Finanskalender 2026 for Investeringsforeningen Danske Invest Select

 | Source: Danske Invest Select Danske Invest Select

Hermed følger den forventede finanskalender for Investeringsforeningen Danske Invest Select i 2026.

10. marts 2026Bestyrelsen behandler årsrapporten for 2025, som efterfølgende offentliggøres.
23. april 2026Ordinær generalforsamling.
27. august 2026Bestyrelsen behandler halvårsrapporten for 2026, som efterfølgende offentliggøres.

Herudover kan det oplyses, at der på www.danskeinvest.dk hver måned offentliggøres ureviderede beholdningslister, afkastoplysninger, faktasider m.v.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


