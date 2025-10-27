Exosens enregistre une forte performance sur les 9M 2025, dans un marché de la Défense très dynamique

Résultats parfaitement en ligne avec les objectifs 2025

FAITS MARQUANTS

Croissance soutenue du chiffre d'affaires 1 de + 23,2 % à 327,8 m€ sur 9M 2025, portée par la dynamique favorable des marchés finaux de la Défense Poursuite de la forte dynamique du segment Amplification (+20,6%), reflétant la demande croissante de tubes intensificateurs d'image pour les applications de vision nocturne dans le domaine de la Défense ; investissement supplémentaire dans les capacités de production, attendue désormais en hausse de +40% d’ici 2027 Croissance à deux chiffres du segment D&I (+26,2%), avec une solide performance à pcc 2 au T3 2025 (+4,3%) par rapport à une base de comparaison élevée ; forte dynamique dans les systèmes d'imagerie et de protection pour les applications de Défense, notamment de type drone et anti-drone

Marge brute ajustée 1 en hausse de +28,7% à 168,0m€ sur 9M 2025 (marge de 51,2%, +221pbs), portée principalement par la forte croissance de l’Amplification (+33,1%)

Poursuite de la mise en œuvre disciplinée de notre stratégie d’acquisition bolt-on , renforçant notre portefeuille de technologies et élargissant notre marché adressable dans les applications pour le secteur de la Défense Finalisation des acquisitions de Noxant (mars) et NVLS (juillet), qui accélèrent notre capacité d'innovation dans les systèmes pour les drones et les technologies de vision nocturne pour soutenir la souveraineté européenne en matière de Défense Finalisation de l’acquisition de Phasics (octobre), société leader dans la technologie d’analyse de front d'onde, élargissant ainsi notre offre de solutions d’imagerie pour la Défense, le Contrôle Industriel et les Sciences de la Vie

Cession de l’activité d’Amplification par Micro-ondes, recentrant nos efforts sur des activités offrant des meilleures perspectives de croissance et de rentabilité

PERSPECTIVES

Résultats parfaitement en ligne avec les objectifs fixés pour l’année 2025 : poursuite de la solide performance attendue, avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette de 15-20% et une croissance de l’EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette de 20-25% par rapport à 20243



Mérignac (France), le 27 octobre 2025 – Exosens (EXENS ; FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires et sa marge brute ajustée pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025.

« Nous sommes fiers de présenter notre performance sur les neuf premiers mois de l’année 2025, qui témoignent d'une croissance soutenue du chiffre d'affaires et de la marge brute ajustée, portée par la forte dynamique du secteur de la Défense. Avec une croissance de +23% et la finalisation des acquisitions de NVLS en juillet et de Phasics en octobre, Exosens poursuit sa stratégie visant à se positionner comme une plateforme technologique différenciée dans le domaine de la photonique, axée sur des marchés de niche à forte croissance dans les secteurs de la Défense, des Sciences de la Vie, du Contrôle Industriel et du Nucléaire. La dynamique dans le secteur de la Défense reste forte et continue de s'accélérer, tant dans l'Amplification que dans la Détection et l'Imagerie. Exosens est particulièrement bien positionné pour saisir les opportunités de croissance significatives liées à l'essor d'applications émergentes telles que l’usage des drones à des fins militaires et les technologies avancées de vision nocturne. En réponse à cette demande soutenue, nous avons décidé de mettre en œuvre une expansion supplémentaire de nos capacités de production, faisant suite à l’investissement que nous avions annoncé en mars. Nous prévoyons désormais une augmentation de +40% de nos capacités globales d’ici 2027. Nous tablons sur la poursuite de ces tendances positives sur le reste de l'année et nous restons parfaitement en ligne pour atteindre nos objectifs financiers pour 2025 », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général d’Exosens.

À la suite de la cession de l’activité d’Amplification par Micro-ondes du Groupe, le chiffre d’affaires et la marge brute ajustée sur les périodes des 9M 2024 et 9M 2025 ont été retraités conformément à la norme IFRS 5. Les données historiques retraitées (non auditées) sont présentées en annexe du présent communiqué.

