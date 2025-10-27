Share buyback programme - week 43

Date        27 October 2025

Share buyback programme - week 43

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 428,277 1,423.81 609,785,817
20 October 20255,0001,437.137,185,650
21 October 20255,0001,441.347,206,700
22 October 20256,0001,384.168,304,960
23 October 20256,4001,404.528,988,928
24 October 20256,5001,397.659,084,725
Total under the share buyback programme 457,177 1,422.99 650,556,780
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back 871,377 1,320.38 1,150,545,486

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 871,377 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.43 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
131439XCSE20251020 9:13:42.433000
161439XCSE20251020 9:13:42.433000
201436XCSE20251020 9:16:19.694000
381438XCSE20251020 9:21:35.330000
201436XCSE20251020 9:28:57.866000
291436XCSE20251020 9:34:26.086000
191439XCSE20251020 9:37:46.648000
201438XCSE20251020 9:40:01.845000
31436XCSE20251020 9:47:01.543000
171436XCSE20251020 10:03:34.190000
31436XCSE20251020 10:03:34.190000
101436XCSE20251020 10:03:34.190000
191441XCSE20251020 10:18:03.543000
701441XCSE20251020 10:19:12.691000
61440XCSE20251020 10:19:12.709000
41440XCSE20251020 10:20:03.345000
61440XCSE20251020 10:20:03.345000
91440XCSE20251020 10:20:03.345000
221438XCSE20251020 10:21:22.954000
191438XCSE20251020 10:30:58.620000
201438XCSE20251020 10:34:20.091000
191437XCSE20251020 10:38:49.292000
101437XCSE20251020 10:39:09.210000
101436XCSE20251020 10:40:15.549000
91436XCSE20251020 10:40:15.549000
101438XCSE20251020 10:40:33.346000
101438XCSE20251020 10:57:11.086000
91438XCSE20251020 10:57:11.086000
281438XCSE20251020 11:08:55.061000
191438XCSE20251020 11:08:56.197000
191437XCSE20251020 11:23:04.204000
101437XCSE20251020 11:23:04.204000
91437XCSE20251020 11:23:04.204000
11439XCSE20251020 11:26:33.680000
201439XCSE20251020 11:30:07.111000
151439XCSE20251020 11:30:07.145000
41439XCSE20251020 11:30:07.147000
101439XCSE20251020 11:37:27.863000
201439XCSE20251020 12:09:19.212000
291441XCSE20251020 12:29:01.222000
281443XCSE20251020 12:59:44.212000
91443XCSE20251020 12:59:44.212000
141442XCSE20251020 13:06:17.903000
51442XCSE20251020 13:06:17.903000
41444XCSE20251020 13:06:50.150000
111444XCSE20251020 13:06:50.150000
3851442XCSE20251020 13:48:09.213900
601441XCSE20251020 14:21:32.774896
1191441XCSE20251020 14:21:32.774914
1211441XCSE20251020 14:21:32.774916
121439XCSE20251020 15:05:32.886637
81439XCSE20251020 15:05:32.886637
251439XCSE20251020 15:05:32.886637
4471439XCSE20251020 15:05:32.886670
81439XCSE20251020 15:05:32.886672
281437XCSE20251020 15:05:32.911528
1201437XCSE20251020 15:05:33.227957
781437XCSE20251020 15:05:33.227973
1741437XCSE20251020 15:05:33.228027
2751437XCSE20251020 15:05:43.648994
271437XCSE20251020 15:05:43.649013
981437XCSE20251020 15:05:43.649024
1431437XCSE20251020 15:35:01.548726
571437XCSE20251020 15:35:01.548803
471436XCSE20251020 15:35:01.573017
3531436XCSE20251020 15:35:01.580906
331431XCSE20251020 15:46:11.852898
21431XCSE20251020 15:46:18.909478
21431XCSE20251020 15:46:18.914076
21431XCSE20251020 15:46:18.922810
21431XCSE20251020 15:46:18.924026
11431XCSE20251020 15:46:18.926864
2581431XCSE20251020 15:46:18.932882
451429XCSE20251020 15:57:37.586000
201429XCSE20251020 15:58:30.410000
91429XCSE20251020 15:58:30.410000
101429XCSE20251020 15:58:30.410000
191430XCSE20251020 15:59:33.764000
101429XCSE20251020 15:59:39.767000
41429XCSE20251020 15:59:43.770000
101429XCSE20251020 15:59:49.778000
101432XCSE20251020 16:01:49.355000
101432XCSE20251020 16:02:07.617000
101432XCSE20251020 16:02:28.735000
101433XCSE20251020 16:02:50.319000
101433XCSE20251020 16:03:16.621000
101433XCSE20251020 16:03:52.735000
181433XCSE20251020 16:05:03.877000
181433XCSE20251020 16:05:14.270000
171433XCSE20251020 16:06:25.822000
61434XCSE20251020 16:08:53.164000
121434XCSE20251020 16:08:53.175000
121434XCSE20251020 16:08:53.178000
31434XCSE20251020 16:08:57.477000
171433XCSE20251020 16:09:25.191000
131434XCSE20251020 16:14:40.375000
11434XCSE20251020 16:14:42.048000
51436XCSE20251020 16:16:00.072000
41436XCSE20251020 16:16:00.072000
31437XCSE20251020 16:17:46.691000
131438XCSE20251020 16:21:11.919000
11438XCSE20251020 16:21:11.919000
121438XCSE20251020 16:21:11.926000
