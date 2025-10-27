GenieAI 旗下 Allo 平台於新加坡成功推出，現開放予所有客戶

波士頓, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先業界的數碼資產基金人工智能投資組合與風險管理系統 GenieAI 今天宣佈全面推出其創新破格的數據平台 Allo，該平台專門提供即時驗證的 SMA 投資記錄。 在 TOKEN2049 新加坡站成功舉辦發佈會後，Allo 現正式全面開放予所有 GenieAI 客戶。 在此觀看活動回顧影片。

Allo 是唯一能讓配置者對機構加密貨幣交易策略即時驗證表現及風險分析進行評估的數據平台，有助他們有信心地作出精準明智的資產配置決定。 各項策略的表現數據均透過唯讀 API 連接作驗證，一方面確保完全透明且精準無誤，另一方面為參與其中的基金管理人維持全面的資料私隱。

GenieAI 行政總裁 Federico Mele-Cormier 說：「Allo 是加密貨幣管理人與配置者促進互信過程的重大一步。 配置者過往長時間被逼依賴管理人提供的數據以及過時的表現資料。」 有了 Allo，風險與回報指標都能即時追蹤比較，並配合清晰的業界基準作參照； 管理人則能展示經驗證的表現數據，加快盡職調查與募資進程，同時確保交易與持倉資料完全保密。 此外，GenieAI 是純數據技術公司，既不進行交易，亦不與任何一方競爭，讓客戶確信 Allo 是完全中立合規的平台，旨在推動整個行業的透明度。」

Allo 與 GenieAI 業界領先的Portfolio & Risk Management System（投資組合與風險管理系統，簡稱 PMS）及 Portfolio Lab 相輔相成，而這些平台已成為支援領先數碼資產基金前中後台營運的關鍵系統。

免責聲明：Allo 與 GenieAI 並非交易商、經紀商或投資顧問，亦不認可或管理任何投資策略。 Allo/GenieAI 提供的任何數據或資料均不構成財務或稅務建議。 過往表現並非未來業績的指標。

關於 GenieAI

GenieAI 率先推動代理型金融發展，協助對沖基金、資產管理公司及機構配置者運用尖端 AI 簡化投資組合操作、發掘超額回報並管理風險。 GenieAI 旗下產品系列為全球超過 50 個數碼資產基金提供服務。 GenieAI 獲多間領先投資機構支持，包括 Coinbase Ventures、Sierra Ventures、Fasanara Digital 及 Arca。

媒體聯絡人：

Federico Mele-Cormier

federico@genieai.tech

www.genieai.tech