Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Select.
- Finanskalender er opdateret for 2026.
- Finanstilsynet har endeligt godkendt afviklingen af afdeling USA Mid Cap KL, USA Mid Cap - Akkumulerende KL og Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL, hvorfor disse udgår af prospektet.
- Der er foretaget benchmark ændring for afdeling Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL.
- I bilag 1 og bilag 2 er emissions- og indløsningspriser opdateret for en række afdelinger.
Prospektet kan findes på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products