191438XCSE20251020 16:21:11.926000
111438XCSE20251020 16:21:14.133000
191438XCSE20251020 16:21:14.133000
121438XCSE20251020 16:21:14.133000
101438XCSE20251020 16:21:30.611000
191438XCSE20251020 16:21:30.611000
301438XCSE20251020 16:21:30.627000
191438XCSE20251020 16:21:30.627000
641436XCSE20251020 16:21:30.628000
671435XCSE20251020 16:21:30.671000
91435XCSE20251020 16:24:58.541000
201435XCSE20251020 16:24:58.541000
41436XCSE20251020 16:25:45.000000
141436XCSE20251020 16:25:45.000000
191436XCSE20251020 16:25:45.000000
251436XCSE20251020 16:25:45.000000
21436XCSE20251020 16:25:45.000000
161436XCSE20251020 16:25:45.000000
141436XCSE20251020 16:25:51.369000
101435XCSE20251020 16:25:59.737000
91435XCSE20251020 16:26:10.737000
231436XCSE20251020 16:43:07.477284
3001436XCSE20251020 16:45:10.708182
3231436XCSE20251020 16:45:10.708213
31435XCSE20251021 9:02:38.976000
191436XCSE20251021 9:03:01.551000
101433XCSE20251021 9:04:25.125000
91433XCSE20251021 9:05:41.676000
101433XCSE20251021 9:05:41.676000
91432XCSE20251021 9:07:35.585000
11432XCSE20251021 9:07:35.585000
101432XCSE20251021 9:07:35.585000
201430XCSE20251021 9:19:00.891000
11431XCSE20251021 9:22:36.753000
201430XCSE20251021 9:24:22.225000
11433XCSE20251021 9:26:31.355000
191431XCSE20251021 9:29:02.461000
21434XCSE20251021 9:37:33.539000
21434XCSE20251021 9:42:40.048000
191433XCSE20251021 9:49:09.215000
21434XCSE20251021 9:57:39.551000
71434XCSE20251021 9:57:39.551000
21432XCSE20251021 9:59:10.741000
11434XCSE20251021 10:02:38.976000
21433XCSE20251021 10:14:54.044808
301433XCSE20251021 10:16:02.070267
3011433XCSE20251021 10:16:02.070296
3001433XCSE20251021 10:50:24.211654
11437XCSE20251021 11:15:00.059214
201437XCSE20251021 11:16:54.023407
2611437XCSE20251021 11:22:29.264482
181437XCSE20251021 11:22:29.264512
281443XCSE20251021 11:44:36.450668
181443XCSE20251021 11:44:36.450668
281443XCSE20251021 11:44:36.450712
1261443XCSE20251021 11:44:36.450720
31441XCSE20251021 12:19:58.073576
11441XCSE20251021 12:35:05.063415
3461441XCSE20251021 12:42:28.186026
491441XCSE20251021 13:01:08.051000
91441XCSE20251021 13:01:08.051000
101440XCSE20251021 13:01:24.238000
91440XCSE20251021 13:01:24.238000
501440XCSE20251021 13:01:24.238141
91440XCSE20251021 13:01:24.255465
161442XCSE20251021 13:04:47.229000
21442XCSE20251021 13:07:23.569000
111442XCSE20251021 13:07:23.571000
101443XCSE20251021 13:09:09.234000
11441XCSE20251021 13:09:25.128000
181441XCSE20251021 13:10:20.536000
11441XCSE20251021 13:10:20.536000
91441XCSE20251021 13:10:20.536000
11443XCSE20251021 13:17:22.070000
31443XCSE20251021 13:22:23.563000
31444XCSE20251021 13:25:09.278000
11444XCSE20251021 13:27:24.587000
11444XCSE20251021 13:32:28.092000
61445XCSE20251021 13:33:58.259000
11443XCSE20251021 13:35:00.825000
201443XCSE20251021 13:35:00.825000
91443XCSE20251021 13:35:00.825000
171443XCSE20251021 13:35:00.825000
491443XCSE20251021 13:35:00.842000
221443XCSE20251021 13:35:42.100000
681444XCSE20251021 13:52:12.616000
401444XCSE20251021 13:52:12.620000
191444XCSE20251021 13:52:45.604000
41445XCSE20251021 13:53:13.005000
111446XCSE20251021 13:53:13.032000
11445XCSE20251021 13:53:16.223000
461445XCSE20251021 13:55:05.056000
31445XCSE20251021 13:57:27.082000
31445XCSE20251021 13:57:27.082000
21445XCSE20251021 14:02:23.087000
21445XCSE20251021 14:07:23.585000
131446XCSE20251021 14:07:30.886000
151446XCSE20251021 14:09:13.967000
81446XCSE20251021 14:09:29.834000
191444XCSE20251021 14:09:52.300000
491445XCSE20251021 14:11:52.766000
391444XCSE20251021 14:16:02.099000
11444XCSE20251021 14:16:29.053000
141445XCSE20251021 14:20:40.401000
11445XCSE20251021 14:24:04.228000
101445XCSE20251021 14:24:42.374000
21445XCSE20251021 14:27:41.926000
81445XCSE20251021 14:27:41.926000
21445XCSE20251021 14:32:18.584000
41445XCSE20251021 14:32:18.584000
371445XCSE20251021 14:34:33.044000
371444XCSE20251021 14:34:33.082000
251444XCSE20251021 14:34:40.314000
281443XCSE20251021 14:34:59.367000
21442XCSE20251021 14:35:02.339152
21443XCSE20251021 14:41:29.906000
41445XCSE20251021 14:47:08.606000
161446XCSE20251021 14:48:44.674000
671447XCSE20251021 14:48:53.715000
481446XCSE20251021 14:49:27.481000
101446XCSE20251021 14:49:27.481000
191445XCSE20251021 14:49:27.498000
101445XCSE20251021 14:49:27.500000
191445XCSE20251021 14:50:24.297000
101444XCSE20251021 15:03:36.384000
91444XCSE20251021 15:03:36.384000
91444XCSE20251021 15:03:36.384000
