EBC Financial Group 推出全球首创交易计划，每笔交易皆为亚马逊雨林保驾护航

巴西玛瑙斯, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group 今日正式启动“每笔交易皆为亚马逊雨林保驾护航”项目，这是拉丁美洲首个通过客户交易活动，为环保事业做贡献的线上经纪商项目。此举凸显了金融市场与环境管理日益融合的趋势，交易员和投资者在决策过程中也越来越重视气候风险和 ESG（环境、社会、治理）指标。在拉丁美洲，每当客户完成一笔符合条件的交易，EBC 都将代客户向经过严格筛选的环保合作伙伴进行捐赠，且客户无需支付任何额外费用——此举将日常市场参与和可量化的环保成果紧密结合。

EBC Financial Group (UK) Ltd. 首席执行官 David Barrett 表示：“这项计划的推出为客户提供良机，使其能够参与保护全球最重要的雨林之一，共同应对气候变化挑战。该计划也响应了《联合国气候变化框架公约》第 29 次缔约方大会 (COP 29) 所提出的目标，即到 2035 年将气候融资规模扩大至 1.3 万亿美元，并通过更智能的风险分担机制撬动私人投资。我们正让每一笔交易都能更轻松的为保护亚马逊贡献力量。这是线上经纪商首次将日常交易活动与热带生态系统保护挂钩，且其规模之大前所未有。”

顺应人口结构向环境价值观转变的趋势

该举措针对了不断变化的市场人口结构，其中 30% 的 Z 世代投资者在大学期间或成人初期就开始进行交易活动。Z 世代和千禧一代正越来越多地寻求符合其环保和社会价值观的金融服务提供商。

Barrett 补充道：“我们希望为拉丁美洲客户提供一种简单的方式，让他们得以参与亚马逊雨林保护行动。通过本次活动，交易者可以轻松支持亚马逊热带雨林保护行动——每笔交易完成后，我们都会代表他们向环保合作伙伴捐款，这些善款将直接惠及至关重要的地球之肺——亚马逊雨林。”

亚马逊雨林保护与业务需求相契合

EBC 认识到，支持保护世界上最大的雨林，既符合环境保护的迫切需求，也满足其运营社群的业务需求。虽然交易本身不会直接减少排放，但将交易与亚马逊雨林保护挂钩，则能够调动私人资本，保护关键碳汇——这是实现1.5℃温控目标的优先干预措施，也是系统性减碳行动的重要增补。在 2025 年 11 月巴西亚马逊地区举办的第一次联合国气候峰会《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会 (COP30) 之前，EBC 一直积极采取方式，全面创造积极影响，同时向客户普及每笔交易对环境可持续发展的影响。

亚马逊雨林面积达 670 万平方公里，且有约 10% 的已知物种栖息于此，在全球气候稳定中发挥着关键作用。科学家警告称，若持续进行森林砍伐，亚马孙地区或将跨越生态临界点，届时该生物群落将从碳汇转变为碳源，这不仅会影响全球气候模式，还将冲击依赖环境稳定性的金融市场。

不止是亚马逊：让资本市场助力全球气候韧性建设

Barrett 补充道：“市场无法再忽视气候问题所产生的代价。亚马逊地区不仅是生物多样性的重点区域，更是全球碳市场的关键支柱。热带雨林的变化将直接影响我们赖以生存的世界，也将塑造从碳信用到绿色债券等 ESG 投资的未来走向。我们的倡议将资本与气候解决方案挂钩，这对交易者和地球都至关重要。”

除亚马逊地区外，EBC 还表示有意贡献力量，将该模式推广至全球，以惠及其他高标准的生态保护项目。该举措与 EBC 更宏大的愿景相契合，即在为客户创造价值的同时，为社区带来积极影响。

有关“每笔交易皆为亚马逊雨林保驾护航”活动的更多信息，请访问 https://www.ebc.site/trade4earth

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦，是以金融经纪和资产管理领域的专业知识而闻名的全球品牌。通过在主要金融管辖区 (包括英国、澳大利亚、开曼群岛、毛里求斯等地) 运营的受监管实体，EBC 帮助零售、专业和机构投资者进入全球市场，并获得包括货币、大宗商品、差价合约等方面的交易机会。

作为备受全球 100 多个国家和地区投资者信赖的经纪商，EBC 屡获国际殊荣，其中包括 World Finance 连续多年的认可，更凭借“最佳交易平台”和“最受信赖券商”等荣誉，跻身全球顶尖经纪商行列。凭借其强大的监管合规资质和对透明度的坚守，EBC 持续稳居顶级经纪商行列，其在竞争激烈的国际市场中提供安全、创新、客户至上的交易解决方案的能力赢得了广泛信任。

EBC 的子公司均在各自司法管辖区内获得许可并受到监管。EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 授权和监管。

EBC 的核心成员拥有 40 余年丰富经验，曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战， 从广场协议、2015 年瑞士法郎危机到新冠疫情引发的市场动荡，无不显示出其卓越的专业能力。我们秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保认真对待每一位投资者，给予他们应有的重视。

作为 FC Barcelona 的官方外汇合作伙伴，EBC 持续致力于推动富有成效的合作以赋能社区。EBC 通过参与联合国基金会“United to Beat Malaria”（联合抗击疟疾）倡议、与牛津大学经济系展开合作，并联合多方合作伙伴，共同推动全球健康、经济、教育和可持续发展领域的各项倡议。

https://www.ebc.com/

媒体联系方式：

Alya Amani

全球公关主管

alya.amani@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

全球公共关系负责人

aldric.tinker@ebc.com

如需本公告随附照片，请访问：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/809dbf7f-937d-472a-bbfe-fe4e8b4ab1f8/zh-Hans