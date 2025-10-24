Finanskalender 2026 for Investeringsforeningen Danske Invest

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen Danske Invest i 2026.
|10. marts 2026
|Bestyrelsen behandler årsrapporten for 2025, som efterfølgende offentliggøres.
|23. april 2026
|Ordinær generalforsamling.
|27. august 2026
|Bestyrelsen behandler halvårsrapporten for 2026, som efterfølgende offentliggøres.
Herudover kan det oplyses, at der på www.danskeinvest.dk hver måned offentliggøres ureviderede beholdningslister, afkastoplysninger, faktasider m.v.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products