på Artificiell Intelligens (AI) lanserades i samarbete med Linnéuniversitetet. Funktionen ökar säkerheten i industriella miljöer genom att automatiskt släcka skärmen när fordon är i rörelse.

Trots fortsatt osäkerhet kring USA-tullar och politisk turbulens ser bolaget tecken på stabilisering och fortsätter fokusera på innovation, strategiska prioriteringar och långsiktigt värdeskapande för kunder och aktieägare.

Delårsrapporten i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida, jltmobile.com. Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2025 kl. 08:00 CET.

