Snail Games 旗下作品《反抗引擎》在 Steam 新品节表现亮眼，彰显公司产品组合强劲势头

加州卡尔弗城, Oct. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的数字互动娱乐行业独立开发商和发行商 Snail, Inc.（Nasdaq: SNAL，以下称为“Snail Games”或“公司”）今日重点分享了其旗下不断扩大的发行组合的一系列成功游戏展示与最新进展，凸显公司在用户参与度和品牌影响力方面的持续进展。



Snail Games 即将推出的混合动作新作《反抗引擎》在 Steam 新品节活动期间表现强劲，其每日新增愿望清单数量较参加新品节前增长了逾 72 倍。 在新品节中大量玩家将游戏加入愿望单，《反抗引擎》的总愿望单数量总体增长46%，凸显出该游戏在计划于2025年11月6日正式发布前的迅猛升温势头。 活动期间还首次公布了游戏与 Hololive English -Promise- 核心成员 Hakos Baelz 的原创音乐合作内容， Hakos Baelz 在 YouTube 上拥有 109 万订阅者及遍及全球的粉丝群体，为《反抗引擎》吸引了新的潜在受众。 此次合作推出的高燃联动曲音频一经上线就迅速吸引了全球粉丝的关注。

借此势头，《反抗引擎》于上周末在 TwitchCon 展会上的 Noiz 展台亮相，该展会是业内规模最大的面向内容创作者的年度盛会之一。 此次合作为《反抗引擎》及公司旗下的其他作品提供了更多曝光机会，包括《回音：飞艇传说》、《方舟：失落殖民地》、《颂钟长鸣》、《蜂巢：异星物语》 。 此外，在Noiz举办的TwitchCon派对上，Snail Games还提供了多款游戏的独家试玩版本，让受邀内容创作者抢先一览公司未来新作的风采。 依托 Noiz 庞大的主播与游戏创作者网络，此次合作进一步巩固了多款 Snail Games 作品在创作者社区中的地位，而这创作者群体正是影响玩家认知与维护长期用户粘性的关键力量。

与此同时，Snail Games 的旗舰游戏系列《方舟》在各平台上持续保持强劲的用户活跃度。 旗下工作室 Studio Wildcard 近期发布了《方舟：终极生存者版本》的更新，新增对任天堂 Switch 2 的完整向下兼容性与强化支持。 据报道，任天堂计划截至 2026 年 3 月底，总共生产 2500 万台 Switch 2 主机，凸显该平台的快速增长趋势及不断扩大的潜在玩家基数。 此次更新确保玩家在当前及次世代硬件间享有无缝游戏体验，进一步强化了该系列的普及度与市场吸引力。

除既有系列之外， Snail Games 旗下的独立游戏发行部门 Wandering Wizard 也持续拓展在业界的认可度；即将推出的阿尔卑斯度假村模拟经营游戏《雪山之上》持续获得媒体好评。 该游戏在近期荣获 NYX 最佳城市建造游戏奖后，又正式入围 2026 年台北电玩展 Indie Game Award“最佳叙事奖”提名。 本周末，工作室将携《雪山之上》亮相东欧规模最大的游戏展会，波兰波兹南国际竞技游戏展览会 (Poznań Game Arena) ，并宣布与 Cortazu、Fjordfiesta 和 Heywood 达成战略合作，这些品牌与其游戏设定的阿尔卑斯山背景高度契合。

无论是新作、成熟系列，还是获奖提名的独立作品，Snail Games的发行产品线正持续吸引全球玩家、创作者与评论界的广泛关注。 公司通过跨界合作、全球性展示活动以及不断扩展的线上服务体系，展现出在互动娱乐领域稳健、有序的增长路径，致力于实现公司的长期用户参与战略。

如创作者有意报道 Snail Games 旗下任何作品，请联系creatordirect@noiz.gg



