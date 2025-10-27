Communiqué de presse

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre progresse de +5,1% en base organique

progresse de en base organique En rythme annuel, le chiffre d’affaires au 30 septembre 2025 s’établit à €3 976m, en progression de +4,9% en base organique

s’établit à en progression de en base organique L’ensemble des activités et des régions contribue à la dynamique de chiffre d’affaires Le taux d’occupation moyen des maisons de retraites s’établit à 90,8% sur les 9 premiers mois de l’année 2025 contre 90,2% sur la même période en 2024, et à 91,6% sur le 3ème trimestre 2025, contre 90,7% sur la même période en 2024 Poursuite des améliorations tarifaires et du case mix

Renforcement significatif de la structure financière avec la finalisation du programme de cessions de €1md et le refinancement du Groupe avec l’émission obligataire initiale de €400m, portée à €500m au 1 er aout 2025

avec la finalisation du programme de cessions de €1md et le refinancement du Groupe avec l’émission obligataire initiale de €400m, portée à €500m au 1 aout 2025 Objectifs financiers 2025 : Confirmation de l’objectif de croissance organique du chiffre d’affaires d’environ +5% et du ratio de levier financier « wholeco » 1 inférieur à 5,5x EBITDA, pré IFRS 16 et proforma des cessions , attendu en progression d’environ +10% sur le second semestre 2025 (vs. 2024), à comparer à la baisse de -4,1% au 1 er semestre. La marge d’EBITDA au second semestre devrait s’établir autour de 12%, avec la montée en charge progressive des mesures d’ajustements et d’économies déployées en France et en Allemagne ; au vu de ces différents facteurs, l’EBITDA pré IFRS 16 et proforma des cessions sur l’ensemble de l’exercice est attendu en progression , bien qu’à un niveau inférieur à la fourchette initiale de +6% à +9%



En millions d’euros 30 septembre 2024 30 septembre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires Groupe 3 933* 3 976 +1,1% +4,9% France 1 739** 1 709 -1,7% +3,4% Allemagne 930 983 +5,7% +8,2% Belgique et Pays-Bas 597 628 +5,1% +5,1% Italie 465 460 -1,2% +2,4% Espagne et Royaume-Uni* 201 197 -2,3% +6,4%

*Compte tenu de la signature définitive de la cession de l’ensemble des activités du Groupe au Royaume-Uni le 09/04/2024, la performance du Groupe intègre le chiffre d’affaires réalisé au Royaume-Uni sur l’ensemble du 1er trimestre 2024.

**Compte tenu de la cession de Petits-fils au 30 juillet 2025, le chiffre d’affaires au 30 septembre 2024 intègre l’ensemble de l’activité de Petits-fils à cette date.

1Levier Wholeco : levier retenu dans le cadre de l’amendement et de l’extension du crédit syndiqué annoncé le 17 février 2025., Le levier Wholeco se calcule selon la formule suivante : Dette financière nette hors IFRS 16 et IAS 17/ EBITDA consolidé hors IFRS 16 et IAS 17

Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe Clariane, a déclaré :

« Clariane enregistre ce trimestre encore une bonne dynamique sur l’ensemble de ses réseaux et activités, soutenue par des sous-jacents solides en matière de qualité et par le fort investissement de ses équipes que je tiens à remercier. La croissance du chiffre d’affaires bénéficie d’une part de la progression régulière des taux d’occupation dans l’activité Maisons de retraite médicalisées et Habitats partagés ainsi que, d’autre part, de l’amélioration continue du case mix et des volumes, notamment ambulatoires, dans les activités de Santé spécialisée. Alors que le Groupe a pu finaliser son plan de renforcement de sa structure financière dans de bonnes conditions au premier semestre, nous faisons plus que jamais de l’amélioration de notre marge opérationnelle notre priorité, dans le respect de nos engagements et notre mission. Les actions entreprises en France et en Allemagne pour ajuster l’organisation centrale et opérationnelle du Groupe au périmètre post-cessions et aux nouvelles conditions de marché et de régulation, notamment dans le SMR, produisent leurs premiers effets au second semestre 2025, avec une accélération attendue en 2026, conformément à la feuille de route que nous nous sommes fixés. »

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes décrits au Chapitre 2 du Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0209, disponible sur le site internet de la Société ( www.clariane.com ) et celui de l'AMF (https://www.amf-france.org/fr). Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ni Clariane, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, affiliés ou conseillers n'acceptent de responsabilité quant au caractère raisonnable des hypothèses ou des opinions émises ou de la probabilité de réalisation des projections, des perspectives ou des rendements. Toute responsabilité pour de telles informations est expressément exclue. Rien dans ce document n'est, ou ne doit être considéré comme, une promesse ou une déclaration pour l'avenir. En outre, aucune déclaration contenue dans ce document n'est destinée à être ou ne peut être interprétée comme une prévision de résultats. Les performances passées de Clariane ne peuvent pas être considérées comme un guide pour les performances futures.

Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées sur une base annuelle (2025/2024), et à périmètre et taux de change constants.

Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBIT », « d’endettement net » ou encore de « levier financier », font l’objet d’une définition accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible sur le site internet de la société www.clariane.com.

Analyse du chiffre d’affaires au 30 septembre 2025





Au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à €3 976m, soit une croissance de +1,1% en base publiée et de +4,9% en base organique. La différence entre la performance publiée et organique s’explique par l’impact des cessions intervenues en 2024 et 2025 dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe, retraité du chiffre d’affaires de la promotion immobilière et de la révision des produits attendus au titre de la réforme des activités sanitaires en France.

Cette dynamique confirme la solidité du groupe qui s’appuie sur un portefeuille diversifié, tant en termes d’activités que de géographies.

Sur le 3ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’établit à €1 320m, en progression de +1,8% en base publiée et de +5,1% en base organique.

Le réseau exploité au 30 septembre 2025, toutes activités confondues, compte désormais 1 233 établissements, contre 1 216 au 30 septembre 2024, pour un total de plus de 90 000 lits, stable par rapport à la même date en 2024. Ces évolutions tiennent compte :

Des cessions réalisées dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe (Royaume-Uni, France, Italie, et Allemagne) ;

Et enfin, des fermetures et restructurations d’établissements en Allemagne, Espagne et Belgique.

Ces opérations ont été partiellement compensées par :





Des ouvertures de nouvelles maisons partagées Ages & Vie en France ;

La mise en service, et l’entrée de nouveaux établissements en Espagne, Belgique, Hollande et Allemagne ;

Au total, entre septembre 2024 et septembre 2025, le Groupe a procédé à la cession ou à la fermeture de 24 établissements, tandis qu’il mettait en service dans le même temps 41 établissements modernes.





La croissance du chiffre d’affaires de +4,9% en base organique résulte :

De la hausse des volumes à hauteur de + 1,2% pour un montant net de +€47m (progression du volume de journées facturées sur les réseaux matures et mise en service de capacités complémentaires) ;

à hauteur de + pour un montant net de (progression du volume de journées facturées sur les réseaux matures et mise en service de capacités complémentaires) ; D’un impact tarifaire positif à hauteur de + 3,7 % à + €138m , sur l’ensemble des régions, notamment en France, en Allemagne et dans la région Belgique – Pays-Bas ;

à hauteur de + % à + , sur l’ensemble des régions, notamment en France, en Allemagne et dans la région Belgique – Pays-Bas ; D’un impact périmètre négatif de -2,8% à -€109m ;

de à ; D’un impact négatif d’éléments divers de -1,0% à -€33m, liés à la réforme du SMR et à la promotion immobilière d’Ages & Vie en France.

