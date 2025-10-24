Quadient amplia la propria rete europea di locker agnostici con il lancio in Italia

Il modello di rete aperta introduce un approccio unico e integrato ai servizi di consegna e ritiro per consumatori, retailer e corrieri italiani





Quadient (Euronext Paris: QDT), una piattaforma globale di automazione intelligente che consente connessioni aziendali sicure e professionali, annuncia oggi il lancio in Italia della rete di locker aperti Parcel Pending by Quadient, segnando una tappa strategica nell’espansione europea dell’azienda.

L’Italia, uno dei mercati e-commerce più grandi e in più rapida crescita dell’Europa meridionale, è destinata a passare da 110,35 miliardi di dollari nel 2025 a 178,6 miliardi di dollari entro il 20301. Questa dinamica è alimentata da tendenze quali il mobile commerce (m-commerce), i pagamenti digitali, gli incentivi governativi alla trasformazione digitale, nonché dalla crescita dei servizi “Compra ora, paga dopo” (BNPL) e dei portafogli elettronici. In questo scenario, la rete di locker aperti di Quadient, indipendente dai corrieri, offre una soluzione scalabile per soddisfare le crescenti aspettative in termini di comodità nella consegna, ritiro e reso dei pacchi.

Grazie a un forte orientamento alla qualità, alla visione strategica e all’eccellenza del servizio, Quadient si è affermata come leader di mercato negli Stati Uniti e in Giappone. Già ben radicata nel Regno Unito, in Francia e in altri mercati europei, Quadient si distingue dai sistemi proprietari limitati a un singolo corriere. Il suo modello aperto è accessibile a tutti i corrieri e fornitori di servizi, permettendo la consegna e il reso dei pacchi, integrando al contempo servizi complementari come il ritiro di ordini online, il deposito di bagagli o chiavi, e il ritiro di farmaci su prescrizione.

“La nostra visione è creare la rete di locker più accessibile sul mercato, una rete che connetta in modo fluido consumatori, corrieri e retailer attraverso un’infrastruttura unica e di alta qualità”, ha dichiarato Benoit Berson, Chief Solution Officer, Parcel Automation di Quadient. “Il dinamismo del mercato e-commerce italiano e la sua propensione all’innovazione rappresentano il contesto ideale per implementare il nostro modello collaudato. Unificando molteplici servizi in un’unica rete aperta, non stiamo solo migliorando la logistica: stiamo ridefinendo l’esperienza cliente lungo tutta la catena del valore”.

Per favorire una rapida adozione, Quadient sta consolidando partnership strategiche con i principali corrieri e retailer italiani, pianificando l’installazione dei locker in aree ad alta affluenza. Questo approccio collaborativo amplia la copertura del servizio, offrendo ai consumatori opzioni di consegna e reso più flessibili, e aiutando le imprese a proporre soluzioni logistiche più sostenibili.

Al centro dell’iniziativa, la tecnologia brevettata dei locker Quadient integra hardware avanzato, software intuitivo e monitoraggio operativo basato su cloud, consentendo ai corrieri di gestire e tracciare i pacchi in tempo reale, e ai consumatori di ricevere aggiornamenti immediati sulle proprie spedizioni. Funzionalità come il pluripremiato sistema drop-box, la stampa di etichette e i compartimenti compatti per articoli di piccole dimensioni garantiscono un’esperienza fluida per tutti gli utenti. Con oltre 26.000 unità già installate a livello globale e l’obiettivo di raggiungere 40.000 unità entro il 2030, Quadient continua a semplificare la logistica di primo e ultimo miglio e a creare esperienze orientate al cliente in tutti i mercati.

Informazioni su Quadient®

Quadient è una piattaforma di automazione globale che consente connessioni commerciali sicure e sostenibili attraverso canali digitali e fisici. Quadient supporta le aziende di tutte le dimensioni nel loro percorso di trasformazione digitale e di crescita, sbloccando l'efficienza operativa e creando esperienze significative per i clienti. Quotata nel comparto B di Euronext Paris (QDT) e parte degli indici CAC® Mid & Small e EnterNext® Tech 40, le azioni Quadient sono idonee per gli investimenti PEA-PME. Per maggiori informazioni su Quadient, visitare il sito www.quadient.com.

Contatto stampa

Luca Stefanetto, Quadient

l.stefanetto@quadient.com

1 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/italy-ecommerce-market

Allegato