Croissance du chiffre d'affaires de +23,2% sur 9M 2025, portée par le dynamisme du marché de la Défense

9M 2024 9M 2025 Variation

Change (%) Var, à pcc En m€ En m€ En m€ En % En % Amplification 192,2 231,8 +39,6 +20,6% +20,0% Détection & Imagerie 76,8 97,0 +20,1 +26,2% (0,2)% Éliminations & Autres (2,9) (0,9) +1,9 nm nm Chiffre d’affaires 266,2 327,8 +61,6 +23,2% +15,1%

Exosens a affiché une forte progression de son chiffre d'affaires sur 9M 2025, poursuivant sa dynamique de croissance soutenue. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 327,8 millions d'euros, en hausse de +23,2% (+€61,6 millions d'euros) comparé aux 9M 2024. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de +15,1% comparé aux 9M 2024, grâce à la dynamique toujours forte du marché de la Défense.

Le chiffre d'affaires du segment Amplification a atteint 231.8 millions d'euros sur 9M 2025, en forte croissance de +20,6% (+€39.6 millions d'euros) par rapport aux 9M 2024, portée par la hausse des volumes de vente résultant de l'augmentation de la capacité de production et la demande soutenue de tubes intensificateurs d’image pour les applications de vision nocturne pour la Défense, un mix produit plus favorable et l’amélioration des rendements.

Alors que les priorités en matière de défense évoluent dans un contexte de tensions géopolitiques, l’accent croissant mis sur la supériorité opérationnelle dans le domaine de la vision nocturne alimente une forte demande en jumelles de vision nocturne. Dans cet environnement de marché très dynamique, Exosens tire parti de sa position de fournisseur stratégique de tubes intensificateurs d'image haute performance « non-ITAR » pour les pays membres de l'OTAN et leurs principaux alliés. Ces utilisateurs finaux ont continué à renforcer leurs achats de systèmes de vision nocturne, comme en témoigne la signature de contrats importants, notamment en Europe. Le Groupe estime que les taux d’équipement en jumelles de vision nocturne resteront largement en deçà des niveaux cibles de ces utilisateurs finaux à l’issue de l’horizon à moyen terme de 2027. L’Europe restera une zone de forte croissance pendant longtemps, soutenue en outre par les États-Unis et la région Asie-Pacifique, où de grands programmes sont soit en cours de déploiement, soit planifiés.

Dans ce contexte favorable, Exosens a annoncé plus tôt cette année un plan d'investissement de 20 millions d'euros afin d'augmenter sa capacité de production à la fois en Europe et aux États-Unis pour atteindre l'objectif de +25% d'ici 2027. Alors que la demande mondiale continue de se renforcer et compte tenu des hausses budgétaires prévues par les pays membres de l’OTAN en vue d’atteindre l’objectif de 3,5% du PIB consacré à la défense, Exosens a décidé d’accroître encore ses capacités de production de +15% au travers d’un investissement supplémentaire de 17 millions d'euros en Europe. Au total, cette décision porte à 37 millions d’euros le montant des investissements annoncés en 2025, lesquels devraient permettre une augmentation cumulée de +40% des capacités de production globales du Groupe d’ici 2027, couvrant les gammes de produits 18mm, 16mm et 5G. Ce plan vise à renforcer davantage la présence mondiale d’Exosens afin de répondre aux besoins croissants des utilisateurs finaux dans le domaine de la Défense et de saisir de nouvelles opportunités commerciales aux États-Unis

Par ailleurs, dans un monde où les menaces évoluent vite et où la supériorité technologique est devenue un impératif opérationnel, Exosens reste à la pointe de l’innovation avec la commercialisation, début septembre, de ses tubes intensificateurs d’image 5G – une avancée technologique majeure dans le domaine de la vision nocturne. Le 5G établit de nouveaux standards de performance en termes de qualité d’image, de portée d’observation et de gain lumineux, avec une amélioration de la performance globale de +30% (FOM) et jusqu’à +35% de portée de détection par rapport au standard actuel. Exosens sera le seul acteur capable de fournir ce niveau de technologie aux membres de l’OTAN, confirmant ainsi son rôle de fournisseur stratégique de solutions de vision nocturne de l’Alliance. Le 5G a déjà fait l’objet de commandes de plus de 5 000 tubes avant son lancement officiel, ce qui en fait déjà un succès commercial.