101443XCSE20251021 15:09:49.188000
91443XCSE20251021 15:09:49.188000
101443XCSE20251021 15:09:49.188000
91443XCSE20251021 15:09:49.188000
91443XCSE20251021 15:09:49.188000
101442XCSE20251021 15:18:17.202000
91442XCSE20251021 15:18:17.202000
91442XCSE20251021 15:18:17.202000
91442XCSE20251021 15:18:17.202000
91442XCSE20251021 15:18:17.202000
481442XCSE20251021 15:18:17.202273
501442XCSE20251021 15:18:17.202327
911442XCSE20251021 15:18:17.202333
501442XCSE20251021 15:18:17.202367
171442XCSE20251021 15:18:17.222433
331442XCSE20251021 15:18:17.222450
101441XCSE20251021 15:27:05.230000
91441XCSE20251021 15:27:05.230000
91441XCSE20251021 15:27:05.230000
91441XCSE20251021 15:27:05.230000
91441XCSE20251021 15:27:05.230000
101441XCSE20251021 15:27:05.230000
51443XCSE20251021 15:27:42.996000
51443XCSE20251021 15:27:50.018000
91443XCSE20251021 15:28:05.258000
41443XCSE20251021 15:28:38.016000
41443XCSE20251021 15:29:33.228000
281441XCSE20251021 15:34:40.101000
91441XCSE20251021 15:34:40.101000
101441XCSE20251021 15:34:40.101000
91441XCSE20251021 15:34:40.101000
91441XCSE20251021 15:34:40.101000
41441XCSE20251021 15:40:27.105000
641441XCSE20251021 15:40:40.060000
101441XCSE20251021 15:40:40.065000
101440XCSE20251021 15:44:50.088000
91440XCSE20251021 15:44:50.088000
91440XCSE20251021 15:44:50.088000
91440XCSE20251021 15:44:50.088000
91440XCSE20251021 15:44:50.088000
101440XCSE20251021 15:49:03.370000
91440XCSE20251021 15:49:03.370000
91440XCSE20251021 15:49:03.370000
91440XCSE20251021 15:49:03.370000
91440XCSE20251021 15:49:03.370000
21441XCSE20251021 15:52:18.228000
381440XCSE20251021 15:53:44.351000
91440XCSE20251021 15:53:44.351000
501441XCSE20251021 16:17:19.239141
501441XCSE20251021 16:17:19.239196
501441XCSE20251021 16:17:19.239231
501441XCSE20251021 16:17:21.168112
61441XCSE20251021 16:19:12.135987
501445XCSE20251021 16:28:51.511127
501446XCSE20251021 16:33:31.464387
501446XCSE20251021 16:33:31.482533
461446XCSE20251021 16:33:31.482533
171446XCSE20251021 16:33:31.501714
331446XCSE20251021 16:33:31.502452
501446XCSE20251021 16:33:31.784919
261446XCSE20251021 16:33:31.784937
501445XCSE20251021 16:37:09.553114
501445XCSE20251021 16:37:09.553158
501445XCSE20251021 16:37:09.568334
501445XCSE20251021 16:37:09.568488
131445XCSE20251021 16:37:09.841250
371445XCSE20251021 16:37:09.841279
501445XCSE20251021 16:38:06.105407
501445XCSE20251021 16:38:23.067768
501445XCSE20251021 16:38:23.067820
501445XCSE20251021 16:38:23.070244
501445XCSE20251021 16:38:23.070289
11444XCSE20251021 16:47:00.618953
31445XCSE20251021 16:48:05.437467
81445XCSE20251021 16:48:05.437467
421445XCSE20251021 16:48:05.437467
501445XCSE20251021 16:48:05.527385
501445XCSE20251021 16:48:10.892915
121445XCSE20251021 16:48:41.238976
381445XCSE20251021 16:48:42.052404
501445XCSE20251021 16:48:42.064565
501445XCSE20251021 16:48:42.064607
501445XCSE20251021 16:48:42.064654
501445XCSE20251021 16:48:42.070445
231445XCSE20251021 16:48:42.070445
501445XCSE20251021 16:48:42.077025
211445XCSE20251021 16:48:42.077025
21445XCSE20251021 16:48:42.077084
191428XCSE20251022 9:01:32.535000
101410XCSE20251022 9:01:37.204000
101410XCSE20251022 9:03:54.185000
101405XCSE20251022 9:03:55.209000
101411XCSE20251022 9:07:22.268000
101401XCSE20251022 9:10:50.723000
101396XCSE20251022 9:10:50.861000
501400XCSE20251022 9:14:33.976000
191404XCSE20251022 9:17:17.421000
101408XCSE20251022 9:19:23.134000
101405XCSE20251022 9:20:46.354000
101402XCSE20251022 9:20:51.346000
461400XCSE20251022 9:22:46.230220
2001400XCSE20251022 9:22:46.230226
41400XCSE20251022 9:22:46.230230
281402XCSE20251022 9:27:27.302000
191399XCSE20251022 9:30:00.026000
101398XCSE20251022 9:32:36.860000
91398XCSE20251022 9:32:36.860000
371388XCSE20251022 9:39:48.544000
1041385XCSE20251022 9:40:02.131960
1461385XCSE20251022 9:40:11.806258
101380XCSE20251022 9:43:30.447000
101373XCSE20251022 9:45:16.197000
201377XCSE20251022 9:52:30.862000
191381XCSE20251022 9:59:53.268000
281381XCSE20251022 10:05:00.036000
191380XCSE20251022 10:05:00.101000
201378XCSE20251022 10:07:48.194000
191375XCSE20251022 10:08:03.008000
2501373XCSE20251022 10:08:03.135621
101377XCSE20251022 10:18:14.422000
101378XCSE20251022 10:22:48.299000
91378XCSE20251022 10:22:48.299000
201384XCSE20251022 10:29:51.774000
91384XCSE20251022 10:29:51.774000
191382XCSE20251022 10:31:49.122000
41376XCSE20251022 10:32:14.513000
191375XCSE20251022 10:35:39.550000
