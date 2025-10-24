Quadient poursuit l’expansion de son réseau européen de consignes automatiques avec un lancement en Italie

Une solution centralisée et innovante pour optimiser la gestion du premier et dernier kilomètre, au service des consommateurs, des commerçants et des transporteurs en Italie.





Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce le lancement de son réseau ouvert de consignes automatiques Parcel Pending by Quadient en Italie, une étape clé de sa stratégie d’expansion en Europe.

L’Italie, l’un des marchés du e-commerce les plus importants et à la croissance la plus rapide en Europe du Sud, devrait passer de 110,35 milliards de dollars en 2025 à 178,6 milliards de dollars d’ici 20301. Cette dynamique est portée par des tendances telles que le e-commerce mobile, les paiements numériques, les incitations gouvernementales à la transformation digitale, ainsi que par l’essor des services « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL) et des portefeuilles électroniques. Dans ce contexte, le réseau agnostique de consignes automatiques de Quadient, accessible à tous les transporteurs, offre une solution évolutive répondant aux attentes croissantes des consommateurs pour la livraison, le retrait et le retour de colis.

Quadient s’est imposée comme un acteur de référence sur les marchés américain et japonais grâce à son exigence en matière de qualité, sa vision et son excellence opérationnelle. Déjà solidement implantée au Royaume-Uni, en France et dans d’autres pays européens, Quadient se distingue des systèmes propriétaires limités à un seul transporteur. Son modèle ouvert est accessible à l’ensemble des transporteurs et prestataires de services, permettant la livraison et le retour de colis, tout en intégrant des services complémentaires tels que le retrait de commandes en ligne, le stockage de bagages ou de clés, et le retrait de commandes de médicaments sous ordonnance.

« Notre ambition est de créer le réseau de consignes le plus accessible du marché, capable de relier avec fluidité consommateurs, transporteurs et commerçants grâce à une infrastructure unique et de haute qualité », a déclaré Benoit Berson, Directeur Solutions Lockers chez Quadient. « Le dynamisme du marché italien et son appétence pour l’innovation en font un environnement idéal pour déployer notre modèle éprouvé. En mutualisant plusieurs services au sein d’un réseau ouvert, nous ne nous contentons pas d’améliorer la logistique, nous réinventons l’expérience client de bout en bout de la chaîne de livraison ».

Pour favoriser une adoption large, Quadient est en train de nouer des partenariats stratégiques avec des transporteurs et des enseignes majeurs en Italie, et prévoit l’installation de consignes dans des zones à forte affluence. Cette approche collaborative vise à étendre la couverture du service, en offrant aux consommateurs davantage de flexibilité pour leurs livraisons et retours, tout en permettant aux entreprises de proposer des solutions logistiques plus durables.

Au cœur de cette initiative, la technologie brevetée de Quadient combine des systèmes avancés, un logiciel embarqué intuitif et une plateforme cloud de monitoring permettant aux transporteurs de gérer et suivre les colis en temps réel, et aux consommateurs de recevoir des notifications instantanées pour leurs livraisons. Des fonctionnalités telles que la Drop Box, innovation primée, l’imprimante d’étiquettes intégrée et les casiers compacts pour les petits objets garantissent une expérience fluide et sécurisée pour tous les utilisateurs.

Avec plus de 26 000 unités déjà déployées dans le monde et un objectif de 40 000 unités d’ici 2030, Quadient continue de simplifier la livraison du premier et du dernier kilomètre, et de créer des expériences centrées sur le client sur l’ensemble des marchés.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site quadient.com/fr .

