Edisi Keempat MICHELIN Guide Abu Dhabi Resmi Diluncurkan

Total 56 restoran masuk dalam seleksi MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026

Terdapat 11 restoran baru dalam total seleksi, termasuk tiga restoran baru berpredikat Bib Gourmand dan delapan restoran baru kategori Selected

ABU DHABI, Uni Emirat Arab, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026 dengan bangga meluncurkan edisi keempatnya, yang menyoroti restoran tambahan terbaru yang memperkaya khazanah kuliner kota ini. Seleksi tahun ini mencerminkan semakin matangnya dan beragamnya kuliner kota ini, dengan sebelas restoran baru yang masuk daftar, tiga di antaranya meraih predikat Bib Gourmand karena menyajikan hidangan luar biasa dengan harga terjangkau, sedangkan tiga restoran lainnya mempertahankan predikat Satu Bintang MICHELIN.

Gwendal Poullennec, Direktur Internasional MICHELIN Guide, mengatakan: “Seleksi restoran MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026 menunjukkan bahwa dunia kuliner kota yang dinamis ini terus berkembang dan matang, yang membuktikan bahwa Abu Dhabi kini bukan hanya ibu kota budaya, tetapi juga destinasi wisata kuliner yang layak dikunjungi secara khusus. Dengan beragam jenis masakan dari seluruh dunia, kota ini menawarkan pilihan restoran yang beragam dan menarik, mulai dari hidangan klasik Italia yang elegan dan santapan Jepang kontemporer hingga cita rasa khas Khaleeji serta konsep fusi inovatif. Penambahan restoran baru dengan predikat Bib Gourmand serta keberlanjutan penghargaan Satu Bintang MICHELIN semakin menegaskan komitmen kota ini terhadap keunggulan dan kreativitas di bidang gastronomi. Seiring berkembangnya lanskap restoran di Abu Dhabi, kota ini menjanjikan tidak hanya hidangan luar biasa, tetapi juga pengalaman berkesan sehingga menjadikan masa depan destinasi wisata yang dinamis ini lebih cerah dari sebelumnya.”

Satu Bintang MICHELIN

Bintang MICHELIN diberikan kepada restoran yang menyajikan masakan luar biasa, dengan mempertimbangkan lima kriteria universal: kualitas bahan; keharmonisan rasa; penguasaan teknik; kepribadian koki yang tercermin dalam masakannya; dan yang tak kalah pentingnya, konsistensi baik di seluruh menu maupun sepanjang waktu. Dalam dunia gastronomi yang dinamis, mempertahankan keunggulan dari tahun ke tahun merupakan tantangan sebenarnya. Hal ini menuntut bukan hanya kreativitas dan bakat, tetapi juga dedikasi yang teguh, presisi, serta konsistensi. Mempertahankan Bintang MICHELIN merupakan salah satu pencapaian paling bergengsi di industri ini, dan untuk edisi 2026, tiga restoran sekali lagi membuktikan keahlian mereka. Erth, Hakkasan, dan Talea by Antonio Guida semuanya berhasil mempertahankan predikat mereka.

Tiga restoran baru berpredikat Bib Gourmand

Penghargaan Bib Gourmand menyoroti restoran yang terpilih karena menyajikan hidangan berkualitas dengan harga terjangkau.

Bua Thai Café terletak agak tersembunyi di dalam kompleks ritel besar di jantung Pulau Yas, menawarkan suasana nyaman dan penuh warna bagi para pecinta masakan Thai autentik. Menunya menyajikan hidangan makan siang Thai sederhana tetapi penuh rasa, termasuk hakau kukus, kari ayam hijau menggugah selera, serta menu pencuci mulut favorit seperti ketan mangga. Pengunjung dapat menikmati suasana asyik di dalam ruangan atau bersantai di teras saat cuaca lebih sejuk.

3Fils Abu Dhabi menghadirkan restoran Jepang kontemporer yang luas dan terkenal dari Dubai ke ibu kota. Restoran tiga lantai ini berlokasi di Marina Al Bateen. Desainnya minimalis dan modern sehingga menciptakan suasana santai tetapi hidup. Para koki bertopi bisbol menyajikan hidangan kontemporer seperti ayam muda panggang arang, udang, dan sashimi langsung dari dapur terbuka. Menu pencuci mulut ‘Take Me To The Moon’ menjadi incaran utama para pecinta cokelat.

Goldfish terletak di pusat Marina Mall yang megah, tempat restoran Jepang kontemporer milik Akmal Anuar, cabang dari restoran aslinya di Dubai, memuaskan lidah para pengunjung. Pilihan menu di restoran ini kaya dan beragam, yang menawarkan pilihan menu seperti sushi, sate lezat, serta hidangan utama seperti ramen, burger mini Wagyu, dan mi pedas. Dengan porsi besar dan harga bersahabat, restoran ini menjadi tempat ideal untuk mengisi perut setelah berbelanja seharian.

Delapan restoran baru resmi masuk dalam seleksi Michelin Guide

Cipriani Dolci menghadirkan semua keanggunan dan kecerdasan yang Anda harapkan dari nama Cipriani, tetapi dengan sentuhan unik khas Abu Dhabi. Terletak di lantai dasar Marina Mall, restoran nyaman ini melayani pengunjung yang ingin menyantap sarapan, brunch, makan siang, dan camilan ringan, dengan menu spesial harian dan pilihan piza. Pengunjung bisa memanjakan diri dengan berbagai pilihan kue, patiseri, dan es krim buatan rumah yang lezat, cocok sebagai camilan manis saat berbelanja atau menu penutup yang nikmat setelah makan.

Antonia merupakan restoran Italia menawan di tepi pantai yang menghadap perairan biru Teluk Arab di Mamsha Al Saadiyat. Suasana restoran memancarkan pesona kedai piza Amerika, sedangkan menunya murni Italia, mulai dari carpaccio dengan porsi melimpah, pasta klasik, hingga piza sourdough andalan mereka yang dibuat dari resep adonan starter berusia lima puluh tahun. Tiramisu tetap menjadi pencuci mulut favorit, melengkapi menu yang menonjolkan hidangan nyaman ala Italia dalam suasana santai dan pemandangan indah.

Novikov Abu Dhabi merupakan cabang lokal dari restoran waralaba global ternama, yang berlokasi di The Galleria Mall di Pulau Al Maryah. Masakan Mediterania menjadi pusat perhatian, dengan hidangan unggulan seperti pasta segar yang dibuat setiap hari, ikan yang dimasak dengan penuh keahlian, gazpacho dingin, dan tart beri yang nikmat. Tersedia menu makan siang dengan kualitas dan harga sepadan, serta pilihan à la carte menghadirkan hidangan untuk memuaskan setiap selera. Pengalaman bersantap menjadi lebih istimewa berkat adanya pianis yang mengisi suasana dengan musik sepanjang hari.

Villa Mamas, yang dipimpin oleh koki asal Bahrain, Roaya Saleh, menghadirkan sentuhan khas pada dunia kuliner Abu Dhabi melalui hidangan elegannya yang terinspirasi dari budaya Khaleeji. Bagian dalam restoran menyerupai konservatori, dihiasi tanaman, artefak berwarna-warni, buah-buahan segar, serta rak-rak yang dipenuhi buku masak, sirop, dan rempah buatan sendiri. Menu restoran ini menghadirkan hidangan dan cita rasa regional favorit, termasuk makbus ayam dan hummus dengan potongan daging kambing, semuanya disajikan dalam suasana nyaman sekaligus berkelas.

Taparelle adalah restoran dengan visual memikat yang berlokasi di daerah progresif Manarat Saadiyat, yang menjadi pusat seni, budaya, dan acara komunitas di Abu Dhabi. Teras restoran ini cocok untuk menikmati santapan santai, sedangkan brunch setiap Sabtu menjadi favorit banyak pengunjung. Menu restoran ini menggabungkan kreativitas perpaduan masakan Prancis dan Italia, dengan hidangan andalan seperti kerang simping (scallop) Grenobloise, ragu buntut sapi, serta ikan kakap putih panggang yang renyah.

Pincode by Kunal Kapur mengajak para pengunjung untuk merasakan sentuhan modern koki selebritas Kunal Kapur pada hidangan kaki lima India kelas atas. Terletak di The Galleria Mall, interior restoran trendi ini menampilkan kain mewah dan dinding berpanel hitam-putih bernuansa sepia sehingga menimbulkan kesan elegan kolonial yang samar.

Strawfire by Ross Shonhan menandai debut energik koki Australia Ross Shonhan di Abu Dhabi, tempat nyala api dari dapur terbuka berpadu selaras dengan irama musik dari DJ yang tampil langsung. Fokusnya adalah pada teknik memasak gaya Warayaki, ketika hidangan “dipanggang sekejap” menggunakan jerami yang terbakar, menciptakan rasa yang unik. Menu andalan seperti roti panggang udang, ikan kakap putih Cile berlapis saus miso, dan spageti Mentaiko mencuri perhatian, sedangkan teras dan tempat duduk di dapur terbuka menawarkan pengalaman yang memadukan hiburan dan kenyamanan. Pengalaman ini semakin lengkap dengan koktail kreasi khusus, beragam sake, dan tim yang menjamin setiap malam menjadi momen tak terlupakan.

Sand & Koal menawarkan pengalaman bersantap mewah di tepi pantai, dengan gazebo yang menghadap Istana Presiden yang megah dan perairan Teluk Arab yang berkilau. Tempat sempurna untuk menikmati panorama matahari terbenam sembari meneguk minuman, sebelum menyantap hidangan spesial yang dimasak dengan kayu bakar. Menunya menampilkan steik menggugah selera, sajian daging sapi dan hasil laut “Reef and Beef,” serta sepiring besar makanan laut berlimpah yang cocok dinikmati bersama. Hidangan pencuci mulut seperti mousse cokelat asap dan tart ara menutup santapan dengan sentuhan manis sehingga menjadikan tempat ini pilihan ideal untuk malam romantis.

Setiap restoran menghadirkan gaya uniknya sendiri ke dalam khazanah kuliner Abu Dhabi yang semarak, sekaligus memperkuat reputasi kota ini sebagai destinasi wisata kuliner kelas dunia.

Penghargaan Khusus

Melalui Penghargaan Khususnya, MICHELIN Guide menyoroti beragam kontribusi di sektor horeka (hotel, restoran, kafe), yang memberikan penghargaan kepada tokoh paling berbakat dan berdedikasi di industri ini.

Strawfire by Ross Shonhan dianugerahi Exceptional Cocktail Award, berkat debut koki Australia Ross Shonhan di Abu Dhabi yang menghadirkan nyala api langsung dan suasana energik dengan bar koktail yang akrab. Dipandu oleh Maria Luz Garcia dan Mahesh Dhami, bar ini menyajikan koktail klasik maupun kreasi inovatif, ditemani camilan lezat dan layanan penuh perhatian yang membuat setiap momen terasa istimewa, menurut inspektur kami.

Young Chef Award diberikan kepada Villa Toscana, yang berlokasi di hotel St. Regis. Menurut inspektur kami, hidangan klasik Tuscany di sini disiapkan dengan sangat ahli dan penuh semangat, mulai dari spaghetti alle vongole, veal Milanese, hingga tiramisu yang luar biasa. Kombinasi keahlian tim dan nuansa kental pedesaan restoran ini menyuguhkan pengalaman rasa Tuscany yang autentik.

Ray's Grill menerima Service Award berkat pelayanan hangat, antusias, dan penuh perhatiannya. Inspektur kami mengamati pelayanan mulus dari tim di restoran lantai 63 Conrad Etihad Towers Hotel, yang menghadirkan pengalaman bersantap tak tertandingi bagi para pengunjung dengan steik yang dimasak sempurna dan pemandangan menakjubkan. Tak heran setiap tamu merasa disambut hangat dan dihargai.

Opening of the Year Award diberikan kepada 3Fils Abu Dhabi, yang telah menetapkan standar tinggi di kota ini sejak dibuka pada Juli lalu. Inspektur kami sangat terkesan dengan restoran yang terletak di gedung tiga lantai di Al Bateen Marina ini, serta hidangan Jepang modern yang disajikannya. Sebagai cabang dari restoran aslinya di Dubai, restoran yang lebih luas ini menawarkan nuansa santai dan menyenangkan yang tercermin dari layanan, suasana, dan hidangannya.

