Amundi : Résultats du troisième trimestre et des neuf mois 2025

Résultat avant impôt1 en hausse de +4% T3/T3,

tiré par les commissions de gestion et la technologie

Collecte

soutenue

sur neuf mois

et au T3 Encours2 à 2 317 Md€, un nouveau record



Collecte nette +67 Md€ sur neuf mois, dont +15 Md€ au T3 +57 Md€ en actifs moyen-long terme 3 (MLT) sur neuf mois

sur neuf mois Contribution de tous les grands segments de clientèle et toutes les régions Croissance du résultat

avant impôt Troisième trimestre : résultat avant impôt ajusté1 445 M€, en croissance de +4% T3/T34



Tiré par la croissance des revenus (+5%)

(+5%) et la maîtrise des charges5 Résultat net ajusté1 340 M€ Succès confirmés sur les piliers stratégiques Forte contribution des priorités stratégiques6



Distribution Tiers : collecte +21 Md€, essentiellement en actifs MLT

: collecte +21 Md€, essentiellement en actifs MLT Asie +29 Md€, dont +19 Md€ sur les JV 7 et +10 Md€ en distribution directe, positive dans tous les pays

+29 Md€, dont +19 Md€ sur les JV et +10 Md€ en distribution directe, positive dans tous les pays ETF +28 Md€, premier fournisseur européen grâce au succès des flagships et à l’innovation

+28 Md€, premier fournisseur européen grâce au succès des flagships et à l’innovation Investissement responsable : fonds monétaire excluant les énergies fossiles pour un consortium d’universités britanniques

fonds monétaire excluant les énergies fossiles pour un consortium d’universités britanniques Amundi Technology : revenus +48% 9M/9M, déjà au niveau de l’ensemble de l’année 2024 Epargne Salariale et Retraite : collecte record de +4 Md€ sur neuf mois, place de n°1 incontestée

Nouveau plan stratégique présenté le 18 novembre

Paris, le 28 octobre 2025

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 27 octobre 2025 sous la présidence d’Olivier Gavalda, et a examiné les comptes du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2025.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : « Au troisième trimestre, Amundi a su prolonger les dynamiques positives du début de l’année 2025. Nous avons enregistré une collecte de +15 Md€, une hausse de nos revenus de +5%1,4 et une progression de notre résultat avant impôt de +4 %1,4.

Les principaux moteurs de croissance de notre plan Ambitions 2025 — l’Asie, la distribution tiers et les ETF — ont généré entre +20 Md€ et +30 Md€ chacun de collecte sur les neuf premiers mois.

Nous continuons de servir des clients institutionnels et distributeurs toujours plus nombreux, à l’instar de notre nouvelle coopération en Afrique du Sud avec Satrix, une plateforme digitale et le principal fournisseur de solutions indicielles. Par ailleurs, nous renforçons nos collaborations existantes, comme celle avec Crelan en Belgique.

Le 18 novembre prochain, nous présenterons notre nouveau plan stratégique à moyen terme, qui détaillera les différents axes sur lesquels nous continuerons à saisir des opportunités et à investir pour le futur. »

Faits marquants

Accélération de la croissance grâce aux piliers stratégiques

Le Plan Ambitions 2025 fixait un certain nombre d’axes stratégiques pour accélérer la diversification des moteurs de croissance du Groupe. Après une année 2024 durant laquelle plusieurs objectifs ont d’ores et déjà été atteints, les neuf premiers mois de 2025 ont confirmé la dynamique d’accélération6.

Ces axes stratégiques de développement – Asie, Distributeurs Tiers et les ETF – ont dégagé une collecte nette combinée de +55 Md€8, représentant plus de 80%8 de celle des neuf premiers mois de 2025 tous segments de clientèle, classes d’actifs et régions confondus ;

En Asie, la collecte sur neuf mois atteint +29 Md€, dont +7 Md€ au troisième trimestre. La collecte depuis le début de l’année provient des JV pour +19 Md€ (y compris Amundi BOC WM) et pour +10 Md€ de la distribution directe. Tous les pays contribuent à cette collecte : l’Inde (+9 Md€), la Corée (+7 Md€), la Chine (+7 Md€), Hong Kong (+3 Md€) et Singapour (+2 Md€). La collecte est également bien diversifiée par stratégies, avec +18 Md€ en gestion active, +6 Md€ en gestion passive et +6 Md€ en produits de Trésorerie.

