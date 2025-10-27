























Company Announcement No 50/2025



Peberlyk 4

6200 Aabenraa

Denmark







Tel +45 74 37 37 37

Fax +45 74 37 35 36







Sydbank A/S

CVR No DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk











27 October 2025

Dear Sirs

Sydbank A/S share buyback programme is terminated

On 26 February 2025 Sydbank announced a share buyback programme of DKK 1,350m. As of today’s date shares totalling DKK 1,000m have been repurchased under the share buyback programme.

The share buyback will be terminated today as a result of Company Announcement No 48, in which it was announced that Sydbank, Arbejdernes Landsbank and Vestjysk Bank have entered into a merger agreement.

As of today’s date 2,172,000 shares have been repurchased. At the extraordinary general meeting held on 4 December 2025 it will be proposed that the company’s share capital be reduced by the shares purchased under the programme.



Yours sincerely



Mark Luscombe Jørn Adam Møller

CEO Deputy Group Chief Executive

