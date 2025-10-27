La Fédération canadienne de la faune et ses partenaires lancent le Centre canadien de l’éducation axée sur la nature

OTTAWA, Ontario, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) et ses partenaires en conservation sont heureux d’annoncer la création du Centre canadien de l’éducation axée sur la nature (CCEAN). Cette nouvelle initiative collective vise à renforcer les expériences d’apprentissage pratiques axées nature dans les cours d’école, les collectivités et les espaces verts publics partout au pays.

« Nous bâtissons ce centre pour qu’il s’épanouisse grâce à la collaboration, » explique Mike Bingley, directeur du CCEAN et directeur du volet Éducation à la FCF. « Les organisations non gouvernementales, les entités gouvernementales, les fondations et d’autres groupes œuvrant dans les domaines de la nature ou de l’éducation qui partagent notre conviction quant au pouvoir de la collaboration et de l’éducation axée sur la nature sont invités à se joindre à nous. Que vous soyez dans le domaine de l’enseignement, de l’animation jeunesse, du bénévolat communautaire ou simplement passionné de nature, il y a une façon pour vous de participer. »

Les travaux du CCEAN s’aligneront sur le cadre national d’apprentissage axé sur l’environnement en cours d’élaboration grâce à un partenariat d’ONG et d’administrations publiques à l’échelle du Canada. Ce cadre met l’accent sur des priorités clés, dont :

l’apprentissage pratique axé sur la nature intégré aux cours d’école, aux collectivités et aux espaces verts publics partout au Canada.

l’accès équitable à l’éducation en plein air pour les communautés autochtones, rurales, urbaines et mal desservies.

l’apprentissage axé sur les carrières qui développe des compétences vertes et soutient la transition du Canada vers une économie durable.

la formation et le soutien d’éducateurs et d’éducatrices afin d’intégrer avec assurance la conservation, l’action climatique et l’éducation à la biodiversité dans les salles de classe.

la coordination nationale et le suivi des retombées pour harmoniser les efforts et mesurer les progrès en matière de littératie et d’intendance environnementales.

le financement de l’éducation axée sur la nature au Canada.





« Le lancement du CCEAN marque un moment charnière dans la mission de la FCF qui consiste à inspirer et à outiller la population canadienne pour qu’elle puisse prendre contact avec la nature, » a déclaré Sean Southey, directeur général de la FCF. « En favorisant une meilleure compréhension de l’environnement et en promouvant des expériences d’apprentissage pratiques, la FCF souhaite former une génération qui valorise et protège le riche patrimoine naturel du Canada. »

La FCF est ravie d’annoncer la participation des partenaires suivants au lancement de cet important organisme :

407 ETR

Alberta Wildlife Federation

Aston Family Foundation

Bureau régional pour l'Amérique du Nord de l’UICN

Christie Lake Kids

Commission de l’éducation et de la communication (CEC) de l’UICN

ÉcoÉcoles Canada

Esri Canada

Exploring by the Seat of Your Pants

Faculté d’éducation de l’Université Vancouver Island

Fédération canadienne de la faune

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs

Guides du Canada

iNaturalist Canada

L’apathie c’est plate

Le Centre pour l’éducation mondiale

L’Institut Kenauk

L’Institut Tamarack

National Wildlife Federation

North American Association for Environmental Education

Ontario Federation of Anglers and Hunters (OFAH) Foundation

Organización para la Educación y Protección Ambiental (OpEPA)

PEI Wildlife Federation

ReForest London

Saskatchewan Wildlife Federation

School of Environment, Resources and Sustainability (SERS) de l’Université de Waterloo

The Green Herons

Yukon Fish and Game Association





Pour en savoir plus, visitez ccean.ca.

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la conservation des espèces sauvages du Canada et de leurs habitats pour l’usage et le plaisir de tous. En diffusant des connaissances sur les effets de l’activité humaine sur la faune et les écosystèmes, en entreprenant des activités de conservation pour protéger et restaurer les espèces et les habitats, en créant et en offrant des programmes éducatifs de conservation, en promouvant des changements de politiques et de programmes du gouvernement et en coopérant avec des partenaires qui partagent son point de vue, la FCF travaille à un avenir où les Canadiens et Canadiennes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Pour plus d’informations, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

Renseignements généraux :

media@cwf-fcf.org

The Green Herons de St. Catharines, Ontario.





« Nous avons été témoins de la force qui émane d’une communauté soudée. Si chacun fait sa part et continue de partager son histoire et ses expériences, notre planète pourra guérir et demeurer belle pour les générations à venir, » a exprimé Dane Currie, fondateur de ce club environnemental pour les enfants de sept à douze ans.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f094ea4-38f6-4cf6-80c7-dc5e0fbc71c1