Performance par zones géographiques





France

En millions d’euros 30 septembre 2024 30 septembre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 1 739 1 709 -1,7% +3,4%



En millions d’euros 3ème trimestre 2024 3ème trimestre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 566 568 +0,3% +4,7%

Le chiffre d’affaires progresse en France de +3,4% en base organique sur l’ensemble de la période. La contraction en base publiée s’explique par l’impact des différentes cessions intervenues depuis 2024 dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière, et notamment de Petits-fils le 30 juillet 2025.

Le chiffre d’affaires de l’activité Maisons de retraite médicalisées progresse de +2,8% en base organique sur les neuf premiers mois de l’année, soutenu par l’effet des ajustements tarifaires. Le taux d’occupation moyen est en léger retrait par rapport au 30 septembre 2024, s’établissant à 88,1% contre 89,1% sur la même période en 2024 compte tenu de l’épidémie de grippe saisonnière enregistrée en début d’année et dont la circulation s’est avérée particulièrement active. Il est à noter que sur le troisième trimestre, le taux d’occupation s’établit à 89,5%, en retrait par rapport à la même période en 2024 (90,7%) mais en nette amélioration par rapport aux premier et second trimestres 2025.

progresse de +2,8% en base organique sur les neuf premiers mois de l’année, soutenu par l’effet des ajustements tarifaires. Le taux d’occupation moyen est en léger retrait par rapport au 30 septembre 2024, s’établissant à 88,1% contre 89,1% sur la même période en 2024 compte tenu de l’épidémie de grippe saisonnière enregistrée en début d’année et dont la circulation s’est avérée particulièrement active. Il est à noter que sur le troisième trimestre, le taux d’occupation s’établit à 89,5%, en retrait par rapport à la même période en 2024 (90,7%) mais en nette amélioration par rapport aux premier et second trimestres 2025. L’activité Établissements et services de santé spécialisés est en progression de +2,9% en base organique, reflétant des volumes en hausse grâce au développement continu de l’activité ambulatoire (+17%) qui a permis de compenser les effets de base tarifaire transitoirement défavorables en raison notamment du décalage au 1 er avril 2025 des indexations annuelles. Il est à noter que la réforme tarifaire qui a eu un impact négatif significatif sur l’ensemble de la période, et plus particulièrement au cours du premier semestre, s’estompe progressivement sous l’effet de la montée en charge des mesures d’adaptation du case mix mises en place par le Groupe. Ainsi, sur le 3 ème trimestre, le chiffre d’affaires de cette activité progresse de +7,2% en base organique, marquant une nette amélioration par rapport aux trimestres précédents.

est en progression de +2,9% en base organique, reflétant des volumes en hausse grâce au développement continu de l’activité ambulatoire (+17%) qui a permis de compenser les effets de base tarifaire transitoirement défavorables en raison notamment du décalage au 1 avril 2025 des indexations annuelles. Il est à noter que la réforme tarifaire qui a eu un impact négatif significatif sur l’ensemble de la période, et plus particulièrement au cours du premier semestre, s’estompe progressivement sous l’effet de la montée en charge des mesures d’adaptation du case mix mises en place par le Groupe. Ainsi, sur le 3 trimestre, le chiffre d’affaires de cette activité progresse de +7,2% en base organique, marquant une nette amélioration par rapport aux trimestres précédents. Enfin, l’activité Domicile et habitat partagé est en croissance organique de +17,4% sur les neuf premiers mois de l’année, portée par le dynamisme de la demande dans cette activité. A noter que le chiffre d’affaires de cette activité recule de -14,1% en base publiée compte tenu de la cession de l’activité Petits-fils au 30 juillet 2025.

Allemagne

En millions d’euros 30 septembre 2024 30 septembre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 930 983 +5,7% +8,2%



En millions d’euros 3ème trimestre 2024 3ème trimestre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 312 328 +5,0% +8,8%

Le chiffre d’affaires en Allemagne est en nette amélioration au 30 septembre 2025, soutenu par la progression régulière du volume d’activité et par la poursuite du rattrapage tarifaire.

