GURU Organic Energy poursuit sa lancée record sur Amazon Prime Days en octobre

MONTRÉAL, 24 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, est fière d’annoncer sa solide performance à l’occasion de l’événement Prime Big Deal Days d’Amazon en octobre, au cours duquel la Société a nettement surpassé la performance globale de la catégorie des boissons énergisantes sur les deux marchés.

GURU a poursuivi sa forte croissance des ventes unitaires lors de l’événement Prime Days, avec des hausses de 42 % aux États-Unis et de 11 % au Canada par rapport à la performance record de l’an dernier. Cet élan soutenu témoigne de la demande croissante des consommateurs pour les boissons énergisantes biologiques et naturelles de GURU, ainsi que du succès continu de la Société à accroître la notoriété de sa marque par ses initiatives stratégiques en commerce électronique.





Performance supérieure à la catégorie

La performance de GURU pendant les Prime Big Deal Days a largement surpassé celle de la catégorie dans son ensemble. Selon les données de marché tierces de Stackline2, la catégorie des boissons énergisantes a reculé de 4 % au Canada durant la période de l’événement, tandis que GURU enregistrait une croissance de 11 %. Aux États-Unis, où la catégorie a progressé de 6 %, GURU a atteint une croissance de 42 %, soit sept fois la moyenne de la catégorie, démontrant une progression continue de sa part de marché en ligne et la préférence des consommateurs pour des alternatives énergisantes biologiques et à étiquette propre.

Positionnement stratégique et produits vedettes

GURU a obtenu une visibilité de premier plan en première page des résultats de recherche sur les principaux mots-clés dans les deux marchés. Sur Amazon.ca, la Société a maintenu des positions de tête tant sur les mots-clés liés à la marque que sur ceux de la concurrence, la caisse GURU Zéro saveurs variées se classant au 2e rang de la catégorie des boissons énergisantes.

Sur Amazon.com, GURU a réalisé sa deuxième meilleure journée de ventes de son histoire, portée par l’engouement des consommateurs pour sa gamme à base de plantes et sans ingrédients artificiels, ainsi que par ses offres exclusives Prime sur l’ensemble de ses produits. La Société a obtenu d’excellents classements pour plusieurs mots-clés de catégorie, avec de solides ventes de ses produits vedettes, dont GURU Zéro, Léger et Punch.

Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU, a déclaré : « Une fois de plus, la performance de GURU lors des grands événements d’Amazon illustre la force de notre marque et la pertinence de notre positionnement distinctif dans la catégorie des boissons énergisantes. Avec une croissance de 42 % aux États-Unis, contre 6 % pour la catégorie — tout en signant l’une de nos meilleures journées de ventes sur Amazon.com — valide notre stratégie et notre positionnement produit. Notre croissance à deux chiffres de part et d’autre de la frontière démontre que les consommateurs continuent d’adopter une Bonne Énergie — meilleure pour eux et pour la planète. Nous sommes particulièrement fiers de constater que notre gamme GURU Zéro stimule la conversion et attire de nouveaux consommateurs vers la marque. Cet élan nous positionne favorablement à l’approche de la période cruciale des Fêtes, alors que nous déploierons de nouvelles initiatives et promotions de commerce électronique. »

Perspectives

Fort de ce succès, GURU met en œuvre de nouvelles initiatives dans le canal du commerce électronique américain afin d’élargir sa portée et d’accélérer l’acquisition de nouveaux clients. La Société prévoit également des promotions d’envergure pour le Vendredi fou et le Cyberlundi, ainsi qu’un rafraîchissement de son image de marque qui sera dévoilé d’ici la fin de l’année.

Ces initiatives stratégiques, combinées au solide portefeuille de produits de GURU et la notoriété croissante de la marque, positionnent la Société pour tirer pleinement parti de la prochaine saison des achats des Fêtes et poursuivre sa croissance dans le segment en forte expansion des boissons énergisantes biologiques.

À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes biologiques de GURU, visitez www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com

strat.eko

Francois Kalos

francois.kalos@guruenergy.com

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives aux objectifs et aux stratégies de la Société pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives aux convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions de la direction. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire » ou « continuer », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc prévenu que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la direction, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, qui sont examinés plus en détail sous la rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 octobre 2024: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; la dépendance à l'égard des clients clés; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que les développements géopolitiques, les pressions inflationnistes mondiales ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; l'inflation; les revenus provenant entièrement des boissons énergisantes; l'augmentation de la concurrence; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; la demande pour les produits de GURU est plutôt saisonnière; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; le rachat d'actions ordinaires; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; la rétention des services à plein temps des hauts dirigeants; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les modifications aux politiques gouvernementales et aux règlements du commerce international; la résiliation de l'entente de distribution avec PepsiCo et le retour à un modèle de distribution directe; le traitement comptable des bons de souscription émis à PepsiCo; les conflits d'intérêts; la consolidation des détaillants, des grossistes et des distributeurs et position dominante des principaux acteurs; le respect des lois sur la confidentialité des données et la protection des données personnelles; la gestion des lancements de nouveaux produits; le recours au marketing de tiers, y compris les célébrités et les influenceurs; la révision des réglementations sur les déclarations publicitaires, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans d'autres documents que la direction a rendu publics, y compris ceux déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. D'autres risques et incertitudes dont la direction n’a pas connaissance actuellement ou que la direction considère actuellement comme négligeables pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables à la date à laquelle elles ont été formulées, les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont assorties de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements anticipés par la direction se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et la direction ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

______________________________________

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 6 septembre 2025, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

2 Stackline Atlas, segment total des boissons énergisantes, ventes unitaires Amazon États-Unis et Amazon Canada, semaine du 5 au 11 octobre 2025 comparée à la même semaine l’an dernier.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/517cc06e-2d3b-415d-8a44-c9f12ff9178b/fr