La Distribution Tiers a collecté +21 Md€ sur 9 mois (dont +8 Md€ au troisième trimestre), essentiellement en actifs MLT9 (+20 Md€). La collecte est tirée par les ETF, elle est positive en gestion active grâce aux stratégies obligataires et multi-actifs. Elle est diversifiée par zones géographiques, avec un haut niveau d’activité dans la plupart des pays et régions. Les clients hors d’Europe contribuent à plus d’un quart de la collecte sur neuf mois. Par exemple, le partenariat avec Standard Chartered amplifie son succès et dépasse les 3 Md€ d’encours à mi-septembre. Un nouveau partenariat de long terme a été signé en Afrique du Sud avec Satrix, principal fournisseur de solutions indicielles et plateforme digitale (+1 Md€ de collecte). La forte dynamique commerciale avec les plateformes digitales s’accélère, elles représentent 34% de la collecte depuis le début de l’année.

Les ETF ont collecté +28 Md€ sur neuf mois, dont +10 Md€ au troisième trimestre. Amundi confirme sa deuxième place sur le marché des ETF européens en collecte comme en encours, qui dépassent pour la première fois les 300 Md€. La collecte a été tirée par les produits flagships de la gamme « Core » (reflétant les grands indices), avec notamment les deux ETFs UCITs ayant réuni au troisième trimestre les plus grosses collectes sur actions respectivement européennes et américaines:

l’ETF Core Stoxx Europe 600 a collecté +0,8 Md€, pour atteindre 14 Md€ d’encours, soit le plus gros ETF en encours sur actions européennes ;

et le Core S&P500 Swap a collecté +2,4 Md€.

De nouveaux produits ont par ailleurs été lancés, comme l’ETF S&P400 US Mid Cap et l’ETF EUR High Yield.

En actifs privés, les équipes de private equity d’Amundi ont finalisé la première levée de fonds sur la stratégie Mégatendances III, pour un total de 0,3 Md€, qui succède aux deux premiers vintages ayant dégagé une forte performance. Cette stratégie a pour finalité d’investir dans des entreprises de croissance petites et moyennes avec une exposition à trois mégatendances : la technologie, la démographie et l’environnement. Le fonds a une forte composante ESG (classé Article 8 en SFDR).

En investissement responsable, Amundi a été sélectionnée par un consortium de 79 universités britanniques menées par Cambridge (UK Higher Education Institutions) pour créer un fonds monétaire de près de 500 M£ qui exclut les sociétés contribuant à l’expansion des énergies fossiles.

Amundi Technology continue d’enregistrer une forte croissance de ses revenus, à 81 M€, soit le même niveau que pour l’ensemble de l’année 2024, en hausse de +48% 9M/9M, grâce à une forte croissance organique (+27%) amplifiée par l’intégration d’aixigo.

Succès en épargne salariale et retraite : collecte de +4 Md€ depuis le début de l’année, > 100 Md€ d’encours

Au-delà des priorités stratégiques, Amundi enregistre des succès commerciaux dans ses activités cœurs. L’Epargne Salariale et Retraite a connu une collecte record sur neuf mois, avec près de +4 Md€. Amundi est le n°1 incontesté de cette activité en France, avec 101 md€ et 45% de part de marché. 121 000 entreprises clientes – multinationales, entreprises moyennes et petites – lui font confiance, représentant 4 millions de salariés-clients, qu’Amundi sert avec une offre complète couvrant l’actionnariat salarié, des fonds accessibles via les plans d’épargne entreprises et des dispositifs de retraite collectifs et individuels. Ces produits retraite sont notamment élaborés en partenariat avec Crédit Agricole Assurances. Amundi dispose pour cela d’une large gamme d’outils et propose un service complet à ses clients : site et application transactionnels, plateforme téléphonique, mailbot, robo-advisor pour leur offrir une gestion pilotée, allant jusqu’à un accompagnement pour la retraite.

Nouveau plan à moyen terme

Amundi présentera le 18 novembre prochain son nouveau plan stratégique à 3 ans, le plan actuel « Ambitions 2025 » se terminant le 31 décembre 2025.

A cette occasion, Amundi détaillera ses différents piliers de croissance pour les trois années à venir.

Le contrat de distribution avec UniCredit arrivera à échéance en juillet 2027, soit au cours de la période du nouveau plan. Ce partenariat pourra être – ou non – renouvelé, selon des modalités qui ne sont pas connues à ce stade.

Nous sommes pleinement engagés pour continuer à servir les clients d’UniCredit avec le meilleur niveau de service et sommes disposés à rester un partenaire et à créer de la valeur pour l’ensemble des parties au-delà de l’échéance de 2027.