191376XCSE20251022 10:36:28.087000
391374XCSE20251022 10:44:44.452000
281371XCSE20251022 11:01:31.148000
281373XCSE20251022 11:07:07.092000
201376XCSE20251022 11:09:27.846000
101386XCSE20251022 11:21:20.216000
101384XCSE20251022 11:21:20.236000
111385XCSE20251022 11:23:02.511000
101385XCSE20251022 11:31:36.183000
201387XCSE20251022 11:33:58.128000
101385XCSE20251022 11:39:50.193000
91385XCSE20251022 11:39:50.193000
191384XCSE20251022 11:45:47.275000
91384XCSE20251022 11:45:47.275000
101384XCSE20251022 11:45:47.275000
281383XCSE20251022 11:45:47.342000
391384XCSE20251022 11:59:25.185000
101388XCSE20251022 12:05:05.744000
101387XCSE20251022 12:11:22.480000
91387XCSE20251022 12:11:22.480000
191386XCSE20251022 12:11:22.486000
101384XCSE20251022 12:11:22.578000
381384XCSE20251022 12:11:22.578000
21389XCSE20251022 12:29:08.297000
381389XCSE20251022 12:29:08.297000
191387XCSE20251022 12:33:02.434000
191385XCSE20251022 12:34:58.027000
301385XCSE20251022 12:42:50.754000
301383XCSE20251022 12:43:05.086000
201383XCSE20251022 13:10:23.628000
461383XCSE20251022 13:19:18.036000
191383XCSE20251022 13:30:26.576000
91383XCSE20251022 13:30:26.576000
161382XCSE20251022 13:30:26.576158
91382XCSE20251022 13:30:26.593595
31382XCSE20251022 13:30:26.595465
71382XCSE20251022 13:30:26.595528
151382XCSE20251022 13:30:26.656324
251382XCSE20251022 13:30:27.166926
391382XCSE20251022 13:39:45.195000
91382XCSE20251022 13:39:45.195000
251382XCSE20251022 13:39:45.195695
71382XCSE20251022 13:39:45.195695
251382XCSE20251022 13:39:45.208501
251382XCSE20251022 13:39:45.208554
251382XCSE20251022 13:39:45.208656
251382XCSE20251022 13:39:45.208726
141382XCSE20251022 13:39:45.208786
111382XCSE20251022 13:39:45.208796
181382XCSE20251022 13:39:45.215190
251378XCSE20251022 13:40:52.201515
11378XCSE20251022 13:40:52.201515
251378XCSE20251022 13:40:52.206626
251378XCSE20251022 13:41:02.918557
251378XCSE20251022 13:41:02.918585
251378XCSE20251022 13:41:02.918601
251378XCSE20251022 13:41:02.918660
151378XCSE20251022 13:41:02.918660
251378XCSE20251022 13:41:02.918664
251378XCSE20251022 13:41:02.918694
251378XCSE20251022 13:41:02.918699
91378XCSE20251022 13:41:02.918703
41375XCSE20251022 13:41:13.857000
251375XCSE20251022 13:41:13.857000
41374XCSE20251022 13:46:52.378110
161374XCSE20251022 13:46:52.378149
201374XCSE20251022 13:46:52.378181
411374XCSE20251022 13:46:52.378181
191374XCSE20251022 13:46:52.378190
491375XCSE20251022 14:03:33.021000
201374XCSE20251022 14:03:33.419730
201374XCSE20251022 14:03:33.419761
211374XCSE20251022 14:03:33.419761
891374XCSE20251022 14:03:33.419767
551372XCSE20251022 14:07:45.558000
301370XCSE20251022 14:19:22.041000
41372XCSE20251022 14:23:03.535000
41372XCSE20251022 14:23:13.386000
41372XCSE20251022 14:23:29.536000
41373XCSE20251022 14:23:50.587000
381371XCSE20251022 14:30:18.399000
91371XCSE20251022 14:30:18.399000
81370XCSE20251022 14:35:11.345011
161370XCSE20251022 14:35:11.345079
241370XCSE20251022 14:35:11.345175
241370XCSE20251022 14:35:11.345469
21370XCSE20251022 14:35:11.364000
251370XCSE20251022 14:35:11.364000
181370XCSE20251022 14:35:11.364000
21370XCSE20251022 14:35:11.364000
101370XCSE20251022 14:35:11.364013
141370XCSE20251022 14:35:11.364427
31370XCSE20251022 14:35:11.364695
31370XCSE20251022 14:35:11.364721
181370XCSE20251022 14:35:11.452344
241370XCSE20251022 14:35:11.452399
241370XCSE20251022 14:35:11.466317
241370XCSE20251022 14:35:11.466373
201370XCSE20251022 14:35:11.466390
41370XCSE20251022 14:35:11.466394
81370XCSE20251022 14:35:11.466418
161370XCSE20251022 14:35:11.466420
101370XCSE20251022 14:35:11.473927
191375XCSE20251022 14:43:36.212000
281376XCSE20251022 14:46:07.420000
121380XCSE20251022 15:04:40.882000
371380XCSE20251022 15:06:20.895000
301378XCSE20251022 15:07:13.193000
201377XCSE20251022 15:09:54.137000
21374XCSE20251022 15:13:57.834000
181374XCSE20251022 15:13:57.835000
101374XCSE20251022 15:13:57.836000
241372XCSE20251022 15:13:59.119263
241372XCSE20251022 15:13:59.129374
541372XCSE20251022 15:13:59.129374
241372XCSE20251022 15:13:59.134588
191372XCSE20251022 15:13:59.135848
51372XCSE20251022 15:13:59.135897
241372XCSE20251022 15:13:59.140873
241372XCSE20251022 15:13:59.140905
241372XCSE20251022 15:13:59.140906
241372XCSE20251022 15:13:59.140931
41372XCSE20251022 15:13:59.144646
201371XCSE20251022 15:25:12.460000
91371XCSE20251022 15:25:12.460000
101371XCSE20251022 15:25:12.460000