Le chiffre d’affaires de l’activité Maisons de retraite médicalisées progresse de +8,1% en base organique, soutenue par l’augmentation des tarifs et par un taux d’occupation qui atteint en moyenne 90,9% sur les neuf premiers mois de l’exercice, contre 89,6% sur la même période en 2024. A noter qu’au 3 ème trimestre, le taux d’occupation est en nette amélioration, s’établissant à 91,4%, contre 90,1% sur la même période en 2024.

progresse de +8,1% en base organique, soutenue par l’augmentation des tarifs et par un taux d’occupation qui atteint en moyenne 90,9% sur les neuf premiers mois de l’exercice, contre 89,6% sur la même période en 2024. A noter qu’au 3 trimestre, le taux d’occupation est en nette amélioration, s’établissant à 91,4%, contre 90,1% sur la même période en 2024. Le chiffre d’affaires de l’activité Domicile et habitat partagé progresse quant à lui de +8,5% en base organique.

Belgique et Pays-Bas

En millions d’euros 30 septembre 2024 30 septembre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 597 628 +5,1% +5,1%



En millions d’euros 3ème trimestre 2024 3ème trimestre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 212 213 +0,8% +0,7%

La croissance reste forte sur la région, avec un chiffre d’affaires en progression de +5,1% en base organique au 30 septembre 2025.

En Belgique, le chiffre d’affaires du 30 septembre 2025 s’élève à €502m, en progression de +3,9% en base organique.





L’activité Maisons de retraite médicalisées progresse de +3,9% en base organique, soutenue à la fois par un taux d’occupation qui atteint 92,5% sur la période, contre 91,8% sur la même période en 2024, et par la hausse régulière des tarifs. A noter que sur le 3 ème trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 92,8%, contre 91,6% sur la même période en 2024.

progresse de +3,9% en base organique, soutenue à la fois par un taux d’occupation qui atteint 92,5% sur la période, contre 91,8% sur la même période en 2024, et par la hausse régulière des tarifs. A noter que sur le 3 trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 92,8%, contre 91,6% sur la même période en 2024. L’activité Domicile et habitat partagé (qui représente environ 7% du chiffre d’affaires généré en Belgique) est quant à elle en progression de +4,0% en base organique.

Aux Pays-Bas, le chiffre d’affaires au 30 septembre 2025 s’établit à €126m, en progression de +10,1% en base organique.





L’activité Maisons de retraite médicalisées est en hausse organique de +10,4%, avec un taux d’occupation qui s’établit en moyenne à 75,9% sur les neuf premiers mois de l’exercice, contre 72,8% sur la même période en 2024. A noter que sur le 3 ème trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 76,1%, contre 72,7% sur la même période en 2024. Cette progression reflète l’impact positif de la mise en service de nouvelles capacités d’accueil à la suite de l’ouverture de 4 nouveaux greenfields en 2025, qui montent progressivement en puissance soutenus par un contexte sectoriel favorable.

est en hausse organique de +10,4%, avec un taux d’occupation qui s’établit en moyenne à 75,9% sur les neuf premiers mois de l’exercice, contre 72,8% sur la même période en 2024. A noter que sur le 3 trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 76,1%, contre 72,7% sur la même période en 2024. Cette progression reflète l’impact positif de la mise en service de nouvelles capacités d’accueil à la suite de l’ouverture de 4 nouveaux greenfields en 2025, qui montent progressivement en puissance soutenus par un contexte sectoriel favorable. L’activité Établissements et services de santé spécialisés , qui représente près de 3% du chiffre d’affaires de ce pays, recule de -2.9% en base organique

, qui représente près de 3% du chiffre d’affaires de ce pays, recule de -2.9% en base organique Enfin, l’activité Domicile et habitat partagé (près de 14% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) est en hausse organique de +11.1%.

Italie

En millions d’euros 30 septembre 2024 30 septembre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 465 460 -1,2% +2,4%



En millions d’euros 3ème trimestre 2024 3ème trimestre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 145 143 -1,8% +2,1%

Le marché italien est resté bien orienté sur les neuf premiers mois de l’année, avec un chiffre d’affaires en progression de +2,4% en base organique. La légère contraction observée en base publiée de -1,2% résulte des cessions intervenues dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe.

L’activité Maisons de retraite médicalisées est en hausse de +2,8% en base organique, soutenue par un taux d’occupation élevé qui s’établit en moyenne à 97,5% sur la période, contre 96,3% sur la même période en 2024, et par les révisions tarifaires. A noter que sur le 3 ème trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 97,6%, contre 96,6% sur la même période en 2024.

est en hausse de +2,8% en base organique, soutenue par un taux d’occupation élevé qui s’établit en moyenne à 97,5% sur la période, contre 96,3% sur la même période en 2024, et par les révisions tarifaires. A noter que sur le 3 trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 97,6%, contre 96,6% sur la même période en 2024. L’activité Établissements et services de santé spécialisés (environ 44% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) affiche une progression en base organique de +1,8%.

(environ 44% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) affiche une progression en base organique de +1,8%. Enfin, l’activité Domicile et habitat partagé (7% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +3,0% en base organique.

Espagne et Royaume-Uni*

En millions d’euros 30 septembre 2024 30 septembre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 201* 197 -2,3% +6,4%



En millions d’euros 3ème trimestre 2024 3ème trimestre 2025 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 61 68 +11,2% +11,6%

* Compte tenu de la finalisation de la cession de l’ensemble des activités du Groupe au Royaume-Uni le 09/04/2024, la performance du Groupe intègre donc la performance financière réalisée au Royaume-Uni sur l’ensemble du 1er trimestre 2024.

L’activité au Royaume-Uni est intégralement déconsolidée depuis le 9 avril 2024. A titre de rappel, le chiffre d’affaires au Royaume-Uni, s’élevait à €17m au 9 avril 2024, date de la cession de l’ensemble des actifs et des activités du Groupe dans ce pays.





Le chiffre d’affaires en Espagne s’élève à €197m au 30 septembre 2025, en progression de +6,4% en organique (+6,8% en base publiée).

L’activité Maisons de retraite médicalisées (environ 21% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +4,4% en base organique, soutenue par une légère hausse des tarifs et un taux d’occupation moyen à 92,1% sur la période, contre 89,8% sur la même période en 2024. A noter que sur le 3 ème trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 93,0%, contre 91,3% sur la même période en 2024.

(environ 21% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +4,4% en base organique, soutenue par une légère hausse des tarifs et un taux d’occupation moyen à 92,1% sur la période, contre 89,8% sur la même période en 2024. A noter que sur le 3 trimestre, le taux d’occupation s’établit en moyenne à 93,0%, contre 91,3% sur la même période en 2024. L’activité Établissements et services de santé spécialisés , (près de 76% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +6,6% en base organique. Cette performance résulte de l’élargissement de son réseau et de ses services à la suite de l’acquisition de Grupo 5.

, (près de 76% du chiffre d’affaires généré dans ce pays) progresse de +6,6% en base organique. Cette performance résulte de l’élargissement de son réseau et de ses services à la suite de l’acquisition de Grupo 5. L’activité Domicile et habitat partagé, qui représente un peu plus de 3% du chiffre d’affaires généré dans ce pays, reste très volatile compte tenu de la taille de cette activité, enregistrant une hausse de +14,6% sur l’ensemble de la période.

Performance par activités





Maisons de retraites médicalisées

L’activité Maisons de retraite médicalisées, qui représente 63,6% de l’activité du Groupe, a généré un chiffre d’affaires de €2 527m au 30 septembre 2025, en hausse de +3,1% en base publiée et de +4,7% en base organique.

Cette croissance en base organique repose à la fois sur la progression continue du volume d’activité, reflétée par la progression du taux d’occupation qui atteint 90,8% en moyenne au 30 septembre 2025 contre 90,2% sur la même période en 2024, et sur une augmentation des tarifs.

