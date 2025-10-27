Edisi Keempat Panduan MICHELIN Abu Dhabi Telah Dilancarkan

Sebanyak 56 buah restoran telah dipilih untuk senarai tahun 2026 dalam Panduan MICHELIN Abu Dhabi

Terdapat 11 penambahan baharu dalam senarai keseluruhan, termasuk tiga buah restoran Bib Gourmand baharu dan lapan restoran yang baru Dipilih

ABU DHABI, Emiriah Arab Bersatu, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Panduan MICHELIN Abu Dhabi 2026 dengan bangganya memperkenalkan edisi keempatnya, menampilkan penambahan terkini dalam landskap kulinari bandar ini. Pilihan tahun ini mencerminkan tahap sofistikasi dan kepelbagaian yang semakin berkembang di bandar ini, dengan sebelas restoran baharu menyertai senarai, termasuk tiga yang telah menerima pengiktirafan Bib Gourmand kerana menawarkan hidangan luar biasa pada nilai hebat. Tiga buah restoran turut mengekalkan pengiktirafan Satu Bintang MICHELIN mereka.

Gwendal Poullennec, Pengarah Antarabangsa Panduan MICHELIN, berkata: “Pemilihan restoran untuk Panduan MICHELIN Abu Dhabi 2026 menunjukkan bahawa dunia kulinari bandar yang penuh semangat ini terus berkembang dan matang secara konsisten, membuktikan bahawa Abu Dhabi kini bukan sahaja ibu kota budaya, malah juga destinasi gastronomi yang wajar dikunjungi. Dengan pelbagai jenis masakan dari seluruh dunia, bandar ini menawarkan rangkaian restoran yang pelbagai dan menarik—daripada sajian klasik Itali yang elegan dan hidangan Jepun kontemporari, sehinggalah cita rasa berinspirasikan Khaleeji dan konsep gabungan yang inovatif. Penambahan pengiktirafan Bib Gourmand baharu serta pengekalan anugerah Satu Bintang MICHELIN mengukuhkan lagi komitmen bandar ini terhadap kecemerlangan dan kreativiti dalam dunia gastronomi. Seiring dengan evolusi landskap restoran di Abu Dhabi, ia menjanjikan bukan sahaja makanan yang luar biasa, tetapi juga pengalaman yang tidak dapat dilupakan—menjadikan masa depan destinasi dinamik ini lebih cerah daripada sebelumnya.”

Satu Bintang MICHELIN

Bintang MICHELIN dianugerahkan kepada restoran yang menawarkan masakan luar biasa, berdasarkan lima kriteria sejagat: kualiti bahan-bahan; keharmonian rasa; penguasaan teknik; keperibadian chef yang terserlah melalui masakan mereka; serta yang tidak kurang pentingnya, konsistensi keseluruhan menu serta dari masa ke semasa. Dalam dunia gastronomi yang dinamik, mengekalkan kecemerlangan dari tahun ke tahun merupakan cabaran sebenar. Ia menuntut bukan sahaja kreativiti dan bakat, tetapi juga dedikasi yang tidak berbelah bahagi, ketelitian serta konsistensi . Mengekalkan Bintang MICHELIN merupakan antara pencapaian paling berprestij dalam industri ini. Untuk edisi 2026, tiga buah restoran telah sekali lagi membuktikan keunggulan mereka. Erth, Hakkasan dan Talea by Antonio Guida terus mengekalkan pengiktirafan masing-masing.

Tiga Bib Gourmand Baharu

Anugerah Bib Gourmand menyerlahkan restoran dalam senarai pilihan yang menawarkan makanan berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan.

Bua Thai Café terletak di dalam kompleks runcit yang luas di tengah-tengah Pulau Yas, menawarkan suasana selesa dan berwarna-warni untuk pencinta masakan Thai autentik. Menu restoran ini menyajikan hidangan makan tengah hari Thai yang ringkas namun penuh rasa, termasuk steamed hagao, kari hijau ayam yang menyegarkan, serta pencuci mulut kegemaran ramai—pulut mangga (mango sticky rice). Para tetamu boleh menikmati suasana meriah di dalam restoran atau memilih tempat duduk di teres ketika cuaca lebih sejuk.

3Fils Abu Dhabi membawa restoran terkenal dari Dubai ke ibu negara, bertempat di marina Al Bateen dengan restoran Jepun kontemporari berskala besar yang merangkumi tiga tingkat. Reka bentuknya minimalis dan moden, mewujudkan suasana santai namun meriah, di mana chef bertopi besbol menyajikan hidangan moden seperti ayam panggang, udang, dan sashimi terus dari dapur terbuka. Untuk pencuci mulut, ‘Take Me To The Moon’ merupakan impian yang menjadi kenyataan buat pencinta coklat.

