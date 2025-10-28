Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

Nyrstar NV: verdere update over beslissing van de Sanctiecommissie van de FSMA van 26 september 2025

28 October 2025 om 07u00 CET

De Sanctiecommissie van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) deed op 26 september 2025 een uitspraak over de informatieverstrekking van Nyrstar NV (de “Vennootschap”) op 30 oktober 2018. Zoals toegelicht in haar persbericht van 28 september 2025 (zie hier), zou de Vennootschap deze beslissing aandachtig bestuderen.

De Vennootschap blijft ervan overtuigd dat ze de voorschriften van de Marktmisbruikverordening (MAR) heeft nageleefd en dat ze steeds correct en waarheidsgetrouw heeft gecommuniceerd. De Vennootschap is tevreden dat de Sanctiecommissie dit, na een grondig onderzoek van de feiten, bevestigt met betrekking tot de communicatie van de Vennootschap op 30 oktober 2018 over haar relatie met Trafigura en de voorwaarden van de commerciële overeenkomsten, de verwachte EBITDA-bijdrage van de herontwikkeling van Port Pirie, haar solvabiliteitspositie en bepaalde aspecten van haar liquiditeitspositie.

De Sanctiecommissie heeft de Vennootschap op twee punten wel veroordeeld (met name in verband met een beperkt aantal aspecten van haar communicatie op 30 oktober 2018 over haar liquiditeitspositie, alsook vanwege ontijdige kennisgeving aan de FSMA van uitstel van openbaarmaking van voorwetenschap), en heeft daarvoor een administratieve geldboete van 80.000 EUR opgelegd. De Vennootschap is het daarmee niet eens. Niettemin heeft zij na zorgvuldige afweging besloten zelf geen beroepsprocedure in te leiden bij het Marktenhof tegen de beslissing van de Sanctiecommissie. Bij die afweging heeft de Vennootschap onder meer rekening gehouden met het feit dat de Sanctiecommissie het merendeel van de grieven heeft afgewezen, alsook met het bedrag van de opgelegde boete.

Zoals uiteengezet in het persbericht van 26 oktober 2025 (zie hier), hebben enkele aandeelhouders van de Vennootschap op vrijdag 24 oktober 2025 een verzoekschrift neergelegd bij het Marktenhof houdende beroep tegen de beslissing van de Sanctiecommissie. De Vennootschap betwist de aantijgingen van de eisende aandeelhouders. De Vennootschap is dit verzoekschrift aan het bestuderen en analyseren, en zal haar positie verdedigen in de procedure.

Voor meer informatie verwijst de Vennootschap naar het overzicht van de lopende procedures zoals beschikbaar op de website van de Vennootschap: https://www.nyrstarnv.be/nl/investors/restructuring/summary-of-ongoing-proceedings.

