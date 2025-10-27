La quatrième édition du Guide MICHELIN Abou Dabi vient de paraître

56 restaurants figurent dans l’édition 2026 du Guide MICHELIN Abou Dabi

11 nouveaux établissements s’ajoutent à cette sélection, dont trois nouvelles tables Bib Gourmand et huit nouveaux restaurants sélectionnés

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Guide MICHELIN Abou Dabi 2026 est fier de mettre en lumière les nouveautés de la scène culinaire de la ville dans sa quatrième édition. La sélection de cette année reflète la diversification et la sophistication croissante de la capitale, avec onze nouveaux restaurants, dont trois ont obtenu la distinction Bib Gourmand pour leur cuisine exceptionnelle à prix abordable, et trois autres ont conservé leur étoile MICHELIN.

Gwendal Poullennec, directeur international du Guide MICHELIN, a déclaré : « La sélection du Guide MICHELIN Abou Dabi 2026 démontre que la scène culinaire de cette ville dynamique continue de se développer et de mûrir. Abou Dhabi n’est plus seulement une capitale culturelle, c’est aussi une destination gastronomique digne d’un voyage d’exception. Avec une grande variété de cuisines du monde entier, la ville offre un éventail passionnant et diversifié de restaurants, des classiques italiens élégants à la cuisine japonaise contemporaine, en passant par les saveurs inspirées du Khaleeji et les concepts fusion innovants. L’ajout de nouvelles distinctions Bib Gourmand et le maintien des étoiles MICHELIN témoignent de l’engagement de la ville en faveur de l’excellence et de la créativité culinaires. À mesure que le paysage gastronomique d’Abou Dhabi évolue, il promet non seulement une cuisine d’exception, mais aussi des expériences mémorables, avec la promesse d’une destination à l’avenir très prometteur. »

Une étoile MICHELIN

Les étoiles MICHELIN récompensent les restaurants proposant une cuisine exceptionnelle, selon cinq critères universels : la qualité des ingrédients, l’harmonie des saveurs, la maîtrise des techniques, la personnalité du chef exprimée dans sa cuisine, et la constance, à la fois sur l’ensemble de la carte et au fil du temps. Dans le monde dynamique de la gastronomie, maintenir l’excellence année après année est un véritable défi. Cela exige créativité, talent, dévouement, précision et constance sans faille. Conserver une étoile MICHELIN est l’une des réussites les plus prestigieuses du secteur et, pour l’édition 2026, trois restaurants ont une fois de plus démontré leur talent. Erth, Hakkasan et Talea by Antonio Guida conservent leur distinction.

Trois nouveaux Bib Gourmand

Le prix Bib Gourmand récompense les restaurants offrant une cuisine de qualité à un prix abordable.

Niché au cœur de l’île de Yas, dans un immense complexe commercial, le Bua Thai Café offre une escapade chaleureuse et colorée aux amateurs de cuisine thaïlandaise authentique. La carte propose des déjeuners thaïlandais simples mais savoureux, notamment des hagao vapeur, un poulet au curry vert coloré et le très apprécié dessert au riz gluant à la mangue. Les clients peuvent profiter de l’ambiance animée à l’intérieur ou s’installer en terrasse pendant les mois les plus doux.

Le 3Fils Abu Dhabi transpose le célèbre restaurant de Dubaï dans la capitale, en s’installant dans la marina d’Al Bateen avec un grand restaurant japonais contemporain réparti sur trois étages. Sa décoration minimaliste et contemporaine crée une ambiance à la fois chaleureuse et animée, dans laquelle des chefs coiffés de casquettes de baseball servent des plats modernes tels que du poulet rôti, des crevettes et des sashimis, élaborés dans la cuisine ouverte. En dessert, leur « Take Me to the Moon » est une pure merveille pour les amateurs de chocolat.

Le Goldfish se trouve au cœur de l’impressionnant centre commercial Marina Mall, où le restaurant japonais contemporain d’Akmal Anuar, petit frère du restaurant de Dubaï, ravit les convives. La carte est dynamique et variée, proposant une sélection de sushis, de brochettes savoureuses et de plats plus copieux tels que des ramen, des mini-burgers au bœuf Wagyu et des nouilles épicées. Les portions généreuses et le rapport qualité-prix en font l’endroit idéal pour une pause gourmande après une séance de shopping.

Huit nouveaux restaurants rejoignent la sélection du guide

Le Cipriani Dolci allie l’élégance et le raffinement associés au nom Cipriani , mais avec une touche unique propre à Abou Dabi. Situé au rez-de-chaussée du Marina Mall, ce lieu chaleureux est ouvert pour le petit-déjeuner, le brunch, le déjeuner et les collations, et propose des plats du jour ainsi que des pizzas. Les clients peuvent se régaler d’une belle sélection de gâteaux, de pâtisseries et de délicieuses glaces artisanales, parfaites pour une pause sucrée pendant une séance shopping ou pour terminer un repas en beauté.

L’Antonia est un charmant restaurant italien en bord de mer qui surplombe les eaux azur du golfe Persique, à Mamsha Al Saadiyat. Son ambiance rappelle le charme d’une pizzeria américaine, mais la carte est purement italienne, avec des carpaccios généreux, des pâtes classiques et, surtout, la pizza signature au levain, élaborée selon une recette vieille de 50 ans. Le tiramisu, dessert incontournable, vient compléter une carte célébrant la cuisine italienne traditionnelle dans un cadre chaleureux et pittoresque.

Le Novikov Abu Dhabi est l’adresse locale de la célèbre franchise mondiale, située dans le centre commercial The Galleria Mall sur l’île d’Al Maryah. La cuisine méditerranéenne y est à l’honneur, avec des spécialités telles que des pâtes fraîches du jour, du poisson cuisiné de main de maître, du gaspacho frais et une délicieuse tarte aux fruits rouges. Le menu du déjeuner offre un excellent rapport qualité-prix tandis que la carte propose des plats pour tous les goûts L’expérience est sublimée par un pianiste qui anime l’espace en musique tout au long de la journée.

Sous la direction de la cheffe bahreïnie Roaya Saleh, le Villa Mamas marque de son empreinte la scène gastronomique d’Abou Dabi avec sa cuisine élégante inspirée du Khaleeji. L’intérieur évoque une véranda, remplie de plantes, d’objets colorés, de fruits frais et d’étagères garnies d’épices maison, de sirops et de livres de cuisine. La carte met à l’honneur les saveurs et les plats régionaux appréciés, tels que le machbous au poulet et le houmous garni de cubes d’agneau, le tout servi dans un cadre à la fois chaleureux et raffiné.

Le Taparelle est un lieu visuellement saisissant situé dans le quartier branché de Manarat Saadiyat, haut lieu de l’art, de la culture et des événements communautaires d’Abou Dhabi. La terrasse offre un cadre idéal pour un repas paisible, et les brunchs du samedi sont particulièrement prisés. La carte allie avec créativité les cuisines française et italienne, avec des plats tels que les Saint-Jacques à la grenobloise, le ragoût de queue de bœuf et le bar grillé croustillant.

Le Pincode by Kunal Kapur invite les convives à découvrir une cuisine de rue indienne haut de gamme revisitée par le célèbre chef Kunal Kapur. Situé dans le centre commercial The Galleria Mall, ce restaurant présente un intérieur élégant, décoré de riches tissus et des murs lambrissés noirs et blancs dans des tons sépia, évoquant une élégance subtile de style colonial.

Le Strawfire by Ross Shonhan marque les débuts dynamiques du chef australien Ross Shonhan à Abou Dabi. Les flammes vives de la cuisine ouverte y dansent au rythme d’un DJ. L’accent est mis sur la cuisine de style Warayaki, dans laquelle les plats sont rapidement saisis avec de la paille embrasée, ce qui leur confère des saveurs uniques. Les plats signature tels que les toasts aux crevettes, le bar chilien glacé au miso ou encore les spaghettis Mentaiko se démarquent, tandis que la terrasse et la cuisine ouverte offrent à la fois spectacle et confort. L’expérience est sublimée par des cocktails sur mesure, une sélection de sakés et une équipe qui veille à ce que chaque soirée soit mémorable.

Le Sand & Koal offre une expérience gastronomique luxueuse en bord de mer, depuis un gazebo surplombant le majestueux palais présidentiel et le golfe Persique scintillant. Ce restaurant est l’endroit idéal pour admirer le coucher de soleil en sirotant un verre avant de déguster des spécialités cuites au feu de bois. La carte propose des steaks succulents, un savoureux plat terre-mer « Reef and Beef » et de généreux plateaux de fruits de mer à partager. Des desserts tels que la mousse au chocolat fumé et la tarte aux figues viennent conclure le repas en beauté, faisant de cette adresse le lieu rêvé pour une soirée romantique.

Chacun de ces restaurants apporte sa touche unique au paysage culinaire dynamique d’Abou Dabi, contribuant ainsi à la réputation grandissante de la ville en tant que destination gastronomique de renommée mondiale.

Prix spéciaux

À travers ses prix spéciaux, le Guide MICHELIN met en lumière des contributions variées du secteur de l’hôtellerie et de la restauration et honore les talents les plus brillants et les plus motivés.

Le Strawfire by Ross Shonhan a reçu l’Exceptional Cocktail Award (Prix du cocktail exceptionnel). Pour ses débuts à Abou Dhabi, le chef australien Ross Shonhan mise sur les flammes et ambiance animée avec un bar à cocktails intimiste dirigé par Maria Luz Garcia et Mahesh Dhami. Selon nos inspecteurs, cet établissement propose des cocktails classiques et créatifs, accompagnés de délicieuses collations et d’un service attentionné qui rendent chaque occasion spéciale.

Le Young Chef Award (Prix du jeune chef) est décerné à la Villa Toscana, située dans l’hôtel St. Regis. Nos inspecteurs ont salué la maîtrise et la passion qui s’expriment dans une cuisine toscane classique, des spaghetti alle vongole au veau à la milanaise en passant par un tiramisu exceptionnel. Le savoir-faire de l’équipe et le charme rustique du restaurant créent une ambiance toscane authentique.

Le Ray’s Grill a reçu le Service Award (Prix du service) pour son accueil enthousiaste, chaleureux et attentionné. Situé au 63e étage de l’hôtel Conrad Etihad Towers, il a été remarqué pour le service impeccable de son équipe, qui contribue à offrir aux clients une expérience culinaire incomparable avec des steaks cuits à la perfection et une vue imprenable, leur garantissant un accueil chaleureux et une attention particulière.

L’Opening of the Year Award (Prix de l’ouverture de l’année) est décerné au 3Fils Abu Dhabi, qui a placé la barre très haut dans la ville depuis son ouverture en juillet dernier. Nos inspecteurs ont été très impressionnés par ce restaurant situé dans un bâtiment de trois étages sur la marina d’Al Bateen et par sa cuisine japonaise moderne. Dans le même esprit que le restaurant original de Dubaï, cet établissement bien plus grand offre une ambiance décontractée et agréable grâce à son service, son atmosphère et sa cuisine.

