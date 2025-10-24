Ændring af emissionstillæg for Investeringsforeningen Danske Invest Select

|Nasdaq Copenhagen
24. oktober 2025
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest Select har besluttet at ændre emissionstillægget for den nedenfor nævnte børsnoterede andelsklasse. Ændringen er gældende fra den 24. oktober 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
|ISIN
|Afdeling/andelsklasse
|Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.
|Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.
|I alt, maksimalt
|Ændring ift. gældende satser
|DK0060244408
|Global Sustainable Future 3, klasse DKK d
|0,08
|0,06
|0,14
|0,02