91371XCSE20251022 15:25:12.460000
101371XCSE20251022 15:25:12.460000
91371XCSE20251022 15:25:12.460000
201377XCSE20251022 15:37:31.941000
101378XCSE20251022 15:44:11.220000
101378XCSE20251022 15:44:58.536000
101378XCSE20251022 15:45:39.536000
371378XCSE20251022 15:45:45.659000
291377XCSE20251022 15:47:05.201000
61378XCSE20251022 15:57:49.604000
11378XCSE20251022 15:57:49.604000
11378XCSE20251022 15:57:49.604000
461378XCSE20251022 15:57:49.604000
461378XCSE20251022 15:57:49.604000
21378XCSE20251022 15:57:49.604000
651379XCSE20251022 15:58:39.434000
391388XCSE20251022 16:00:32.801000
301388XCSE20251022 16:01:02.620000
291387XCSE20251022 16:01:06.346000
161389XCSE20251022 16:01:41.276000
281388XCSE20251022 16:01:44.986000
191386XCSE20251022 16:01:50.354000
191389XCSE20251022 16:03:52.673000
191389XCSE20251022 16:04:59.529000
191388XCSE20251022 16:05:20.337000
51388XCSE20251022 16:06:04.497000
51387XCSE20251022 16:06:06.692000
141387XCSE20251022 16:06:06.692000
151387XCSE20251022 16:08:13.539000
501387XCSE20251022 16:23:19.087658
501387XCSE20251022 16:23:19.087792
501387XCSE20251022 16:23:19.087797
501387XCSE20251022 16:23:19.087805
161387XCSE20251022 16:23:19.097783
71387XCSE20251022 16:32:54.314695
501391XCSE20251022 16:40:28.064824
501391XCSE20251022 16:40:28.064864
501391XCSE20251022 16:40:28.064872
501391XCSE20251022 16:40:28.064915
501391XCSE20251022 16:40:28.080195
501391XCSE20251022 16:40:28.080288
501391XCSE20251022 16:40:28.084948
501391XCSE20251022 16:40:28.084979
501391XCSE20251022 16:40:28.686606
501391XCSE20251022 16:40:28.686679
251390XCSE20251022 16:44:51.478236
251390XCSE20251022 16:44:51.478285
251390XCSE20251022 16:44:52.742344
251390XCSE20251022 16:44:54.536528
251390XCSE20251022 16:45:01.054137
251390XCSE20251022 16:45:01.054196
61390XCSE20251022 16:45:01.723925
191390XCSE20251022 16:45:03.119538
251391XCSE20251022 16:46:10.079273
201391XCSE20251022 16:46:10.099230
11391XCSE20251022 16:46:10.145513
41391XCSE20251022 16:46:13.994582
251391XCSE20251022 16:46:13.994621
251392XCSE20251022 16:49:06.490042
271392XCSE20251022 16:49:06.490042
251392XCSE20251022 16:49:06.490059
251392XCSE20251022 16:49:10.779547
251394XCSE20251022 16:49:57.572965
251394XCSE20251022 16:50:08.490089
5981395XCSE20251022 16:51:29.475156
91406XCSE20251023 9:00:19.470000
201412XCSE20251023 9:04:28.938000
201415XCSE20251023 9:07:48.522000
401415XCSE20251023 9:07:48.557000
191412XCSE20251023 9:14:45.503000
191412XCSE20251023 9:16:34.764000
191413XCSE20251023 9:16:39.257000
191413XCSE20251023 9:16:43.739000
101412XCSE20251023 9:25:42.689000
291410XCSE20251023 9:28:33.828000
101410XCSE20251023 9:28:33.828000
101410XCSE20251023 9:28:33.828000
91410XCSE20251023 9:28:33.828000
2001410XCSE20251023 9:28:33.828235
591410XCSE20251023 9:28:33.843000
491409XCSE20251023 9:28:43.614000
91411XCSE20251023 9:31:04.322000
101411XCSE20251023 9:31:04.322000
81411XCSE20251023 9:31:04.322000
111411XCSE20251023 9:31:04.322000
111411XCSE20251023 9:31:20.584000
281409XCSE20251023 9:31:46.268000
191408XCSE20251023 9:32:43.148000
391406XCSE20251023 9:36:25.483000
101406XCSE20251023 9:36:25.483000
91406XCSE20251023 9:36:25.483000
101406XCSE20251023 9:36:25.483000
3001406XCSE20251023 9:36:25.483918
371405XCSE20251023 9:40:07.907000
91405XCSE20251023 9:40:07.907000
201406XCSE20251023 9:43:40.240000
101405XCSE20251023 9:45:36.094000
101404XCSE20251023 9:47:32.585000
91404XCSE20251023 9:47:32.585000
201403XCSE20251023 9:48:24.911000
201401XCSE20251023 9:49:03.284000
201401XCSE20251023 9:49:03.601000
201400XCSE20251023 9:56:56.205000
91400XCSE20251023 9:56:56.205000
101400XCSE20251023 9:56:56.205000
91400XCSE20251023 9:56:56.205000
101400XCSE20251023 10:04:27.579000
91400XCSE20251023 10:04:27.579000
91400XCSE20251023 10:04:27.579000
91400XCSE20251023 10:04:27.579000
91400XCSE20251023 10:04:27.579000
391400XCSE20251023 10:07:35.465000
91400XCSE20251023 10:07:35.465000
211400XCSE20251023 10:07:35.597000
171400XCSE20251023 10:12:58.414000
211400XCSE20251023 10:12:58.414000
101400XCSE20251023 10:12:58.414000
151400XCSE20251023 10:12:58.450000
331404XCSE20251023 10:35:31.365000
231404XCSE20251023 10:35:31.366000
171405XCSE20251023 10:37:00.293000
211405XCSE20251023 10:37:00.293000
191404XCSE20251023 10:47:40.639000
91404XCSE20251023 10:47:40.639000
301405XCSE20251023 10:55:41.072000
711405XCSE20251023 10:55:41.072000