En matière de croissance externe, Exosens a finalisé le 15 juillet 2025 l'acquisition de NVLS, spécialiste espagnol des dispositifs portables de vision nocturne et thermique. Cette opération stratégique permettra au Groupe d'élargir son marché adressable et de fournir des jumelles de vision nocturne haut de gamme aux utilisateurs finaux, en s’appuyant sur des capacités technologiques avancées combinant des capteurs et des solutions d’optique, répondant aux besoins en constante évolution du soldat du futur. Par ailleurs, Exosens a annoncé le 29 septembre 2029 avoir conclu un contrat d’approvisionnement majeur avec l'armée espagnole, portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne de nouvelle génération de NVLS, utilisant les tubes intensificateurs 4G 16 mm du Groupe, qui seront livrés entre 2025 et 2028. Ce contrat met en lumière la contribution de NVLS à la souveraineté européenne, en renforçant sa capacité industrielle en tant que fournisseur espagnol d’équipements de vision nocturne destinés aux fantassins.

Conformément à sa stratégie consistant à concentrer ses ressources sur des activités à plus forte valeur ajoutée, étroitement alignées sur ses priorités à long terme, le groupe a décidé de se désengager de son activité d’Amplification par Micro-ondes. La signature de l’accord d’achat d’actifs est une étape clé de ce processus, la finalisation de la transaction étant prévue au plus tard début 2026. En 2024, cette activité a généré un chiffre d’affaires de 10,6 million d’euros et une perte d’EBITDA ajusté de -1,3 million d’euros, et a entrainé une consommation de trésorerie de -5 million d’euros. Bien que cette cession ne donnera lieu à aucune entrée de trésorerie, le groupe prévoit de constater une perte comptable sans impact sur sa trésorerie en 2025, reflétant la dépréciation du goodwill et des actifs associés. Dans l’ensemble, l’opération aura un impact positif sur la rentabilité et le profil de trésorerie du Groupe, une fois finalisée.

Le chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie s’est élevé à 97,0 millions d'euros sur 9M 2025, en solide croissance de +26,2% (+€20,1 millions d'euros) comparé aux 9M 2024, reflétant l’effet de périmètre lié aux acquisitions réalisées par le Groupe en 2024 (Centronic et LR Tech) et 2025 (Noxant). À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie est resté globalement stable par rapport aux 9M 2024 (-0,2%). Après un T1 2025 affecté par des éléments négatifs temporaires (-13,0%), principalement liés au marché américain de la recherche scientifique, le segment Détection & Imagerie a renoué avec une solide croissance à périmètre et taux de change constants aux T2 2025 (+7,1%) et T3 2025 (+4,3%), portée par la vigueur de ses marchés à forte croissance, en particulier dans les domaines du Nucléaire, et de la Défense.

La dynamique dans le secteur de la Défense est restée particulièrement soutenue, le Groupe observant une demande croissante pour les systèmes d’imagerie et de protection, portée par l’adoption accrue des technologies optroniques dans les applications embarquées et par l’émergence des dispositifs de drones et de lutte anti-drones comme pilier central des conflits modernes. Ces domaines constituent un vecteur de croissance particulièrement prometteur, renforçant le positionnement stratégique d’Exosens dans les technologies de Défense de nouvelle génération, notamment au service de la souveraineté européenne.

