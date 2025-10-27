SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 20. til 24. oktober foretaget følgende transaktioner:



Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 124.945 1.522.547.230 20 oktober 2025 660 13.157,3333 8.683.840 21 oktober 2025 648 12.951,9599 8.392.870 22 oktober 2025 682 12.874,9267 8.780.700 23 oktober 2025 640 13.120,5625 8.397.160 24 oktober 2025 645 13.205,0233 8.517.240 Total 20. -24. oktober 2025 3.275 42.771.810 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 37.751 497.253.950 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 128.220 1.565.319.040 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 707.816 8.721.915.446 20 oktober 2025 3.307 13.184,5116 43.601.180 21 oktober 2025 3.224 12.941,2717 41.722.660 22 oktober 2025 3.440 12.869,6933 44.271.745 23 oktober 2025 3.207 13.124,8753 42.091.475 24 oktober 2025 3.232 13.209,7850 42.694.025 Total 20. -24. oktober 2025 16.410 214.381.085 Køb fra Familiefonden* 2.148 13.064,0870 28.061.659 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 213.909 2.832.425.535 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 726.374 8.964.358.189

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 128.220 A-aktier og 826.190 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,03% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 27. oktober 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Side 1 af 1





Vedhæftede filer