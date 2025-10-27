Avis aux médias : MADD Canada lance sa 38e campagne nationale Opération ruban rouge à Bowmanville

OAKVILLE, Ontario, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les médias sont invités à assister au lancement de la 38e campagne annuelle Opération ruban rouge de MADD Canada, organisée en partenariat avec sa section locale, MADD Durham Region. L’Opération ruban rouge est une initiative nationale de sensibilisation qui rappelle aux Canadiennes et Canadiens de conduire sobrement ou de planifier à l'avance un moyen de transport sécuritaire pour rentrer chez eux s'ils consomment de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Lancée avant la période des fêtes, la campagne vise à prévenir la conduite avec capacités affaiblies à un moment où les célébrations et les rassemblements battent leur plein.

Cette année, la photo de Rebecca Beatty figure sur l'affiche, les boîtes à sous et les signets de l'Opération ruban rouge 2025, en hommage aux centaines de Canadiennes et Canadiens tués et aux milliers d'autres blessés chaque année dans des collisions impliquant l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues. Rebecca, qui résidait à Quinte West et était une ancienne élève de l'école secondaire Donald A. Wilson, a été tuée par un conducteur dont les capacités étaient affaiblies le 3 octobre 2021 à Trenton.

Les médias sont invités à assister au lancement de la campagne nationale de l’Opération ruban rouge.

Date et heure : Jeudi 30 octobre 2025 à 11 h Lieu : Service de police de la région de Durham, division Est, 2046 Maple Grove Road Bowmanville, ON L1C 6L9 Invités : Chef de police Peter Moreira, Service de police de la région de Durham

Adrian Foster, maire de Clarington

Karen Meyer, sous commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Sécurité de la circulation et soutien opérationnel

Brad Lamport, chef adjoint des pompiers, Services d’incendie et d’urgence de Clarington

Mary Osinga, directrice de l'éducation de l’Association des ambulanciers paramédicaux de l'Ontario

Tanya Hansen Pratt, présidente nationale, MADD Canada

Connie et Mark Beatty, parents de Rebecca Beatty

Victoria Beatty, sœur de Rebecca Beatty

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada

Trisha Dosaj, présidente de MADD Durham Region

Bénévoles de la section MADD Durham Region

Besnik Gasi, vice-président des opérations, KAG Canada

Keerthana Rang, responsable de la communication d'entreprise, Uber Canada

Jennifer Karacorovski, directrice de succursale, BMO

Occasions de prendre des photos : Dévoilement de l'affiche de l'Opération ruban rouge 2025 et coupe traditionnelle du ruban rouge.

Du 1er novembre 2025 au 5 janvier 2026, les bénévoles des sections régionales de MADD Canada à travers le pays distribueront des rubans rouges et des autocollants pour véhicules. Les Canadiennes et Canadiens sont encouragés à les arborer sur leurs véhicules, leurs porte-clés et leurs effets personnels en guise d'engagement visible en faveur de la conduite sobre et en hommage à toutes les victimes et à tous les survivants de la conduite avec capacités affaiblies.

MADD Canada tient à remercier tous ses commanditaires officiels, notamment Uber, KAG Canada et Diageo, ainsi que ses sociétés commanditaires dont BMO, Irving Oil et Cascades, pour leur généreux soutien. Pour obtenir la liste des commanditaires et des partenaires des boîtes à sous de cette année, cliquez ici.

Pour confirmer votre présence à l'événement ou pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 223 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca