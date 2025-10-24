Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Danske Invest Select

 | Source: Danske Invest Select Danske Invest Select

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Select.

  • Finanskalender er opdateret for 2026.

  • Finanstilsynet har endeligt godkendt afviklingen af afdeling USA Mid Cap KL, USA Mid Cap - Akkumulerende KL og Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL, hvorfor disse udgår af prospektet. 

  • Der er foretaget benchmark ændring for afdeling Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL.

  • I bilag 1 og bilag 2 er emissions- og indløsningspriser opdateret for en række afdelinger.

Prospektet kan findes på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