Notre nouveau plan stratégique 2028 comprendra une trajectoire financière tenant compte de l’incertitude sur la contribution d’UniCredit à partir de 2027, mais également de la solide dynamique d’Amundi sur tous ses piliers stratégiques.

Activité des neuf mois et du troisième trimestre 2025

Collecte soutenue sur neuf mois de +67 Md€, dont +15 Md€ au troisième trimestre

Les encours2 d’Amundi au 30 septembre 2025 progressent de +3,5% depuis le début de l’année, pour atteindre un nouveau record à 2 317 Md€. Ils profitent du niveau élevé de la collecte à +67 Md€ et de l’appréciation des marchés à hauteur de +107 Md€. En sens inverse, la baisse du dollar US et de la roupie indienne par rapport à l’euro (respectivement -12% et -15%) impactent défavorablement les encours.

La collecte sur neuf mois est soutenue, à +67 Md€, dont +57 Md€ en actifs MLT9 et +18 Md€ en provenance des JV. La collecte MLT est tirée par la gestion passive (+55 Md€), notamment les ETF (+28 Md€), et la gestion active est positive (+8 Md€), tirée par les stratégies obligataires. Pour mémoire, elle a bénéficié au premier trimestre du gain du mandat indiciel actions ESG (+21 Md€ au premier trimestre, +23 Md€ sur neuf mois) de The People’s Pension au Royaume Uni.

Au troisième trimestre, la collecte atteint +15 Md€, dont +9 Md€ en actifs MLT9. Cette collecte MLT9 intègre l’effet de la sortie d’un mandat obligataire à duration courte de -9 Md€, ré-internalisé par le client institutionnel. Retraitée de cette sortie, la collecte en actifs MLT9 atteint +18 Md€, dont +10 Md€ en gestion passive (quasi exclusivement des ETF) et +8 Md€ en gestion active, surtout obligataire.

Les produits de trésorerie hors JV et distribution US affichent une collecte de +2 Md€ sur le trimestre, notamment grâce aux Réseaux France.

Les deux grands segments de clientèle ont contribué à la collecte de +15 Md€ :

le segment Retail a réalisé +8 Md€, grâce aux Distributeurs Tiers (+8 Md€), à une collecte positive pour les Réseaux France (+3 Md€) et à Amundi BOC WM (+0,6 Md€). Les réseaux internationaux (hors Amundi BOC WM) enregistrent quant à eux une décollecte de -4 Md€ sur le trimestre.

a réalisé grâce aux Distributeurs Tiers (+8 Md€), à une collecte positive pour les Réseaux France (+3 Md€) et à Amundi BOC WM (+0,6 Md€). Les réseaux internationaux (hors Amundi BOC WM) enregistrent quant à eux une décollecte de -4 Md€ sur le trimestre. le segment des Institutionnels a réuni +3 Md€ de collecte, +11 Md€ retraitée de la sortie du mandat réinternalisé ; cette collecte vient notamment de l’obligataire ; les mandats des assureurs Crédit Agricole et Société Générale, qui enregistrent +4 Md€ de collecte, continuent de bénéficier du regain d’intérêt des épargnants français pour les supports en euro.

Les JV ont collecté +5 Md€, avec une contribution positive de tous les pays : +2 Md€ en Corée du Sud (NH-Amundi), +0,7 Md€ en Chine (ABC-CA) hors activités en extinction Channel Business, et +1,7 Md€ en Inde (SBI FM), où la volatilité des marchés actions et l’attentisme sur la politique monétaire ont conduit les investisseurs institutionnels à de moindres allocations et à une décollecte sur les produits de trésorerie. L’essor des plans d’épargne des particuliers reste cependant dynamique.

Comme attendu l’appel d’offres de l’EPFO10 conduira sans doute d’ici la fin de cette année à la réallocation de 30 à 40 Md€, et donc à des sorties pour SBI FM, sur un mandat obligataire à revenus négligeables, sans effet sur la rentabilité de la JV ni sa contribution aux résultats d’Amundi.

Enfin, la distribution auprès des clients américains de Victory Capital enregistre une légère décollecte (-0,6 Md€ pour la quote-part de détention d’Amundi de 26%).

Résultats du troisième trimestre 2025

A des fins de comparaison les séries trimestrielles ont été retraitées. A compter du deuxième trimestre et de la finalisation du partenariat avec Victory Capital, la contribution d’Amundi US, qui était précédemment intégrée globalement et donc contribuait aux revenus, charges d’exploitation et impôt, est remplacée par la consolidation par mise en équivalence de la quote-part du Groupe (26%) dans Victory Capital. Par souci de comparabilité, les résultats de 2024 sont présentés comme si Amundi US avait été consolidée à partir du deuxième trimestre par mise en équivalence à 100%, donc sans contribution aux revenus, charges et impôt mais seulement au résultat net via une ligne de société mise équivalence.

Croissance T3/T3 du résultat avant impôt1 grâce au dynamisme de l’activité et des revenus

Les résultats au troisième trimestre 2025 intègrent aixigo, dont l’acquisition a été finalisée début novembre 2024.

Données ajustées1

Les revenus nets ajustés1 s’élèvent à 815 M€, en hausse de +4,9% par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma4, tirés par les commissions de gestion et les revenus de technologie :

les commissions nettes de gestion progressent de +3,3% par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma 4 (et de +4,2% par rapport au deuxième trimestre 2025), à 747 M€, grâce à la hausse des encours moyens 3 sur la même période, et ce en dépit de l’effet défavorable de la dépréciation du dollar US ;

progressent de +3,3% par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma (et de +4,2% par rapport au deuxième trimestre 2025), à 747 M€, grâce à la hausse des encours moyens sur la même période, et ce en dépit de l’effet défavorable de la dépréciation du dollar US ; les revenus d’ Amundi Technology , à 29 M€, poursuivent leur croissance au même rythme soutenu que les trimestres précédents (+49,3% par rapport au troisième trimestre 2024), amplifiée par la consolidation d’aixigo (+4 M€) ; hors aixigo, ces revenus sont en croissance organique de +30% ;

, à 29 M€, poursuivent leur croissance au même rythme soutenu que les trimestres précédents (+49,3% par rapport au troisième trimestre 2024), amplifiée par la consolidation d’aixigo (+4 M€) ; hors aixigo, ces revenus sont en croissance organique de +30% ; les commissions de surperformance progressent fortement (+76,6%) par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma 4 , grâce à la performance des gestions ; près des trois quarts des encours gérés en fonds ouverts par les équipes d’Amundi sont classés dans les premier ou deuxième quartiles selon Morningstar 11 sur 1, 3 ou 5 ans, et 242 fonds sont notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar au 30 septembre ;

progressent fortement (+76,6%) par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma , grâce à la performance des gestions ; près des trois quarts des encours gérés en fonds ouverts par les équipes d’Amundi sont classés dans les premier ou deuxième quartiles selon Morningstar sur 1, 3 ou 5 ans, et 242 fonds sont notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar au 30 septembre ; les revenus financiers sont en recul, conséquence de la baisse des taux courts en zone euro.

Les charges d’exploitation ajustées1, à -436 M€, enregistrent au troisième trimestre (vs. quatrième trimestre en 2024) le coût lié au succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés12, pour -17 M€. Retraitées de ce coût, les charges d’exploitation ajustées1 progressent de +4,0% par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma4. Cette hausse s’explique pour environ un point par l’intégration d’aixigo, et pour le solde par les investissements dans les initiatives de développement du Plan Ambitions 2025, notamment en technologie, en distribution tiers et en Asie.

Le coefficient d’exploitation ressort à 53,5% en données ajustées1. Retraité du coût de l’augmentation de capital réservée aux salariés, il ressortirait à 51,4%.

Le plan d’optimisation, qui avait été annoncé au premier trimestre, a connu ses premières réalisations au troisième trimestre. Il permettra de financer l’accélération des investissements en dégageant de l’ordre de 40 M€ d’économies à partir de 2026. La fusion entre CPR et BFT pour créer un leader de la gestion d’actifs en France au sein du Groupe, avec environ 100 Md€ d'encours sous gestion, est effective depuis le 1er octobre, et la réorganisation de l’expertise multi-actifs en Europe est en cours. Les coûts de restructuration de ce plan sont comptabilisés en une seule fois au troisième trimestre à hauteur de -80 M€13. Ils ne seront pas repris dans le résultat ajusté puisqu’il s’agit d’une charge exceptionnelle.

Le Résultat brut d’exploitation ajusté1 (RBE) ressort à 379 M€, en hausse de +1,3% par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma4.

