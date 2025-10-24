Datavault AI Mengumumkan Pemindahan Kantor Pusat ke Philadelphia, Ekspansi Pusat AI dan Kuantum, serta Penambahan Anggota Dewan Penasihat untuk Mempercepat Inovasi

BEAVERTON, Oregon, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), pemimpin dalam valuasi data, monetisasi, dan tokenisasi aset Web 3.0 berbasis AI, hari ini mengumumkan ekspansi strategis yang mencerminkan percepatan lintasan pertumbuhan perusahaannya. Berbekal berbagai pencapaian terbaru, termasuk kemitraan dengan Max International AG untuk membentuk Bursa RWA Digital Swiss, serta akuisisi NYIAX dan Kekayaan Intelektual (KI) yang memberikan akses ke kerangka keuangan Nasdaq dalam rangka peluncuran International Elements Exchange™ yang direncanakan yang berbasis di New York, perusahaan ini memperluas jangkauan globalnya untuk mendorong inovasi yang berorientasi pada pelanggan di bidang AI, blockchain, dan kembaran digital.

Datavault AI akan memindahkan kantor pusat korporatnya ke kawasan pusat kota bersejarah Philadelphia, dengan proses pemilihan lokasi dikelola oleh subkomite yang ditunjuk oleh dewan. “Philadelphia merupakan rumah bagi saya,” ujar CEO Datavault AI, Nathaniel Bradley. “Di sinilah kami ingin membangun perusahaan yang akan menjadi bagian penting dari sejarah, dari tanah yang sama tempat George Washington memilih lokasi untuk Gedung Putih pertama, tempat lahirnya demokrasi kita.”

Nate melanjutkan, “Perpindahan ini menempatkan kami di jantung inovasi dan talenta di kawasan timur laut Amerika Serikat sehingga kami dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih mendalam karena berlokasi lebih dekat dengan pusat-pusat teknologi di Pesisir Timur AS. Keindahan alam Philadelphia hanya dapat ditandingi oleh kekuatan luar biasa dari sumber daya manusia dan komersialnya. Kami siap berkontribusi kepada masyarakat Philadelphia dengan menempatkan kantor pusat perusahaan kami di kawasan pusat kota. Kami pun berharap dapat menularkan semangat inovasi serta kepemimpinan untuk menghidupkan kawasan tersebut. Hubungan harmonis kami dengan Drexel, Universitas Pennsylvania, Universitas Negeri Pennsylvania, dan banyak organisasi lainnya di wilayah Pennsylvania raya memiliki sejarah, tempat ibadah, dan hiburan yang tak tertandingi bagi anggota tim kami yang semakin berkembang dengan beragam latar belakang, serta sejarah dan seni yang membuat kami bersemangat mengambil keputusan ini dan kami berkomitmen untuk beroperasi sepenuhnya di Philadelphia sepanjang kampanye kami pada tahun 2026."

Secara bersamaan, perusahaan telah membuka Center for AI and Quantum Computing Excellence di 9040 Roswell Road, Sandy Springs, Georgia—gedung perkantoran kaca kelas A dengan delapan lantai yang berteknologi mutakhir seluas 180.000 kaki persegi, berdiri di atas lahan berhutan seluas 23 hektar di tepi Sungai Chattahoochee. Laboratorium yang dilengkapi dengan infrastruktur modern berkecepatan tinggi dan pusat data di lokasi ini dioptimalkan untuk komputasi tingkat lanjut, dengan luas pelat lantai 22.000 kaki persegi yang dirancang ideal untuk kegiatan Litbang secara kolaboratif. Pusat tersebut akan selaras dengan sistem di Institut Teknologi Georgia dan Universitas Georgia dalam perekrutan talenta, yang mendorong terobosan di bidang komputasi kuantum dan AI. Datavault AI sedang aktif merekrut teknisi AI, spesialis blockchain, dan ahli integrasi sistem untuk mempercepat pengembangan. “Ekosistem teknologi di Georgia sangat penting untuk memperluas skala teknologi kuantum dan kembaran digital kami, yang memastikan penerapan solusi yang berfokus pada pelanggan dapat dilakukan dengan cepat,” tambah Bradley.