Dans le domaine du Nucléaire, l'essor des technologies spécifiques aux SMR a continué de stimuler le développement de nouveaux produits pour des activités à plus long terme. Dans les Sciences de la Vie, les incertitudes persistantes dans le secteur de la recherche scientifique aux États-Unis ont continué de peser sur la demande globale de systèmes d’analyses, tandis que dans le marché du Contrôle Industriel a montré des premiers signes de reprise, soutenu par la relance des investissements et par l’adoption croissante de l’intelligence artificielle.

Le Groupe prévoit une nouvelle accélération de la croissance à périmètre et taux de change constants du segment Détection & Imagerie pour le reste de l'exercice 2025, soutenue par des tendances sous-jacentes solides sur les marchés finaux.

En matière de croissance externe, Exosens a finalisé le 13 mars 2025 l'acquisition de Noxant, un spécialiste des caméras infrarouges refroidies haute performance, en particulier pour les applications de Défense et de Surveillance basées sur des drones. Par ailleurs, le Groupe a finalisé le 20 octobre 2025 l'acquisition de Phasics, un leader dans la technologie d’analyse de front d'onde, élargissant ainsi son offre de solutions d’imagerie haute performance pour la Défense, le Contrôle Industriel et les Sciences de la Vie.

Forte amélioration de la marge brute ajustée, en hausse de +28,7 % sur 9M 2025

9M 2024 9M 2025 Variation En m€ % du CA sales En m€ % du CA sales En m€ En % Amplification 91,5 47,6% 121,8 52,5% +30,3 +33,1% Détection & Imagerie 38,9 50,7% 46,1 47,6% +7,2 +18,5% Éliminations & Autres 0,1 nm 0,1 nm (0,0) nm Marge brute ajustée 130,5 49,0% 168,0 51,2% +37,5 +28,7%

Exosens a enregistré une forte augmentation de la marge brute ajustée au niveau du Groupe, portée par la croissance des volumes de vente, l'amélioration des rendements et un mix produit favorable. La marge brute ajustée du Groupe a atteint €168,0 millions d'euros sur 9M 2025, reflétant une forte croissance de +28,7% (+€37,5 millions d'euros) par rapport aux 9M 2024. En pourcentage du chiffre d'affaires, la marge brute ajustée a atteint 51,2% sur 9M 2025, soit une hausse de +221 points de base par rapport aux 9M 2024.

La marge brute ajustée du segment Amplification a atteint 121.8 millions d'euros sur 9M 025, reflétant une croissance significative de +33,1% (+€30,3 millions d'euros) par rapport aux 9M 2024. Le taux de marge s’est amélioré de +494 points de base à 52,5% sur 9M 2025, porté par la hausse des volumes de ventes, un mix produit plus favorable et l’amélioration des rendements.

La marge brute ajustée du segment Détection & Imagerie a atteint 46,1 millions d'euros sur 9M 2025, en augmentation de +18,5% (+€7,2 millions d'euros) par rapport aux 9M 2024. Le taux de marge a atteint 47,6% sur 9M 2025, soit une baisse de (308) points de base par rapport à la base de comparaison exceptionnellement élevée de l'année précédente (50,7% sur 9M 2024). Cette contraction de la marge d'une année sur l'autre a reflété principalement l'impact de l'intégration des acquisitions récentes réalisées aux S2 2024 et S1 2025, en raison de leur taille plus modeste et l'absence d'économies d'échelle à ce stade, et de la baisse des ventes de détecteurs pour les applications liées aux Sciences de la Vie comparé aux 9M 2024.

Perspectives pour 2025 et la période 2024-2026 confirmées

Exosens prévoit des performances solides en 2025 avec une croissance du chiffre d’affaires dans le haut de la fourchette de 15-20% et une croissance de l’EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette de 20-25% par rapport à 20244.

Le Groupe s’attend à ce que l'EBITDA ajusté enregistre un TCAM pour la période 2024-2026 dans le haut de la fourchette de 15-20% et que le ratio de cash conversion5 soit dans une fourchette de 70 à 75% sur la même période, tenant compte des investissements dans nos capacités en Europe et aux États-Unis.