La contribution des JV asiatiques14, à 34 M€, voit sa croissance par rapport au troisième trimestre 2024 (+3,0%) affectée par la baisse de la roupie indienne sur la période (-10% en valeur moyenne). Les commissions de gestion de SBI FM continuent cependant de progresser fortement en roupie (+20% T3/T3) grâce à la croissance de l’activité. Les autres JV voient chacune leur contribution augmenter de plus de +20% T3/T3.

La contribution ajustée1 des activités américaines ressort à 33 M€. Victory Capital publiant ses comptes trimestriels après Amundi, il existe un décalage d’un trimestre entre les résultats de Victory Capital et leur intégration dans les comptes d’Amundi. Ainsi les résultats qu’Amundi publie pour un trimestre donné incluent les performances de Victory Capital relatives au trimestre antérieur. Pour le T3, Amundi prend ainsi en compte le résultat publié de Victory au T215, qui intégrait les premières synergies du rapprochement avec l’ex Amundi US.

La comparaison avec la contribution au résultat net du Groupe d’Amundi US au troisième trimestre 2024 (24 M€) fait ressortir une forte progression (+40,7%), en dépit de la baisse du dollar US moyen entre les deux périodes (-6%).

Le résultat avant impôt1 atteint 445 M€, en hausse de +3,8% par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma4.

La charge d’impôt ajustée1 du troisième trimestre 2025 atteint -106 M€, en hausse de +14,2% par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma4.

En France, l’impact de la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises s’élève à -9 M€ au troisième trimestre 2025. Retraitée de cette contribution, la charge d’impôt ajustée1 aurait été de -97 M€, en hausse de +4,4% et le taux d’impôt effectif ajusté1 ressortirait à 25,6%, en très légère progression par rapport à celui du troisième trimestre 2024 pro forma4.

Le résultat net ajusté1 ressort à 340 M€. Retraité de la contribution exceptionnelle d’impôt, il aurait été de 349 M€.

Le Bénéfice net par Action ajusté1 au troisième trimestre 2025 atteint 1,65 €.

Données comptables au troisième trimestre 2025

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 249 M€. Il intègre la charge de restructuration exceptionnelle de -80 M€ liée au plan d’optimisation.

Comme les autres trimestres, le résultat net comptable intègre diverses charges non monétaires. La contribution de Victory Capital comprend également un certain nombre de charges, notamment d’amortissement d’actifs intangibles, qui sont retraitées dans leur résultat ajusté (voir le détail de tous ces éléments en p. 15).

Le Bénéfice net par Action comptable au troisième trimestre 2025 atteint 1,21 €, y compris la charge de restructuration et la contribution exceptionnelle d’impôt en France.

Résultats des neuf premiers mois 2025

Les comptes des neuf premiers mois 2025 comprennent Amundi US intégrée globalement dans chaque ligne du compte de résultat au premier trimestre. Aux deuxième et troisième trimestres, la contribution de Victory Capital est mise en équivalence pour la quote-part du Groupe, soit 26%. A des fins de comparaison, les résultats des neuf premiers mois de 2024 sont présentés pro forma : le premier trimestre 2024 est retraité en prenant en compte les résultats d’Amundi US en intégration globale et par mise en équivalence aux deuxième et troisième trimestres.

Résultat avant impôt1 +4% 9M/9M4

Données ajustées1

Les revenus nets ajustés1 s’élèvent à 2 518 M€, +4,9% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pro forma4. Comme au trimestre, cette performance est tirée par les revenus d’activité, notamment :

les commissions nettes de gestion , qui sont en hausse de +4,1% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pro forma 4 ;

, qui sont en hausse de +4,1% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pro forma ; les revenus d’ Amundi Technology , à 81 M€, sont en forte croissance (+48,4% par rapport aux neuf premiers mois 2024), amplifiée par la consolidation d’aixigo (+12 M€), la croissance organique est de + 27% ; ils sont déjà supérieurs aux revenus de l’ensemble de l’année 2024 ;

, à 81 M€, sont en forte croissance (+48,4% par rapport aux neuf premiers mois 2024), amplifiée par la consolidation d’aixigo (+12 M€), la croissance organique est de + 27% ; ils sont déjà supérieurs aux revenus de l’ensemble de l’année 2024 ; les commissions de surperformance (91 M€), progressent de +6,6% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pro forma 4 , grâce notamment au troisième trimestre ;

(91 M€), progressent de +6,6% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pro forma , grâce notamment au troisième trimestre ; les revenus financiers et autres1 s’élèvent à 57 M€, en baisse de -7,4% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pro forma4 à cause de la baisse des taux courts dans la zone euro.

