Muutos Harvian johtoryhmässä: Nathan Hagemeier Pohjois-Amerikan alueesta vastaavaksi johtajaksi ja Harvia US Inc:n toimitusjohtajaksi

Harvia Oyj, Pörssitiedote 27.10.2025 klo 16.00





Harvia Oyj on nimittänyt Nathan Hagemeierin (45) Pohjois-Amerikan alueesta vastaavaksi johtajaksi, Harvia US Inc:n toimitusjohtajaksi sekä Harvian johtoryhmän jäseneksi. Tehtävässään Hagemeier vastaa Pohjois-Amerikan kaupallisen organisaation johtamisesta ja Harvian kestävän kasvun edistämisestä alueella. Hän aloittaa tehtävässään 1.11.2025 ja raportoi Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Matias Järnefeltille.

Nathan Hagemeier on yritysjohtaja ja liiketoiminnan kehittäjä, jolla on yli 20 vuoden kokemus globaaleilta markkinoilta. Hagemeier on työskennellyt urallaan kattavasti teknisten tuotteiden ja ratkaisujen parissa niin kotitalouksien kuin yritysten tarpeisiin. Hänellä on myös vahva kokemus kaupallisten toimintojen edistämisestä monikanavaisesti ympäristössä, joka vastaa Harvian Pohjois-Amerikan kanava- ja asiakasrakennetta.

Ennen Harviaa Hagemeier toimi myyntijohtajana DMF Lightingilla Yhdysvalloissa vuosina 2022–2025. Hän on myös työskennellyt useissa eri johtotehtävissä Lutronilla vuosina 2007–2016 ja 2019–2022, viimeisimpänä Euroopan ja Afrikan divisioonan toimitusjohtajana Isossa-Britanniassa. Hagemeier toimi myös johtajana Lonestar Electrical Supply -yrityksessä Yhdysvalloissa 2016–2019. Hänellä on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto.

”Olemme erittäin iloisia, että Nathan Hagemeier liittyy Harvian tiimiin johtamaan Pohjois-Amerikan aluetta, joka on Harvian suurin raportoitu markkina-alue. Pohjois-Amerikka on yksi Harvian kasvustrategian prioriteeteista, ja Nathanilla on erinomainen tausta yhtiön liiketoiminnan, organisaation ja henkilöstön kehityksen johtamiseen alueella sekä markkina-asemamme vahvistamiseen edelleen. Nathan on urallaan todistanut kyvykkyytensä kasvattaa liiketoimintoja kannattavasti. Hänellä on myös vankkaa kokemusta menestyksekkäiden monialaisten tiimien johtamisesta ja operatiivisen suorituskyvyn varmistamisesta”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Matias Järnefelt.

”Minulle on ilo ja kunnia päästä osaksi Harvian kyvykästä ja innokasta tiimiä ja johtaa strategisia toimenpiteitä, jotka auttavat yhtiötä vahvistamaan asemaansa ja saavuttamaan kasvupotentiaalinsa Pohjois-Amerikassa. Hyvinvointi ja aktiivinen elämäntapa ovat aina olleet minulle erittäin tärkeitä. Säännöllisen saunomisen terveyshyödyt ovat kiistattomat, ja koen olevani todella onnekas, kun pääsen yhdistämään uratavoitteeni henkilökohtaiseen intohimooni Harvialla, joka on luonut ainutlaatuisen kulttuurin ja noussut sauna-alan maailmanlaajuiseksi johtajaksi”, sanoo Nathan Hagemeier.

Pohjois-Amerikan alueen väliaikainen johtaja ja Harvian johtoryhmän väliaikainen jäsen Nick Larrick jatkaa Harvian Pohjois-Amerikan operatiivisena johtajana.

”Nickillä on yli 25 vuoden kokemus ThermaSolilla ja hän tuntee erittäin hyvin Pohjois-Amerikan saunamarkkinat. Olen hyvin tyytyväinen, että Nick jatkaa Harvian Pohjois-Amerikan operatiivisena johtajana ja tuo tärkeän panoksensa kaupallisten toimintojen kehittämiseen ja Harvian kasvun tukemiseen Pohjois-Amerikan mahdollisuuksia tarjoavalla markkinalla. Haluan kiittää Nickiä hänen osoittamastaan erinomaisesta johtajuudesta ja sitoutumisesta myyntialueen väliaikaisena johtajana varmistaen toimintamme vakaan edistymisen, kun haimme alueelle vakituista johtajaa”, Järnefelt toteaa.





Harvia Oyj

Matias Järnefelt

Toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite