Volatus Aerospace acquiert une technologie stratégique de drones à double usage pour soutenir la capacité souveraine du Canada et les besoins de défense alliés à l'échelle mondiale

L'acquisition comprend une suite avancée d'actifs de défense à double usage hautement modulaires avec un potentiel de commercialisation à court terme

Synergique avec le nouveau Centre d'innovation et de fabrication Mirabel de l'entreprise, annoncé le 21 octobre 2025

Cela ajoute une gamme de multiples UAS stratégiques productibles en masse au portefeuille de produits internes de Volatus



MIRABEL, Québec, 27 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT; OTCQB : TAKOF; Francfort : A3DP5Y/ABB. F) (« Volatus » ou la « Société »), un chef de file canadien dans le renseignement aérien et les systèmes d'aéronefs sans pilote, est heureux d'annoncer l'acquisition d'une suite avancée de technologies RPAS (systèmes d'aéronefs télépilotés) auprès de Caliburn Holdings LLP., une firme britannique d'ingénierie aérospatiale. Cette acquisition représente une avancée majeure dans le renforcement de la capacité souveraine du Canada en matière aérospatiale et de fabrication de défense.

Le prix d'achat sera de deux millions de dollars canadiens (CA$2 000 000,00) (« Prix d'achat »). Le prix d'achat sera payé sous forme d'actions ordinaires Volatus (« actions FLT »). La société émettra 2 631 579 actions ordinaires basées sur le prix moyen pondéré en volume sur 15 jours (VWAP) (0,76 $) à la date de signature de l'accord définitif. La moitié des actions FLT (1 315 790) à émettre aura la période habituelle de non-échange de 4 mois à compter de la date d'émission, et l'autre moitié des actions FLT (1 315 790) à émettre aura une période de non-négociation de 24 mois à compter de la date d'émission. La fermeture est soumise à l'approbation du conseil et des autorités réglementaires.

Par ailleurs, la société a conclu des accords de primes basés sur la performance avec les nouveaux employés passant de Caliburn à Volatus, basés sur l'émission de RSU en fonction de sept jalons techniques et liés aux revenus distincts, conformément au plan d'incitation aux capitaux propres et sous réserve de l'approbation du conseil d'administration.

Justification stratégique

L'acquisition fournit des conceptions complètes d'aéronefs, des données validées d'essais en vol, une documentation d'ingénierie détaillée et des actifs qui forment la base d'une nouvelle génération de systèmes d'aéronefs à voilure fixe à longue endurance et sans habité, fabriqués et intégrés au Canada. Ces avions sont conçus pour répondre aux besoins opérationnels des secteurs de la défense, de la sécurité publique et des infrastructures critiques.

Au cœur de l'acquisition se trouvent trois plateformes UAS évolutives, dont le poids maximal au décollage varie de 100 kg à 265 kg. Les avions sont capables de transporter ou d'intégrer des capteurs et des charges utiles allant de 15 kg à 50 kg; et l'autonomie de vol ira de 12 heures par mission à jusqu'à 7 jours de vol continu.

Ces UAS stratégiques, multi-missions et d'une très longue endurance peuvent couvrir tout le spectre de la sécurité des frontières, de la surveillance persistante des patrouilles arctiques et maritimes, ainsi que de l'inspection des emprises des infrastructures critiques. Les avions sont suffisamment modulaires pour remplir un rôle majeur de UAS militaires, individuellement et en escadron.

Toutes les plateformes seront fabriquées et intégrées à l'installation Volatus Innovation and Drone Manufacturing, récemment lancée au sein de YMX Innovation, un centre national d'excellence nouvellement établi pour les systèmes aérospatiaux avancés et pierre angulaire de la stratégie Made-in-Canada de Volatus, situé à YMX International Aerocity de Mirabel. L'installation servira de site principal pour la production, l'intégration et les essais en vol, soutenant à la fois les programmes nationaux et les opportunités d'exportation connexes.

« Cette acquisition représente plus que de simples nouveaux avions, il s'agit de développer une capacité souveraine », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace. « Le Canada a le talent, l'infrastructure et l'impératif stratégique pour concevoir et fabriquer des systèmes sans équipage de classe mondiale ici même chez nous. En apportant cette technologie à Mirabel, nous nous assurons que l'innovation aérospatiale, les emplois et la propriété intellectuelle essentiels demeurent au Canada tout en renforçant notre capacité à soutenir l'OTAN et ses partenaires alliés. »

L'équipe d'ingénierie britannique originale responsable des conceptions des avions rejoindra Volatus et déménagera à Mirabel pour diriger la production, les essais et les efforts de certification. Leur intégration assurera un transfert fluide de l'expertise technique, la continuité des programmes et l'accès au marché mondial.

Alignement avec les priorités nationales

Cette transaction soutient directement les objectifs de politique de défense et industrielle du Canada, en augmentant les dépenses de défense, en rapatriant les fonds d'approvisionnement et en élargissant la capacité manufacturière nationale. Alors que le Canada se dirige vers l'objectif de 2% des dépenses de défense de l'OTAN, Volatus positionne YMX International Aerocity of Mirabel comme une pierre angulaire de l'écosystème aérospatial et de défense du pays.

L'annonce d'aujourd'hui incarne parfaitement la mission de YMX Innovation : établir notre Aerocity comme un pôle national pour la mobilité aérienne avancée et les technologies aérospatiales de nouvelle génération. En accueillant des programmes majeurs comme la nouvelle initiative RPAS de Volatus Aérospace sur notre campus, nous renforçons la position du Québec comme chef de file en innovation, souveraineté technologique et transformation industrielle dans le secteur aérospatial », a déclaré Yves Beauchamp, président et chef de la direction d'ADM Aéroports de Montréal

Par cette acquisition, Volatus Aerospace réaffirme son engagement à bâtir un écosystème aérospatial souverain et autonome, combinant l'ingénierie canadienne, le transfert de technologies alliées et l'accès au marché mondial. La prochaine génération de RPAS à longue durée soutenant les missions de défense, de sécurité et environnementales sera fièrement conçue, construite et soutenue au Canada.

La transaction devrait se conclure aux alentours du 1er novembre 2025.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Avec plus d'un siècle d'expertise combinée en aviation, Volatus Aerospace offre des solutions aériennes innovantes pour le renseignement, la surveillance et le fret, utilisant à la fois des aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS/drones). Volatus offre un écosystème complet de services aériens, incluant les opérations, la vente d'équipement, la formation et le soutien aux missions, aidant les industries à intégrer les capacités aériennes de façon sécuritaire, efficace et durable.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Bill Mitoulas, Relations avec les investisseurs

+1-416-479-9547

investorrelations@volatusaerospace.com

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué de presse.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la société en ce qui concerne les activités commerciales futures et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « estimations », « prévisions », « intentions », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de tels mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « fera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être réalisé ou se réaliser.

Les informations prospectives sont basées sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans d'exploitation, stratégies ou croyances de la direction à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus ou inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la société diffèrent sensiblement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites de l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction.

Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette déclaration d'avertissement. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs, fondés sur les opinions, hypothèses et estimations de la direction jugées raisonnables à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la société et reposent sur les informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou hypothèses importants sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter, ceux énoncés dans les discussions et analyses annuelles et trimestrielles de la direction de la société déposées sur www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire différer matériellement des actions, événements ou résultats réels de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font différer des actions, événements ou résultats de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les renseignements prospectifs contenus ici sont fournis à la date de ce communiqué et, sauf exigence légale, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.