En outre, Exosens entend poursuivre sa stratégie de croissance externe sélective, à un rythme conforme à la tendance historique, tout en maintenant un ratio de levier financier6 d'environ 2x.

***

Calendrier financier

23/02/2026 : Résultats annuels 2025.

27/04/2026 : Chiffre d'affaires et marge brute ajustée du S1 2026.

28/07/2026 : Résultats du S1 2026.





À propos d'Exosens

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés. Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (EXENS ; FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap. Plus d’informations : www.exosens.com .

ANNEXES

Chiffres retraités pour 9M 2025 (non audités) 7

En millions d’euros 1T25 2T25 1S25 3T25 9M25 Amplification 79,1 78,8 157,9 73,9 231,8 Détection & Imagerie 24,0 38,3 62,3 34,7 97,0 Éliminations & Autres (0,7) 0,0 (0,7) (0,2) (0,9) Chiffre d’affaires 102,4 117,1 219,5 108,3 327,8 Variation (%) 22,4% 19,9% 21,1% 27,6% 23,2%





En millions d’euros 1T25 2T25 1S25 3T25 9M25 Amplification 41,1 40,2 81,2 40,5 121,8 Détection & Imagerie 11,8 18,5 30,3 15,8 46,1 Éliminations & Autres 0,0 0,0 (0,1) 0,1 0,1 Marge brute ajustée 52,9 58,6 111,5 56,5 168,0 En % du chiffre d’affaires 51,6% 50,1% 50,8% 52,1% 51,2%





En millions d’euros 1T25 2T25 1S25 3T25 9M25 EBITDA ajusté 70,6 En % du chiffre d’affaires 32.2%

Chiffres retraités pour 2024 (non audités) 7

En millions d’euros 1T24 2T24 1S24 3T24 9M24 4T24 2024 Amplification 60,3 72,6 132,9 59,3 192,2 77,4 269,6 Détection & Imagerie 24,2 26,2 50,4 26,4 76,8 40,7 117,5 Éliminations & Autres (0,8) (1,2) (2,0) (0,9) (2,9) (0,8) (3,7) Chiffre d’affaires 83,6 97,7 181,3 84,9 266,2 117,3 383,4





En millions d’euros 1T24 2T24 1S24 3T24 9M24 4T24 2024 Amplification 28,8 35,2 64,0 27,5 91,5 39,8 131,2 Détection & Imagerie 11,8 13,9 25,8 13,2 38,9 18,2 57,1 Éliminations & Autres 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 Marge brute ajustée 40,6 49,3 89,8 40,7 130,5 57,9 188,4 En % du chiffre d’affaires 48,5% 50,4% 49,6% 47,9% 49,0% 49,4% 49,1%





En millions d’euros 1T24 2T24 1S24 3T24 9M24 4T24 2024 EBITDA ajusté 55,8 119,8 En % du chiffre d’affaires 30,8% 31,2%

Définitions

La croissance à périmètre et change constants est la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe hors impact de change et effet de périmètre, qui correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe à la clôture de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés acquises après la clôture de la période « n-1 »), comparé au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n-1 » par les mêmes sociétés. La croissance à périmètre et change constants au titre des neuf premiers mois de l’année 2025 exclut ainsi la contribution des sociétés Centronic et LR Tech, acquises par le Groupe en juillet 2024 et septembre 2024, respectivement, ainsi que des sociétés Noxant et NVLS, acquises par le Groupe en mars 2025 et en juillet 2025, respectivement.

La marge brute ajustée correspond à la différence entre le prix de vente et le coût de revient des produits et services vendus (incluant notamment des coûts de personnel).

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des dépréciations et des amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise ; (ii) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges » et (iii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2).

La cash conversion est calculée selon la formule suivante : (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés).

Le ratio de levier financier est calculé comme la dette nette / l'EBITDA ajusté tel que défini dans le nouveau contrat de crédit senior du Groupe conclu dans le cadre du refinancement exécuté dans le cadre de l'introduction en bourse.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens, ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2025 sous le numéro R.25-001. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Exosens décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Exosens. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