391403XCSE20251023 10:56:50.185000
121404XCSE20251023 10:57:25.965000
151405XCSE20251023 11:07:59.965000
591405XCSE20251023 11:07:59.965000
281405XCSE20251023 11:09:24.983000
371404XCSE20251023 11:11:22.278000
191403XCSE20251023 11:28:20.639000
91403XCSE20251023 11:28:20.639000
301404XCSE20251023 11:28:20.639000
521404XCSE20251023 11:28:20.639000
831406XCSE20251023 11:37:21.372000
11405XCSE20251023 11:37:25.758000
231405XCSE20251023 11:37:25.758000
611405XCSE20251023 11:37:25.758000
91405XCSE20251023 11:37:25.758000
491404XCSE20251023 11:44:39.014000
101404XCSE20251023 11:44:39.014000
461403XCSE20251023 11:45:56.094000
371402XCSE20251023 11:46:30.013000
131401XCSE20251023 11:47:31.410000
151401XCSE20251023 11:51:12.520000
131401XCSE20251023 11:51:12.520000
191400XCSE20251023 11:51:43.802000
391400XCSE20251023 11:58:31.301000
101400XCSE20251023 11:58:31.301000
381399XCSE20251023 12:00:37.837000
201399XCSE20251023 12:12:23.088000
81399XCSE20251023 12:12:23.088000
21399XCSE20251023 12:12:23.088000
281399XCSE20251023 12:13:11.147000
211397XCSE20251023 12:13:35.910000
51401XCSE20251023 12:30:56.929000
81401XCSE20251023 12:30:56.929000
81401XCSE20251023 12:30:56.929000
231401XCSE20251023 12:30:56.929000
401401XCSE20251023 12:32:51.974000
301400XCSE20251023 12:51:16.087000
101400XCSE20251023 12:51:16.087000
101400XCSE20251023 12:51:16.087000
101400XCSE20251023 12:51:16.087000
21403XCSE20251023 12:55:43.345000
811403XCSE20251023 12:55:43.345000
191404XCSE20251023 12:56:35.554000
401403XCSE20251023 12:56:45.881000
101403XCSE20251023 13:02:14.301000
11403XCSE20251023 13:03:27.683000
151403XCSE20251023 13:03:27.683000
101403XCSE20251023 13:04:52.000000
201402XCSE20251023 13:14:55.975000
101402XCSE20251023 13:14:55.975000
101402XCSE20251023 13:14:55.975000
91402XCSE20251023 13:14:55.975000
101402XCSE20251023 13:14:55.975000
101402XCSE20251023 13:14:55.975000
291404XCSE20251023 13:31:07.015000
281402XCSE20251023 13:31:45.089000
91402XCSE20251023 13:31:45.089000
281402XCSE20251023 13:36:03.669000
91402XCSE20251023 13:36:03.669000
301402XCSE20251023 13:36:03.754000
891402XCSE20251023 13:36:03.754000
21401XCSE20251023 13:36:03.754000
371401XCSE20251023 13:36:03.777000
11400XCSE20251023 13:40:27.535000
381400XCSE20251023 13:42:11.735000
151400XCSE20251023 13:42:11.798000
101400XCSE20251023 13:43:11.086000
291399XCSE20251023 13:43:37.345000
1001398XCSE20251023 13:45:13.571000
31398XCSE20251023 13:45:13.571000
191398XCSE20251023 13:45:13.571000
181398XCSE20251023 13:45:13.571000
81400XCSE20251023 13:46:11.348000
21400XCSE20251023 13:46:11.348000
391400XCSE20251023 13:51:28.994000
201400XCSE20251023 13:55:39.113000
101399XCSE20251023 13:59:30.873000
191399XCSE20251023 14:00:55.533000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
91398XCSE20251023 14:03:29.444000
101398XCSE20251023 14:03:29.610000
91398XCSE20251023 14:03:50.393000
31398XCSE20251023 14:03:50.393000
71396XCSE20251023 14:04:37.486000
101398XCSE20251023 14:04:53.349000
411396XCSE20251023 14:05:16.412000
71396XCSE20251023 14:05:16.412000
101396XCSE20251023 14:05:16.412000
41398XCSE20251023 14:11:11.014000
281400XCSE20251023 14:27:03.186000
91400XCSE20251023 14:27:03.186000
10001406XCSE20251023 15:13:13.479618
7801408XCSE20251023 15:15:09.232764
91410XCSE20251023 15:18:46.792000
91409XCSE20251023 15:19:22.633000
101408XCSE20251023 15:20:01.331000
101407XCSE20251023 15:20:28.827000
101407XCSE20251023 15:22:22.199000
281407XCSE20251023 15:27:37.191000
101407XCSE20251023 15:27:37.194000
101407XCSE20251023 15:30:31.046000
191407XCSE20251023 15:32:19.349000
371407XCSE20251023 15:34:43.070000
71407XCSE20251023 15:35:17.399000
281406XCSE20251023 15:35:35.189000
91406XCSE20251023 15:35:35.189000
101406XCSE20251023 15:38:23.350000
101406XCSE20251023 15:39:23.349000
91406XCSE20251023 15:40:29.348000
11406XCSE20251023 15:40:29.348000
101405XCSE20251023 15:41:18.520000
91405XCSE20251023 15:41:18.520000
91405XCSE20251023 15:41:18.520000
91405XCSE20251023 15:41:18.520000
91405XCSE20251023 15:41:18.521000
391404XCSE20251023 15:46:05.111000
281403XCSE20251023 15:50:05.750000
91403XCSE20251023 15:50:05.750000
101403XCSE20251023 15:50:47.348000
101403XCSE20251023 15:51:46.348000
201402XCSE20251023 15:52:33.054000
101402XCSE20251023 15:53:46.126000
191401XCSE20251023 15:54:07.217000
91401XCSE20251023 15:54:07.217000
101401XCSE20251023 15:55:59.152000
291401XCSE20251023 15:58:11.459000
