《Rebel Engine》於 Steam Next Fest 顯示強勁表現後，Snail Games 重點展示公司產品組合增長動能

加州卡爾弗城, Oct. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的數碼互動娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) （「Snail Games」或「公司」），今日分享一系列遊戲展演佳績及產品陣容更新動態，展現該公司日益提升的玩家參與度及知名度。



Snail Games 即將推出的混合動作遊戲《Rebel Engine》於 Steam 新品節期間氣勢如虹，每日願望清單新增量較新品節前暴增超過 72 倍。 這股熱潮帶動該遊戲總願望清單加入量整體上升 46%，充分表明遊戲在 2025 年 11 月 6 日正式推出前市場熱度持續升溫。 活動同時見證遊戲與 hololive English -Promise- 核心成員 Hakos Baelz 的首度原創音樂合作，其 109 萬 YouTube 訂閱者及遍及全球的粉絲群為《Rebel Engine》開拓新潛在受眾。 雙方合作推出高燃 MV，目前已獲得全球粉絲熱情回應。

乘著這股熱潮，《Rebel Engine》於上週末在 TwitchCon 的 Noiz 展位亮相，這場盛典獲譽為遊戲界最具規模的創作者焦點活動之一。 是次合作不僅提升知名度，更同步展示 Snail 旗下其他作品，包括《Echoes of Elysium》、《方舟：失落的殖民地》、《Bellwright》及《Honeycomb: The World Beyond》。 Noiz 在 TwitchCon 會後派對中亦提供獨家試玩版，讓網紅們得以率先預覽遊戲未來發展的驚喜亮點。 透過 Noiz 龐大的直播主及遊戲創作者網絡，是次合作強化多款 Snail 作品在創作者社群的定位，而創作者乃推動受眾加強對遊戲認識和持續參與遊戲的核心動力。

與此同時，Snail 旗艦系列作品《ARK》的跨平台用戶參與度持續高企。 Studio Wildcard 近來為《方舟：終極生存者版本》推出更新，新增完整向下兼容功能，並提供針對 Nintendo Switch 2 的增強支援。 據指，Nintendo 計劃於 2026 年 3 月底前生產 2,500 萬部 Switch 2 主機，表明該平台正快速增長，且其潛在玩家群正不斷擴張。 是次更新能夠確保玩家能在現行及新一代硬件之間獲享無縫體驗，進一步提升該系列的普及性及吸引力。

在其經典遊戲系列之外，Snail 的獨立遊戲發行分支 Wandering Wizard 正持續拓展至獲專業認可的領域；深受期待的阿爾卑斯山經營模擬遊戲《Above the Snow》好評如潮。 繼剛剛榮獲 NYX 獎最佳城市建設遊戲後，該作品再獲正式提名參與台北國際電玩展期間舉辦的 2026 獨立遊戲大獎「最佳劇情」獎的角逐。 本週末，工作室將於東歐最大遊戲盛會 Poznań Game Arena 展出《Above the Snow》，並公佈與 Cortazu、Fjordfiesta 及 Heywood 等符合遊戲阿爾卑斯山背景的品牌的策略性合作。

從新作、經典系列至入圍大獎的發行遊戲，Snail 的產品陣容正不斷獲得全球玩家、創作者及專業評論人的高度關注。 透過跨領域合作、世界級展演活動及日益拓展的即時服務生態系統，充分彰顯公司在互動娛樂產業中採取的穩步擴張策略及長遠參與方針。

創作者如有興趣介紹 Snail Games 產品陣容中的任何遊戲，請發送電郵至 creatordirect@noiz.gg



Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。



本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如 「預期」、「相信」、「可以」、「期望」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和 「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 前瞻性陳述出現在本新聞稿以及我們向 SEC 提交的公開文件中的多個地方，包括但不限於關於 Snail 發行產品組合日益受到全球玩家、創作者和評論家關注的陳述，以及公司跨領域合作、全球展演活動和持續擴展的即時服務生態系統，均體現出公司在互動娛樂領域採取穩健審慎的增長策略與致力於建立長期用戶參與的承諾。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發佈前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

