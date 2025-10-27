OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 27.10.2025

Oma Säästöpankki Oyj julkaisee tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsauksen 3.11.2025

Oma Säästöpankki Oyj julkaisee tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsauksen maanantaina 3.11.2025. Tiedote on luettavissa julkistuksen jälkeen yhtiön internetsivuilla https://www.omasp.fi/sijoittajalle.

OmaSp järjestää suomenkielisen tiedotustilaisuuden webcast-lähetyksenä 3.11.2025 klo 11.00 ja lähetyksen linkkiin pääsee tästä . Yhtiön tuloksen esittelee toimitusjohtaja Karri Alameri. Lähetys tallennetaan ja tallenne löytyy myöhemmin samana päivänä osoitteessa https://www.omasp.fi/sijoittajalle.

Tervetuloa seuraamaan tulosjulkistuksen lähetystä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Pirjetta Soikkeli, viestintäjohtaja, puh. +358 40 750 0093, pirjetta.soikkeli@omasp.fi