Fasilitas di Beaverton, Oregon akan tetap beroperasi untuk mendukung WiSA Engineering, tim ekspansi Datavault AI, serta penjualan dan layanan pelanggan di kawasan Pasifik, guna memastikan kelancaran pelayanan bagi klien global.

Dalam upaya memperluas jangkauan internasionalnya, Datavault AI membuka Quantum Computing & Digital Twin Embassy di Knightsbridge, London, Inggris Raya, untuk memperkuat kolaborasi di kawasan Eropa dalam bidang aset tokenisasi dan monetisasi AI.

Dalam berita terkait tata kelola, dewan telah menyetujui penunjukan dua anggota penasihat tambahan, dengan pengumuman resmi yang akan disampaikan setelah selesainya proses uji tuntas. Datavault AI menyambut Dr. John Ratzan, Kepala Data Jasa Keuangan dan AI Amerika Utara di Accenture plc (NYSE: ACN), serta Tn. Mustaq Patel ke dalam jajaran dewan penasihat utama perusahaan. “Keahlian mereka dalam pengembangan skala AI dan strategi global akan mendorong pertumbuhan kami yang berorientasi pada pelanggan,” ujar Bradley. “Dewan penasihat juga telah diberi wewenang untuk mengikutsertakan dan telah menyampaikan undangan kepada Yang Terhormat Anggota Kongres Anthony “Tony” Coelho, mantan koordinator fraksi mayoritas Partai Demokrat dari California, serta menyiapkan dua posisi tambahan yang akan diisi pada akhir Oktober, jika kami mencapai target untuk badan penasihat penting ini, yang dibentuk pada saat ini ketika setiap keputusan yang kami ambil diperhitungkan.”

Setelah menetapkan pembukaan kantor barunya di London, perusahaan juga telah merekrut Julian Usher untuk memimpin inisiatif 1571®. 1571, sebuah nama merek yang terinspirasi dari tahun berdirinya London Exchange pada tahun yang sama, merupakan platform Datavault AI yang berfokus pada seni, aset mewah, barang antik, dan koleksi bernilai tinggi. Platform ini akan memanfaatkan teknologi berpaten milik perusahaan, DataValue® dan DataScore®, yang telah dikembangkan untuk menggantikan sistem lelang dan valuasi yang sudah kuno dengan solusi baru berbasis kontrak pintar dan Web 3.0 untuk kegiatan pertukaran aset.

Julian Usher, yang akan memimpin inisiatif 1571 milik Datavault AI dari kantor barunya di London, menyatakan, “Setelah berkolaborasi dengan Datavault AI dan pendirinya, Nate Bradley, selama lebih dari delapan tahun, saya senang sekali dapat mendukung ekspansi mereka ke London, tempat mereka akan memelopori digitalisasi aset dunia nyata. Dengan memanfaatkan AI dan tokenisasi, Datavault AI siap merevolusi dunia seni, aset mewah, dan koleksi bernilai tinggi, pasar yang selama ini hanya dapat diakses oleh kalangan kelas atas global. Platform inovatif kami akan memperluas akses sehingga siapa pun dapat berinvestasi dan berpartisipasi dengan aset-aset tersebut sekaligus menciptakan ruang yang inklusif bagi talenta-talenta baru untuk berkembang. Kantor pusat baru di London, yang menghadirkan galeri eksklusif, akan menampilkan karya-karya ikonik dari seniman seperti Banksy dan Michelangelo, menawarkan cara yang aman dan mudah diakses bagi semua pihak, termasuk para seniman jalanan dan grafiti terkenal untuk berpartisipasi bersama kami dalam mewujudkan visi transformatif ini. Mengingat peristiwa yang terjadi di Paris, diskusi mengenai tanda pengenal unik kripto, monetisasi data, serta keamanan siber menjadi sangat penting, dan saya bangga dengan pekerjaan yang kami lakukan di sini dan London adalah tempat ideal untuk mengembangkannya. Kami sudah siap.”

Inisiatif ini menegaskan komitmen Datavault AI untuk melakukan ekspansi secara cepat sekaligus memprioritaskan solusi inovatif yang berorientasi pada layanan di tengah perkembangan lanskap Web 3.0, melalui platform yang dipatenkannya.

