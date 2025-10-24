Ændring af emissionstillæg for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Nasdaq Copenhagen

24. oktober 2025

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest Select har besluttet at ændre emissionstillægget for den nedenfor nævnte børsnoterede andelsklasse. Ændringen er gældende fra den 24. oktober 2025.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060244408 Global Sustainable Future 3, klasse DKK d 0,08 0,06 0,14 0,02

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products