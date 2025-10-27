JCDecaux remporte le contrat emblématique du mobilier urbain publicitaire de Barcelone pour 10 ans

Paris, le 27 octobre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté, à la suite d’un appel d’offres, le contrat publicitaire exclusif des Abribus® et des Mobiliers Urbains Pour l’Information (MUPI®) de Barcelone. JCDecaux exploitera le plus grand contrat de mobilier urbain de la deuxième ville d’Espagne et marquera ainsi son retour dans la capitale de la Catalogne.

Précédemment détenu par un concurrent, ce contrat exclusif de 10 ans (avec une option de prolongation de 4 ans) porte sur l’entretien, l’exploitation et la maintenance de plusieurs types de mobiliers urbains existants, parmi lesquels plus de 1 400 Abribus et près de 500 MUPI, soit un total de 3 000 faces publicitaires analogiques. 300 nouveaux écrans digitaux, six fois plus que dans le précédent contrat, seront par ailleurs stratégiquement déployés dans la ville. Dotés des dernières technologies LED, ces écrans de 81 pouces seront plus grands que les précédents et offriront une résolution supérieure tout en consommant moins d’énergie. Ils accompagneront le quotidien des citadins tout en offrant à la ville et aux annonceurs souplesse, réactivité et une visibilité exceptionnelle pour leurs communications.

L'innovation technologique contribuera par ailleurs à la mise en œuvre d'une communication ciblée. Une offre programmatique sera prochainement activée, permettant aux marques d’adresser plus encore le bon message au bon moment au bon endroit, grâce à cet écosystème digital qui favorise le ciblage, la contextualisation, la flexibilité et le temps réel.

En ligne avec la Stratégie Climat de JCDecaux visant à atteindre le Net Zéro Carbone d'ici 2050, le contrat de mobilier urbain de Barcelone a pour objectif de réduire les émissions de CO 2 par l'implémentation d'une flotte de véhicules respectueuse de l'environnement, l'installation de nouveaux produits vertueux (éclairage et digital avec technologie LED) permettant de minimiser leur consommation électrique, ainsi que l'utilisation d'énergies renouvelables durant la phase de production (émissions indirectes), tout comme en phase d'opération avec 100 % de l'électricité consommée couverte par de l’électricité d’origine renouvelable.

JCDecaux proposera la plus grande offre nationale de Mobilier Urbain en Espagne avec plus de 30 000 mobiliers stratégiquement situés dans 25 des 30 plus grandes villes du pays, dont Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Malaga, Bilbao et Saragosse. Avec une population de plus d’1,6 million d’habitants, Barcelone est la ville la plus visitée d’Espagne, attirant chaque année 7,5 millions de touristes. Grâce à ce nouveau contrat, JCDecaux continuera de proposer des plans média performants à ses clients annonceurs ainsi qu’une couverture digitale élargie dans tout le pays, et pourra notamment leur permettre de s’adresser à une audience jeune, active et mobile.

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes heureux et fiers d’avoir remporté ce contrat emblématique qui marque notre retour en mobilier urbain à Barcelone, l'une des métropoles européennes les plus dynamiques et cosmopolites. Notre Groupe apportera toute son expertise technique, esthétique, servicielle et environnementale afin de proposer un réseau de mobilier urbain cohérent et de grande qualité et faire de la capitale catalane une référence internationale en matière d'innovation. La digitalisation du mobilier, notamment dans les emplacements les plus emblématiques et touristiques de Barcelone, est également un atout qui nous permettra de renforcer notre offre publicitaire auprès des annonceurs locaux, nationaux et internationaux. Nous disposons d’un potentiel de croissance important en Espagne, l’un des pays de l’OCDE à la plus forte croissance, deuxième pays le plus visité au monde après la France et où la part de marché de la communication extérieure est inférieure aux moyennes européenne et mondiale. En tant que numéro un mondial de la communication extérieure et du mobilier urbain, notre ambition est de proposer des dispositifs innovants qui valorisent la communication, au bénéfice des villes, de nos partenaires dans les transports et le retail, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)