Tentang Tn. Mustaq Patel

Tn. Mustaq Patel merupakan Direktur Pelaksana Grup di Cindrigo Holdings Limited, perusahaan energi terbarukan internasional yang berkantor pusat di London. Beliau juga menjabat sebagai Direktur di Cloud Health Technologies Group serta Penasihat untuk Hamilton Reserve Bank di St. Kitts & Nevis.

Tn. Patel memiliki pengalaman luas di bidang merger dan akuisisi, serta telah menjadi penasihat bagi berbagai klien global, termasuk Hewlett-Packard, Compaq, Ford Motor Company, Hutchison Whampoa, The Rank Organization, Airbus, dan Royal Bank of Scotland. Tn. Patel juga pernah menjabat sebagai Penasihat untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Di awal kariernya, beliau bekerja dengan Brunei Investment Agency dalam upaya pemulihan dan restrukturisasi aset.

Selain pernah menjabat di berbagai posisi pemimpin perusahaan, Tn. Patel juga menjabat sebagai Penasihat bagi perusahaan Mandela Family, The Long Road to Freedom, tempatnya mendukung inisiatif yang menjembatani inovasi, keberlanjutan, dan dampak sosial melalui penerapan AI dan blockchain, yang mencerminkan komitmennya terhadap pertumbuhan yang bertanggung jawab dan kolaborasi global.

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data, valuasi, dan monetisasi aset berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multisaluran dan spasial dasar pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) yang mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multisaluran. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi untuk menyediakan solusi untuk persepsi data eksperiental, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Tentang Yang Terhormat Mantan Anggota Kongres Tony Coelho, Partai Demokrat dari California

“Yang Terhormat Mantan Anggota Kongres Tony Coelho” merujuk pada Anthony "Tony" Lee Coelho, mantan Anggota DPR Amerika Serikat dari California, yang paling dikenal sebagai sponsor utama dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika (Americans with Disabilities Act, ADA). Sebagai anggota Partai Demokrat, beliau menjabat di DPR AS dari tahun 1979 hingga 1989, dan menjadi Koordinator Fraksi Mayoritas pertama yang terpilih dari Partai Demokrat, dan sejak saat itu, beliau dikenal sebagai advokat terkemuka bagi penyandang disabilitas serta anggota dewan direksi Epilepsy Foundation.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan" dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti "mengharapkan," "akan," "mengantisipasi," "melanjutkan," serta variasi dari kata-kata tersebut dan ungkapan serupa di masa depan atau bersyarat dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan dalam siaran pers ini tentang peluang dan prospek bisnis, strategi, ekspektasi pendapatan masa mendatang, inisiatif pelisensian, inisiatif paten, serta keberhasilan penerapan teknologi kami yang dipatenkan, tentu saja didasarkan pada estimasi dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami, pada dasarnya tidak pasti. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Hasil aktual mungkin berbeda secara signifikan dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami dalam memanfaatkan aset yang kami akuisisi untuk berhasil meningkatkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami membuka sumber pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai paten yang disebutkan dalam siaran pers ini; posisi likuiditas kami saat ini dan kebutuhan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna mendukung operasi yang sedang berjalan; kondisi pasar, ekonomi, dan kondisi lainnya secara umum; kemampuan kami untuk terus menjalankan usaha; kemampuan kami mempertahankan pencatatan saham biasa kami di Nasdaq; kemampuan kami dalam mengelola biaya dan menjalankan rencana operasional serta anggaran kami; kemampuan kami dalam mencapai sasaran keuangan kami; tingkat penerapan teknologi berlisensi milik kami oleh penerima lisensi kami ke produk mereka, jika memang dilakukan; jangka waktu implementasi tersebut; risiko yang terkait dengan inovasi teknologi dan kekayaan intelektual; serta risiko-risiko lainnya sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam laporan yang kami serahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Informasi dalam siaran pers ini hanya berlaku per tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang tercantum dalam komunikasi ini berdasarkan informasi baru, peristiwa di masa mendatang, atau lainnya, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

