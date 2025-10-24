EXEL Industries : Chiffre d’affaires annuel 2024–2025 à - 10,6 %





Chiffre d’affaires 2024–2025 : - 10,6 %



Les activités Jardin et Industrie ont soutenu le Groupe dans un contexte agricole difficile





Chiffre d'affaires T4

(juillet 2025–septembre 2025)





2023–2024 2024–2025 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE





103,2 93,3 - 9,9 - 9,6 % - 7,3 - 7,1 % ARRACHAGE DE BETTERAVES





86,6 67,9 - 18,8 - 21,7 % - 18,6 - 21,4 % LOISIRS





22,3 24,3 + 1,9 + 8,6 % + 4,0 + 18,0 % INDUSTRIE





77,9 72,1 - 5,8 - 7,4 % - 4,3 - 5,5 % Groupe EXEL Industries 290,0 257,5 - 32,5 - 11,2 % - 26,1 - 9,0 %





Chiffre d'affaires annuel

(octobre 2024–septembre 2025))





2023–2024 2024–2025 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 503,3 403,3 - 100,0 - 19,9 % - 96,3 - 19,1 % ARRACHAGE DE BETTERAVES





170,0 148,1 - 21,9 - 12,9 % - 20,1 - 11,9 % LOISIRS





134,8 142,4 + 7,6 + 5,6 % + 8,4 + 6,2 % INDUSTRIE





291,3 289,2 - 2,0 - 0,7 % + 2,4 + 0,8 % Groupe EXEL Industries 1 099,3 983,0 - 116,3 - 10,6 % - 105,6 - 9,6 %

Chiffre d’affaires 4e trimestre 2024–2025

Au quatrième trimestre de l’exercice 2024–2025, EXEL Industries a réalisé un chiffre d’affaires de 257,5 millions d’euros, en repli de 11,2 % par rapport à la même période l’année dernière, qui représentait une base de comparaison élevée.

À périmètre et taux de change constants, les ventes du Groupe reculent de 9,0 %.

PULVÉRISATION AGRICOLE - 9,6 %

La baisse des volumes dans la Pulvérisation agricole a été moins marquée qu'au cours des quatre trimestres précédents, en raison d'un effet de base favorable lié à la forte décroissance du quatrième trimestre de l’année dernière. Les ventes ont bien résisté en Europe, sauf en France où elles sont en repli. Le contexte nord-américain reste difficile : la baisse des prix des matières premières et la hausse des coûts des intrants pèsent sur le moral des agriculteurs. Les récoltes 2025 sont à des niveaux très hauts en Amérique du Nord.

ARRACHAGE DE BETTERAVES - 21,7 %

Au quatrième trimestre, toutes les catégories de produits – machines neuves, machines d’occasion et pièces détachées – affichent une diminution, avec une baisse plus marquée des ventes de machines d’occasion. Comme anticipé, les volumes ont été touchés en Europe, où les surfaces cultivées diminuent, et en Amérique du Nord, où l’attentisme généralisé persiste.

LOISIRS + 8,6 %

Les ventes sont restées robustes au quatrième trimestre, malgré un mois de septembre maussade au Royaume-Uni. L’activité est en croissance au quatrième trimestre, avec une augmentation des ventes au Royaume-Uni et en Europe du Sud. Le chiffre d’affaires en France reste stable.

INDUSTRIE - 7,4 %

Le chiffre d’affaires de la Pulvérisation industrielle diminue de 7,4 % au quatrième trimestre, avec toutefois des évolutions contrastées selon les régions : un retour à la croissance en Asie et en France, tandis que le marché européen a bien résisté malgré un faible recul. La zone Amériques, quant à elle, est en repli, après la livraison de projets majeurs au quatrième trimestre 2024.

Chiffre d’affaires annuel 2024–2025

En 2024–2025, le chiffre d’affaires d’EXEL Industries atteint 983 millions d’euros, en recul de 10,6 %, soit une baisse de 9,6 % à périmètre et taux de change constants.

