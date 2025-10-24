Finanskalender 2026 for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen Danske Invest Select i 2026.

10. marts 2026 Bestyrelsen behandler årsrapporten for 2025, som efterfølgende offentliggøres. 23. april 2026 Ordinær generalforsamling. 27. august 2026 Bestyrelsen behandler halvårsrapporten for 2026, som efterfølgende offentliggøres.

Herudover kan det oplyses, at der på www.danskeinvest.dk hver måned offentliggøres ureviderede beholdningslister, afkastoplysninger, faktasider m.v.

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products