Ændring af emissionstillæg for Investeringsforeningen Danske Invest Select

24. oktober 2025

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest Select har besluttet at ændre emissionstillægget for den nedenfor nævnte børsnoterede andelsklasse. Ændringen er gældende fra den 24. oktober 2025.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISINAfdeling/andelsklasseKurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca.Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca.I alt, maksimaltÆndring ift. gældende satser
DK0060244408Global Sustainable Future 3, klasse DKK d0,080,060,140,02

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