111402XCSE20251023 15:58:21.349000
281402XCSE20251023 16:01:42.020000
101402XCSE20251023 16:01:42.032000
101402XCSE20251023 16:03:00.531000
291401XCSE20251023 16:07:38.074000
91401XCSE20251023 16:07:38.074000
101401XCSE20251023 16:07:38.074000
91401XCSE20251023 16:07:38.074000
31403XCSE20251023 16:09:54.287000
91403XCSE20251023 16:09:54.287000
81403XCSE20251023 16:09:54.287000
71403XCSE20251023 16:09:54.293000
81402XCSE20251023 16:09:56.216000
381401XCSE20251023 16:10:38.039000
11401XCSE20251023 16:10:38.115000
11400XCSE20251023 16:12:19.633000
181400XCSE20251023 16:12:19.633000
91400XCSE20251023 16:12:19.633000
91400XCSE20251023 16:12:19.633000
571403XCSE20251023 16:20:03.472000
2511401XCSE20251023 16:24:14.288371
91403XCSE20251024 9:00:24.424000
201396XCSE20251024 9:03:21.428000
321394XCSE20251024 9:05:14.605145
1681394XCSE20251024 9:05:14.605166
2001392XCSE20251024 9:05:26.034562
611392XCSE20251024 9:05:57.490978
891392XCSE20251024 9:05:57.490998
971390XCSE20251024 9:06:24.759386
611390XCSE20251024 9:06:24.759417
411390XCSE20251024 9:07:34.529788
11390XCSE20251024 9:07:42.407404
141388XCSE20251024 9:15:30.000243
161388XCSE20251024 9:15:30.000271
611388XCSE20251024 9:15:30.000273
1301388XCSE20251024 9:15:30.000275
91386XCSE20251024 9:17:21.079000
91386XCSE20251024 9:19:03.817000
91386XCSE20251024 9:19:03.817000
91386XCSE20251024 9:19:03.817000
301388XCSE20251024 9:19:57.837000
291384XCSE20251024 9:23:26.700000
91389XCSE20251024 9:32:23.780000
191389XCSE20251024 9:32:54.188000
201389XCSE20251024 9:38:23.451000
191387XCSE20251024 9:48:47.936000
101387XCSE20251024 9:48:47.936000
101387XCSE20251024 9:52:41.449000
51390XCSE20251024 9:59:58.328000
671390XCSE20251024 9:59:58.328000
201388XCSE20251024 10:10:23.917000
231390XCSE20251024 10:11:09.283000
61390XCSE20251024 10:11:09.283000
361390XCSE20251024 10:11:09.283000
11390XCSE20251024 10:11:09.283000
801390XCSE20251024 10:11:09.283000
51390XCSE20251024 10:11:09.324000
311390XCSE20251024 10:11:09.327000
201388XCSE20251024 10:13:56.046000
191387XCSE20251024 10:15:00.198000
371387XCSE20251024 10:18:38.794000
601389XCSE20251024 10:28:11.714000
211389XCSE20251024 10:28:11.714000
61389XCSE20251024 10:29:38.803000
641388XCSE20251024 10:37:10.272000
191387XCSE20251024 10:38:18.795000
201385XCSE20251024 10:39:31.083000
101385XCSE20251024 10:39:31.083000
51389XCSE20251024 10:42:39.600000
51389XCSE20251024 10:42:39.639000
51389XCSE20251024 10:42:39.681000
101388XCSE20251024 10:50:38.126000
201386XCSE20251024 10:55:02.754000
91386XCSE20251024 10:55:02.754000
31389XCSE20251024 10:56:33.970000
461389XCSE20251024 10:56:33.970000
501389XCSE20251024 10:56:33.970000
51389XCSE20251024 10:56:34.053000
51389XCSE20251024 10:56:34.095000
51389XCSE20251024 10:56:34.471000
61389XCSE20251024 10:56:35.630000
51389XCSE20251024 10:56:36.242000
61389XCSE20251024 10:56:41.242000
51389XCSE20251024 10:56:41.281000
61389XCSE20251024 10:56:44.539000
41389XCSE20251024 10:56:44.539000
51389XCSE20251024 10:57:15.638000
51389XCSE20251024 10:57:15.638000
61389XCSE20251024 10:57:49.638000
41389XCSE20251024 10:57:49.638000
51389XCSE20251024 10:58:45.641000
51389XCSE20251024 10:58:45.641000
61389XCSE20251024 10:59:38.269000
191388XCSE20251024 10:59:53.658000
101387XCSE20251024 11:01:03.458000
61388XCSE20251024 11:04:00.975000
51388XCSE20251024 11:06:38.253000
101386XCSE20251024 11:07:03.784000
361387XCSE20251024 11:08:09.403000
201388XCSE20251024 11:16:45.489000
481388XCSE20251024 11:16:47.505000
101388XCSE20251024 11:17:31.461000
271388XCSE20251024 11:22:46.523000
101388XCSE20251024 11:29:17.083000
191389XCSE20251024 11:33:33.037000
201390XCSE20251024 11:42:34.089000
191390XCSE20251024 11:45:06.356000
191393XCSE20251024 11:47:15.640000
191392XCSE20251024 11:47:45.576000
191391XCSE20251024 12:01:10.971000
91391XCSE20251024 12:01:10.971000
101391XCSE20251024 12:04:46.608000
101392XCSE20251024 12:22:30.420000
101392XCSE20251024 12:23:53.089000
51394XCSE20251024 12:27:22.297000
61394XCSE20251024 12:31:03.817000
61394XCSE20251024 12:31:59.802000
51394XCSE20251024 12:32:41.242000
11394XCSE20251024 12:34:33.984000
11394XCSE20251024 12:35:07.080000
51394XCSE20251024 12:35:37.001000
61394XCSE20251024 12:35:37.115000
51394XCSE20251024 12:35:37.171000
51394XCSE20251024 12:35:40.496000
121394XCSE20251024 12:35:40.496000
61394XCSE20251024 12:35:40.538000
61394XCSE20251024 12:35:40.630000
