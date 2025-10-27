Landsbankinn hf.: Græn skuldabréfaútgáfa í evrum

Landsbankinn lauk í dag sölu á grænum skuldabréfum til sjö ára að fjárhæð 300 milljónir evra. Skuldabréfin bera 3,625% fasta vexti og voru seld á kjörum sem jafngilda 122 punkta álagi á miðgildi vaxtatilboða í vaxtaskiptasamningum á markaði.
Heildareftirspurn nam tæplega 1,4 milljörðum evra frá yfir 130 fjárfestum frá Bretlandi, Norðurlöndunum, meginlandi Evrópu og Asíu.
Skuldabréfin verða gefin út undir EMTN-útgáfuramma bankans með vísan í sjálfbæra fjármálaumgjörð bankans sem vottuð er af Sustainalytics. Stefnt er að töku skuldabréfanna til viðskipta í írsku kauphöllinni þann 3. nóvember 2025.
Umsjónaraðilar voru ABN AMRO Bank, BofA Securities Europe, Natixis og NatWest Markets.