Il est à noter que sur le troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’établit à €848m, en progression de +1,9% en base publiée et de +3,3% en base organique. Le taux d’occupation est en amélioration, s’établissant à 91,6% contre 90,7% au troisième trimestre 2024.

Etablissements et services de santé spécialisés

L’activité Etablissements et services de santé a généré au cours des neuf premiers mois de 2025 un chiffre d’affaires de €963m, soit 24,2% du chiffre d’affaires du groupe, en baisse de -3,0% en base publiée, compte tenu de la cession des activités d’hospitalisation à domicile intervenue en 2024 et des corrections intervenues sur certaines dotations en France au premier semestre.

En base organique, elle est en croissance de +3,2% sur les neuf premiers mois de l’année et de + 6,7% sur le troisième trimestre.

Domicile et habitat partagé

Le chiffre d’affaires de l’activité Domicile et habitat partagé s’élève à €486m au 30 septembre 2025, représentant 12,2% du chiffre d’affaires du Groupe, en croissance de +9,4% en base organique. Compte tenu de la cession de Petits-fils au 30 juillet dernier et de certaines petites cessions intervenues en Allemagne et en Italie, l’activité recule de -1,0% en base publiée.

Il est à noter que sur le troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’établit à €155m, en progression de +1,3% en base publiée et de +11,7% en base organique.

Perspectives Perspectives 2025

En 2025, le principal objectif du Groupe était de finaliser son plan de renforcement de la structure financière et de retrouver un accès normalisé au financement, ce qui a été atteint avec 6 mois d’avance.

Du point de vue de ses performances opérationnelles et comme indiqué lors de la publication de ses résultats au 30 juin 2025, le Groupe bénéficiera sur le second semestre :

De la finalisation du plan de cessions ;

; De la poursuite des augmentations de volumes constatées dans toutes nos géographies, notamment en France, tant sur le réseau mature que sur les établissements en phase de ramp-up ;

constatées dans toutes nos géographies, notamment en France, tant sur le réseau mature que sur les établissements en phase de ramp-up ; Du plein effet des augmentations de prix et des revalorisations tarifaires notamment en Allemagne ;

et des notamment en Allemagne ; Et enfin, de l’amélioration continue du case mix dans les activités de santé spécialisées en France

Il bénéficiera également des premiers effets des mesures d’ajustements et d’économies sur ses organisations centrales et opérationnelles, à la suite du programme de cessions, et pour s’adapter, en particulier en France, au nouveau cadre de régulation et à l’environnement de marché plus incertain. Ces mesures montent en charge progressivement et porteront leurs pleins effets sur l’exercice 2026.





Dans ce contexte, Clariane :

Confirme l’objectif de croissance organique du chiffre d’affaires d’environ +5% et du ratio de levier financier « wholeco » 1 inférieur à 5,5x ;

d’environ et du ratio de inférieur à S’attend à un EBITDA, pré IFRS 16 et proforma des cessions, en progression d’environ +10% sur le second semestre 2025 (vs. 2024), à comparer à la baisse de -4,1% au 1er semestre. La marge d’EBITDA au second semestre devrait s’établir autour de 12%, avec la montée en charge progressive des mesures d’ajustements et d’économies déployées en France et en Allemagne ; Au vu de ces différents facteurs , l’EBITDA pré IFRS 16 et proforma des cessions, sur l’ensemble de l’exercice est attendu en progression, bien qu’à un niveau inférieur à la fourchette initiale de +6% à +9%.

Perspectives 2023-2026 :





Sur 2026, la trajectoire favorable d’amélioration opérationnelle attendue sur le second semestre 2025 devrait se poursuivre. Le Groupe vise ainsi un objectif d’amélioration de sa marge d’EBITDA pré IFRS 16, pro forma et hors immobilier, de 100 à 150 points de base par rapport à 2023.

Le Groupe confirme par ailleurs son objectif de réduction de son levier financier « Wholeco » à un niveau inférieur à 5x au 31 décembre 2026.