261394XCSE20251024 12:35:40.632000
61394XCSE20251024 12:35:40.998000
61394XCSE20251024 12:35:41.095000
61394XCSE20251024 12:35:43.956000
121394XCSE20251024 12:35:43.956000
51394XCSE20251024 12:35:46.242000
121394XCSE20251024 12:35:46.245000
51394XCSE20251024 12:35:47.642000
81394XCSE20251024 12:35:47.908000
61394XCSE20251024 12:35:54.543000
51394XCSE20251024 12:35:55.350000
61394XCSE20251024 12:36:34.818000
41392XCSE20251024 12:36:50.194000
61392XCSE20251024 12:38:29.521000
41392XCSE20251024 12:38:29.521000
91392XCSE20251024 12:38:29.521000
101391XCSE20251024 12:43:35.186000
91391XCSE20251024 12:43:35.186000
201390XCSE20251024 13:04:28.084000
101390XCSE20251024 13:04:28.084000
101390XCSE20251024 13:04:28.084000
91390XCSE20251024 13:04:28.084000
51394XCSE20251024 13:05:54.975000
221395XCSE20251024 13:06:57.515000
191395XCSE20251024 13:07:02.327000
61396XCSE20251024 13:07:53.035000
61396XCSE20251024 13:07:53.129000
51396XCSE20251024 13:08:00.874000
51396XCSE20251024 13:08:00.906000
51396XCSE20251024 13:08:01.242000
801401XCSE20251024 13:24:23.466000
531403XCSE20251024 13:30:27.413000
81403XCSE20251024 13:30:27.413000
121403XCSE20251024 13:30:27.413000
191402XCSE20251024 13:31:10.942000
201401XCSE20251024 13:33:59.533000
191399XCSE20251024 13:34:56.283000
191398XCSE20251024 13:59:20.082000
91398XCSE20251024 13:59:20.082000
101398XCSE20251024 13:59:20.082000
131402XCSE20251024 14:03:47.762000
111404XCSE20251024 14:09:55.100000
111404XCSE20251024 14:09:59.414000
111404XCSE20251024 14:10:07.219000
61404XCSE20251024 14:10:07.219000
51404XCSE20251024 14:10:49.787000
61404XCSE20251024 14:10:49.827000
51404XCSE20251024 14:10:49.887000
51404XCSE20251024 14:10:50.260000
61404XCSE20251024 14:10:50.764000
51404XCSE20251024 14:10:51.242000
51404XCSE20251024 14:10:51.303000
61403XCSE20251024 14:10:51.305000
301403XCSE20251024 14:11:07.172000
281403XCSE20251024 14:11:18.949000
301403XCSE20251024 14:11:19.007000
281402XCSE20251024 14:11:43.786000
201402XCSE20251024 14:19:12.622000
201401XCSE20251024 14:21:05.886000
91401XCSE20251024 14:21:05.886000
111403XCSE20251024 14:34:24.379000
31403XCSE20251024 14:34:24.379000
51403XCSE20251024 14:34:24.379000
31403XCSE20251024 14:34:24.379000
61403XCSE20251024 14:35:51.668000
51403XCSE20251024 14:35:51.707000
61403XCSE20251024 14:36:01.365000
61403XCSE20251024 14:36:07.347000
61403XCSE20251024 14:36:07.389000
51403XCSE20251024 14:36:08.014000
51403XCSE20251024 14:37:31.813000
281401XCSE20251024 14:39:35.272000
281401XCSE20251024 14:39:35.277000
291400XCSE20251024 14:40:35.349000
31399XCSE20251024 14:40:35.395000
251399XCSE20251024 14:40:35.395000
201398XCSE20251024 14:41:45.970000
91398XCSE20251024 14:41:45.976000
201398XCSE20251024 14:41:45.976000
301398XCSE20251024 14:45:05.259000
41397XCSE20251024 14:45:05.286000
191397XCSE20251024 14:54:45.942000
201396XCSE20251024 14:58:00.207000
101396XCSE20251024 14:58:00.207000
101396XCSE20251024 14:58:00.207000
101396XCSE20251024 14:58:00.207000
191397XCSE20251024 15:02:50.929000
301399XCSE20251024 15:03:08.712000
291398XCSE20251024 15:03:21.132000
191398XCSE20251024 15:04:36.026000
201399XCSE20251024 15:07:21.279000
81400XCSE20251024 15:21:12.518000
391400XCSE20251024 15:26:29.798000
91400XCSE20251024 15:26:29.798000
401398XCSE20251024 15:30:31.488000
101398XCSE20251024 15:30:31.488000
601400XCSE20251024 15:32:32.616000
111400XCSE20251024 15:33:42.489000
131402XCSE20251024 15:50:09.274000
21402XCSE20251024 15:51:57.407000
271403XCSE20251024 15:56:43.791000
121403XCSE20251024 15:56:43.791000
91403XCSE20251024 15:56:44.061000
121403XCSE20251024 15:56:45.850000
71404XCSE20251024 15:57:43.635000
121404XCSE20251024 15:58:27.696000
121404XCSE20251024 15:59:12.800000
111404XCSE20251024 16:00:00.215000
111404XCSE20251024 16:00:08.291000
201402XCSE20251024 16:00:57.583000
101402XCSE20251024 16:00:57.583000
31402XCSE20251024 16:01:26.217000
201401XCSE20251024 16:02:00.521000
21401XCSE20251024 16:02:52.730000
21400XCSE20251024 16:04:02.061000
171400XCSE20251024 16:04:02.086000
21400XCSE20251024 16:04:02.086000
191399XCSE20251024 16:08:12.224000
91399XCSE20251024 16:08:12.224000
91399XCSE20251024 16:08:12.224000
91399XCSE20251024 16:08:12.224000
9001404XCSE20251024 16:29:50.526869
531403XCSE20251024 16:38:57.869922
71403XCSE20251024 16:40:39.357251
7401404XCSE20251024 16:41:08.712719
3001404XCSE20251024 16:46:28.145206
4621404XCSE20251024 16:46:28.145224

