Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Nyrstar NV: Update over beslissing van de Sanctiecommissie van de FSMA van 26 september 2025

26 October 2025 om 22u30 CET

De Sanctiecommissie van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deed op 26 september 2025 een uitspraak over de informatieverstrekking van Nyrstar NV (de “Vennootschap”) op 30 oktober 2018. De Vennootschap heeft die uitspraak toegelicht in haar persbericht van 28 september 2025 (zie hier).

De Vennootschap heeft op vrijdagavond 24 oktober 2025 vernomen dat enkele van haar aandeelhouders eerder die dag bij het Marktenhof een verzoekschrift hebben neergelegd waarmee zij beroep instellen tegen die beslissing van de Sanctiecommissie. Zij hebben de Vennootschap en de bestuurders die op 30 oktober 2018 in functie waren betrokken in dat beroep.

In hun verzoekschrift vragen de eisende aandeelhouders dat het Marktenhof de overlegging van bepaalde stukken beveelt, de beslissing van de Sanctiecommissie vernietigt en een eigen beslissing in de plaats stelt. Zij vragen het Marktenhof concreet:

te beslissen dat blijft vaststaan dat de Vennootschap een inbreuk heeft gepleegd op het verbod van marktmanipulatie m.b.t. de door de Sanctiecommissie weerhouden grief en op de verplichting om de FSMA onmiddellijk na de uitgestelde openbaarmaking van voorwetenschap hiervan op de hoogte te brengen;

vast te stellen dat de Vennootschap ook een inbreuk heeft gepleegd op het verbod van marktmanipulatie voor de grieven die door de Sanctiecommissie zijn verworpen; en

vast te stellen dat de bestuurders die op 30 oktober 2018 in functie waren daaraan hebben deelgenomen en daarvoor passend gesanctioneerd moeten worden.

Ondergeschikt vragen de aandeelhouders om de beslissing van de Sanctiecommissie te vernietigen en het dossier terug te verwijzen naar de FSMA, te beoordelen welke andere partijen desgevallend in het geding dienen te worden betrokken en uiterst ondergeschikt hier bijkomend onderzoek naar te bevelen.

De Vennootschap betwist de aantijgingen van de eisende aandeelhouders. Zij blijft ervan overtuigd dat ze de voorschriften van de Marktmisbruikverordening (MAR) heeft nageleefd en dat ze steeds correct en waarheidsgetrouw heeft gecommuniceerd.

De Vennootschap zal het verzoekschrift verder bestuderen en analyseren en zal haar positie verdedigen in de procedure. Ze zal tevens bepalen welke acties zij eventueel dient te nemen, en zal de markt waar nodig informeren.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijst de Vennootschap naar het overzicht van de lopende procedures zoals beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings.