Goldfish pula terletak di tengah-tengah Marina Mall yang mengagumkan, menampilkan restoran Jepun kontemporari oleh Akmal Anuar, saudara kepada cawangan asal di Dubai, yang menggembirakan para pengunjung dengan sajian istimewanya. Menu yang ditawarkan meriah dan pelbagai, termasuk pilihan sushi, sate yang lazat serta hidangan utama seperti ramen, Wagyu sliders dan mi pedas. Saiz hidangan yang murah hati dan nilai yang berbaloi menjadikannya lokasi ideal untuk menjamu selera selepas penat membeli-belah.

Lapan Restoran Baharu Disenaraikan dalam Panduan MICHELIN

Cipriani Dolci menampilkan segala ciri elegan dan sofistikated yang sinonim dengan jenama Cipriani, namun dengan sentuhan unik untuk Abu Dhabi. Terletak di tingkat bawah Marina Mall, restoran bergaya ini dibuka untuk sarapan, brunch, makan tengah hari dan snek ringan, dengan hidangan istimewa harian malah menawarkan pilihan piza. Para tetamu boleh menikmati pelbagai pilihan kek, pastri dan aiskrim buatan sendiri yang lazat—sesuai sebagai sajian manis ketika membeli-belah atau penutup yang menyenangkan bagi sebarang hidangan.

Antonia ialah restoran Itali tepi pantai yang menawan dan menghadap perairan biru jenih Teluk Arab di Mamsha Al Saadiyat. Suasananya mengimbau pesona restoran piza gaya Amerika, namun menunya kekal sepenuhnya Itali—menampilkan carpaccio dalam saiz yang murah hati, pasta klasik dan paling menonjol, piza sourdough istimewa yang dihasilkan daripada doh permulaan berusia lima puluh tahun. Tiramisu pula kekal sebagai pencuci mulut kegemaran ramai, melengkapkan menu yang meraikan sajian Itali dalam suasana santai dan indah.

Novikov Abu Dhabi merupakan cawangan tempatan francais global terkenal ini, terletak di The Galleria Mall di Pulau Al Maryah. Masakan Mediterranean menjadi tumpuan utama, dengan hidangan istimewa seperti pasta segar buatan harian, ikan yang disediakan dengan teliti, gazpacho sejuk dan tart beri yang menggoda. Menu makan tengah hari di sini memang berbaloi dan pilihan à la carte yang pelbagai menjamin kepuasan setiap pengunjung. Pengalaman ini diserikan lagi dengan persembahan piano secara langsung sepanjang hari.

Villa Mamas, yang diketuai oleh chef Bahrain, Roaya Saleh, meninggalkan jejak tersendiri dalam dunia kulinari Abu Dhabi menerusi sajian elegan berinspirasikan Khaleeji. Ruang dalamannya menyerupai rumah konservatori, dipenuhi tumbuhan hijau, artifak berwarna-warni, buah-buahan segar serta rak yang dihiasi dengan rempah ratus buatan sendiri, sirap dan buku masakan. Menu menampilkan cita rasa serantau yang digemari ramai seperti chicken machbous dan hummus yang dihiasi dengan potongan daging kambing—semuanya disajikan dalam suasana yang serba selesa namun tetap sofistikated.

Taparelle merupakan lokasi yang mencuri perhatian secara visual, terletak di Manarat Saadiyat yang progresif—pusat seni, budaya dan acara komuniti Abu Dhabi. Teresnya menjadi tempat ideal untuk menikmati hidangan santai dan brunch hari Sabtu mereka amat popular. Menu ini merupakan gabungan kreatif masakan Perancis dan Itali, menampilkan hidangan seperti scallop Grenobloise, oxtail ragu dan crispy charred sea bass.

Pincode by Kunal Kapur mengundang para pengunjung untuk merasai interpretasi moden chef selebriti Kunal Kapur terhadap makanan jalanan India yang mewah. Terletak di The Galleria Mall, ruang dalamannya bergaya dengan fabrik mewah dan dinding berpanel hitam putih bertona sepia, membangkitkan suasana kolonial yang elegan.

Strawfire by Ross Shonhan merupakan kemunculan sulung yang penuh bertenaga oleh chef Australia itu di Abu Dhabi, di mana nyalaan api dari dapur terbuka bergema seiring dengan rentak muzik DJ langsung, mencipta suasana yang penuh tenaga. Fokus utama adalah pada teknik masakan Warayaki, di mana hidangan disambar secara pantas dengan jerami yang sedang membakar, menghasilkan rasa yang tersendiri. Hidangan istimewa seperti prawn toast, miso glazed Chilean sea bass dan spaghetti Mentaiko menyerlah, manakala tempat duduk di teres dan dapur terbuka menawarkan gabungan persembahan dan keselesaan. Pengalaman ini dilengkapkan dengan koktel khas, pelbagai pilihan sake dan pasukan yang memastikan setiap malam menjadi kenangan indah.

Sand & Koal menawarkan pengalaman menjamu selera mewah di tepi pantai dalam gazebo yang menghadap ke Istana Presiden yang megah dan perairan Teluk Arab yang berkilauan. Ia merupakan lokasi sempurna untuk menikmati matahari terbenam bersama minuman, sebelum menjamu selera dengan hidangan istimewa yang dimasak menggunakan kayu api. Menu menampilkan stik yang menggugah selera, hidangan “Reef and Beef” yang menggabungkan makanan laut dan daging serta sajian makanan laut yang mewah untuk dikongsi bersama. Pencuci mulut seperti mousse coklat salai dan tart buah tin melengkapkan pengalaman dengan sentuhan manis, menjadikan restoran ini pilihan ideal untuk malam romantik.

Setiap restoran ini membawa keunikan tersendiri dalam landskap kulinari Abu Dhabi yang meriah, menyumbang kepada reputasi kota ini sebagai destinasi gastronomi bertaraf dunia yang kian berkembang.

Anugerah Khas

Menerusi Anugerah Khasnya, Panduan MICHELIN memberi penghargaan kepada pelbagai sumbangan dalam industri hospitaliti, mengiktiraf individu yang paling berbakat dan bersemangat dalam bidang ini.

Strawfire by Ross Shonhan menerima pengiktirafan Exceptional Cocktail Award, di mana kemunculan sulung chef Australia Ross Shonhan di Abu Dhabi membawa elemen nyalaan api dan suasana penuh tenaga dalam bar koktel yang intim, dikendalikan oleh Maria Luz Garcia dan Mahesh Dhami. Bar ini menawarkan koktel klasik dan kreatif, disertai dengan snek yang lazat dan layanan penuh perhatian — menjadikan setiap kunjungan istimewa menurut inspektor kami.

Young Chef Award diberikan kepada Villa Toscana, yang terletak di hotel St. Regis. Inspektor kami menyatakan bahawa di sini, hidangan klasik Tuscany disediakan dengan kemahiran dan semangat, daripada spaghetti alle vongole sehingga veal Milanese serta tiramisu yang menyerlah. Kepakaran pasukan dan pesona desa restoran ini menghasilkan cita rasa Tuscany yang autentik.

Ray's Grill menerima Service Award untuk hospitaliti yang mesra, bersemangat dan penuh perhatian. Terletak di tingkat 63 Conrad Etihad Towers Hotel, inspektor kami mengagumi penyampaian pasukan yang lancar, menyumbang kepada pengalaman makan malam yang tiada tandingan dengan stik yang dimasak sempurna dan pemandangan menakjubkan — memastikan setiap tetamu merasa dialu-alukan dan dihargai.

Opening of the Year Award dianugerahkan kepada 3Fils Abu Dhabi, yang telah menetapkan penanda aras tinggi sejak dibuka pada Julai lalu. Penilai kami sangat tertarik dengan restoran yang terletak di bangunan tiga tingkat di Marina Al Bateen serta hidangan Jepun moden yang ditawarkan. Sebagai saudara kepada cawangan asal di Dubai, lokasi yang jauh lebih besar ini menawarkan suasana santai dan menyenangkan dalam setiap aspek daripada layanan, suasana dan hidangannya.

Foto dan/atau lampiran tersedia di: https://contentcenter.michelin.com

Hubungan Akhbar:

BPG Group

michelinguide@bpggroup.com

Perihal Michelin:

Michelin sedang membina sebuah pengeluar terkemuka dunia dalam bidang bahan komposit dan pengalaman yang mampu mengubah kehidupan. Dengan lebih 130 tahun kepakaran dalam bahan kejuruteraan, Michelin berada dalam kedudukan unik untuk menyumbang secara signifikan kepada kemajuan manusia dan dunia yang lebih lestari. Berdasarkan kepakaran mendalamnya dalam komposit polimer, Michelin terus berinovasi dalam penghasilan tayar dan komponen berkualiti tinggi untuk aplikasi kritikal merentasi pelbagai bidang mencabar seperti mobiliti, pembinaan, aeronautik, tenaga rendah karbon dan penjagaan kesihatan. Ketelitian terhadap produknya dan pemahaman mendalam tentang pelanggan mendorong Michelin untuk menawarkan pengalaman terunggul kepada pelanggan di seluruh dunia. Ini merangkumi penyediaan penyelesaian bersambung berasaskan data dan AI untuk armada profesional hinggalah kepada cadangan restoran dan hotel terunggul yang dikurasi oleh Panduan MICHELIN. Beribu pejabat di Clermont-Ferrand, Perancis, Michelin kini beroperasi di 175 negara dan mempunyai 129,800 kakitangan. ( www.michelin.com ).

Ikuti semua berita kami di X @Michelin