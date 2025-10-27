Užbaigta AB Artea banko savų akcijų įgijimo programa

2025 m. spalio 24 d. AB „Artea“ bankas (toliau – Bankas) užbaigė savų akcijų (ISIN kodas LT0000102253) supirkimo programą reguliuojamoje rinkoje, kuri vyko nuo 2025 m. spalio 6 d. Per šį laikotarpį Bankas įsigijo 1 130 250 savų akcijų už 930 595,08 eurų, mokant vidutinę 0,823 euro kainą už akciją.
Šią savų akcijų įgijimo programą „Artea“ banko valdyba patvirtino 2025 m. spalio 1 d., įgyvendindama 2025 m. kovo 31 d. Banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl Banko savų akcijų įsigijimo.
Akcijos buvo superkamos remiantis 2025 m. rugsėjo 23 d. Europos Centrinio Banko (ECB) leidimu supirkti iki 4 500 000 savų akcijų.
„Sėkmingai užbaigėme savų akcijų supirkimo programą pagal naujausią ECB leidimą, tęsdami savo įsipareigojimus akcininkams aktyviai siekti aukštos kapitalo grąžos. Kitos savų akcijų supirkimo programos pagal ECB leidimą bus vykdomos atsižvelgiant į sąlygas rinkoje ir kitas aplinkybes“, – teigia Tomas Varenbergas, Banko valdybos narys, Finansų tarnybos vadovas.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas,
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447