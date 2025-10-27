COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 27 octobre 2025





RCI BANQUE : EMISSION DE 750 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS A TAUX FIXE D’ECHEANCE NOVEMBRE 2032

RCI Banque, opérant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, annonce l’émission d’un emprunt obligataire de 750 millions d’Euro 7 ans (novembre 2032) portant un coupon de 3,625%.

Cette opération a attiré un livre d’ordre final de plus de 2,7Md€ en provenance d’environ 142 souscripteurs.

Contact





Analystes et Investisseurs



Communication financière



+ 33(0) 1 76 88 81 74



contact_investor@rcibanque.com

À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 633 000 dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) à fin juin 2025 et vendu 1,8 millions de services. A fin juin 2025, les actifs productifs moyens sont de 58,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 607 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin juin 2025, le montant net des dépôts collectés représente 30,5 milliards d’euros soit 49% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

