COIL: ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE COIL

Bruxelles, le 24 octobre 2025 (17h45)



N°1 mondial

de l’anodisation de l’aluminium

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE COIL



COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, fait évoluer sa gouvernance afin d’accélérer sa transformation et de renforcer son pilotage opérationnel dans un contexte de marché exigeant.

Le Conseil d’administration de COIL, réuni le 16 octobre 2025, a décidé de mettre fin au contrat liant la Société à Finance & Management International (FMI), représentée par Timothy Hutton, qui assurait jusqu’à présent l’administration déléguée de la Société.

Dans le même temps, le Conseil a nommé Messieurs Jean Schroyen (représentant de la Société SIMAC solutions BV) et Jan Robeyns (représentant de la Société J2Fix BV) en qualité de délégués à la gestion journalière, chargés d’assurer la gestion opérationnelle et de piloter la mise en œuvre du plan de redressement engagé.

Fortement ancrés dans l’histoire et la culture industrielle de COIL, Jean Schroyen et Jan Robeyns cumulent à eux deux plus de quarante années d’expérience au sein de la Société et dans le secteur de l’anodisation de l’aluminium. Tous deux apportent une complémentarité précieuse, associant vision stratégique, expertise technique et leadership de terrain.

Leur nomination s’inscrit dans la volonté du Conseil d’administration de renforcer la proximité managériale et d’accélérer la transformation de la Société dans un environnement de marché toujours exigeant.

À propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte plus de 100 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2024 un volume d’affaires de 24,1 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

Contacts

COIL

Jean Schroyen / Jan Robeyns investor.relations@coil.be

Tél. : +32 (0)11 88 01 88 ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe

ccombe@actus.fr

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