PULVÉRISATION AGRICOLE - 19,9 %

L’exercice 2024–2025 est marqué par un ralentissement significatif de la Pulvérisation agricole, avec un chiffre d’affaires en baisse de 19,9 % par rapport à l’an passé. Cette évolution traduit la prudence accrue des agriculteurs, après deux années de forte activité. Les distributeurs ont concentré leurs efforts sur la baisse de leurs niveaux de stocks, limitant leurs commandes de machines neuves tout au long de l’année. Toutes les zones géographiques sont concernées, avec des conditions de marché particulièrement difficiles en Australie et en Amérique du Nord, où le climat d’attentisme s’est accentué sous l’effet de la baisse des prix des matières premières, de la hausse des coûts des intrants et de l’incertitude persistante autour des politiques tarifaires de l’administration américaine. Les ventes de pièces détachées et de machines d’occasion ont mieux résisté que les autres catégories, sans compenser la baisse généralisée.

En Europe, le marché de la pulvérisation agricole se redynamise progressivement, avec des entrées en commandes en rebond depuis six mois. En revanche, le marché nord-américain reste sur des niveaux bas.

ARRACHAGE DE BETTERAVES - 12,9 %

Les ventes dans l’Arrachage de betteraves affichent une baisse de 12,9 % sur l’exercice 2024–2025. Ce recul est principalement lié à la diminution des surfaces cultivées en Europe de l’Ouest et aux baisses de volumes en Europe de l’Est, couplées au climat d’attentisme en Amérique du Nord. Les ventes de pièces détachées sont restées stables, mais les volumes de machines neuves et d’occasion ont fléchi, entraînant une contraction globale du chiffre d’affaires de l’activité.

LOISIRS + 5,6 %

L’activité Jardin a connu une progression régulière sur l’ensemble de l’exercice 2024–2025. Les ventes ont augmenté dans les principales géographies, notamment au Royaume-Uni, où la saison a été favorable et où les conditions météorologiques ont soutenu la demande. En France, les ventes sont restées stables. Les produits d’arrosage ont particulièrement bien performé en Europe du Sud.

INDUSTRIE - 0,7 %

La Pulvérisation industrielle a connu une évolution globalement stable sur l’exercice, avec des phases de croissance contrastées selon les régions et les gammes. Les ventes ont été soutenues dans les applications électrostatiques, haute viscosité et les projets, notamment en France et dans les Amériques. L’Europe de l’Ouest a montré des signes d’essoufflement en fin d’exercice, tandis que l’Asie, en léger retrait en début d’année, a retrouvé une dynamique positive au quatrième trimestre. Les Tuyaux techniques maintiennent des volumes stables.

Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries

« Comme anticipé dès l’année dernière, l’exercice 2024–2025 a été marqué par le ralentissement des volumes dans nos activités agricoles, dans un contexte de prudence et d’attentisme généralisés.

EXEL Industries a pu compter sur la solidité de ses activités Jardin et Industrie pour soutenir le chiffre d’affaires. La complémentarité de nos métiers permet à notre Groupe, une fois encore, d’amortir les cycles moins favorables rencontrés par certains secteurs. »

Prochains rendez-vous

18 décembre 2025 , avant bourse : résultats annuels 2024–2025 & présentation

, avant bourse : résultats annuels 2024–2025 & présentation 28 janvier 2026 , avant bourse : chiffre d’affaires du 1 e r trimestre 2025–2026

, avant bourse : chiffre d’affaires du 1 trimestre 2025–2026 4 février 2026 : Assemblée générale des actionnaires





À propos d’EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2024–2025, EXEL Industries réalise 983 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 3 759 personnes dans une trentaine de pays, sur les cinq continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com

Daniel TRAGUS

Directeur Général Groupe Guillaume JACQ

Directeur Financier Groupe / Communication financière direction.communication@exel-industries.com

Pièce jointe