La hausse des charges d’exploitation ajustées1, qui s’élèvent à -1 330 M€, est de +6,3% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pro forma4, et +4.9% retraitées du coût de l’augmentation de capital réservée aux salariés au troisième trimestre. L’intégration d’aixigo et un trimestre supplémentaire d’Alpha Associates en 2025 vs 2024 expliquent par ailleurs un tiers de cette hausse. Le reste vient principalement des investissements dans les initiatives de développement du Plan Ambitions 2025, notamment en technologie, en distribution tiers et en Asie.

Le coefficient d’exploitation, à 52,8% en données ajustées1, est en ligne avec l’objectif d’Ambitions 2025 (<53%). Retraité de l’effet de l’augmentation de capital réservée aux salariés (52,2%), il est stable par rapport aux neuf premiers mois 2024 pro forma4.

Le Résultat brut d’exploitation ajusté1 (RBE) ressort à 1 187 M€, en hausse de +3,5% par rapport aux neuf premiers mois 2024 pro forma4, reflet de la croissance des revenus et de la maîtrise des charges.

La contribution des JV mises en équivalence16, à 99 M€, en hausse de +5,7% par rapport aux neuf premiers mois 2024, reflète la croissance de la contribution de la JV indienne SBI FM (+4%), mais également la forte dynamique de la JV chinoise ABC-CA (contribution en hausse de +19%).

La contribution ajustée1 des activités américaines, mise en équivalence, qui reprend la contribution de Victory Capital pour la quote-part du Groupe (26%) à partir du deuxième trimestre, s’élève à 60 M€.

La charge d’impôt ajustée1 sur les neuf premiers mois de 2025 atteint -365 M€, en forte progression (+28,2%) par rapport aux neuf premiers mois de 2024 pro forma4.

En France, la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises s’élève à -63 M€ sur les neuf premiers mois de 2025. Retraitée de cette contribution exceptionnelle, la charge d’impôt ajustée1 aurait été de -302 M€ et le taux d’impôt effectif ajusté1 ressortirait équivalent à celui des neuf premiers mois de 2024.

Le résultat avant impôt1 atteint 1 340 M€, en hausse de +4,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2024 pro forma4. Sa croissance provient essentiellement de la progression des revenus et de la contribution des JV et de Victory Capital.

Le résultat net ajusté1 ressort à 978 M€. Hors la contribution exceptionnelle d’impôt sur les sociétés, il aurait atteint 1 041 M€, en progression de +4% par rapport aux neuf premiers mois de 2024 pro forma4.

Le Bénéfice net par Action ajusté1 sur les neuf premiers mois de 2025 atteint 4,76 €.

Données comptables sur les neuf premiers mois 2025

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 1 246 M€. Il intègre au deuxième trimestre la plus-value non monétaire de +402 M€ liée à la finalisation du partenariat avec Victory Capital, et la charge de restructuration exceptionnelle de -80 M€ au troisième trimestre.

Comme les autres périodes, le résultat net comptable intègre par ailleurs diverses charges non monétaires ainsi que des coûts d’intégration relatifs au partenariat avec Victory Capital, finalisé le 1er avril 2025. Enfin, la contribution de Victory Capital comprend également un certain nombre de charges, notamment d’amortissement d’actifs intangibles, qui sont retraitées dans leur résultat ajusté (voir le détail de tous ces éléments en p. 15).

Le Bénéfice net par Action comptable sur les neuf premiers mois de 2025 atteint 6,07 €, y compris la plus-value, la charge de restructuration et la contribution exceptionnelle d’impôt en France.

ANNEXES

Compte de résultat ajusté1 des neuf premiers mois 2025 et 2024

(M€) 9M 2025 9M 2024* % var. 9M/9M* Revenus nets - ajustés 2 518 2 400 +4,9% Commissions de gestion 2 289 2 198 +4,1% Commissions de surperformance 91 85 +6,6% Technologie 81 54 +48,4% Produits financiers & autres revenus ajustés 57 62 -7,4% Charges d'exploitation - ajustées (1 330) (1 252) +6,3% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 52,8% 52,2% +0,7pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 1 187 1 148 +3,5% Coût du risque & autres ajustés (7) (10) -30,6% Sociétés mises en équivalence – JV 99 94 +5,7% Sociétés mises en équivalence – Opérations US17 - ajusté 60 55 +7,7% Résultat avant impôt - ajusté 1 340 1 287 +4,1% Impôts sur les sociétés - ajusté (365) (284) +28,2% Minoritaires 3 2 +38,9% Résultat net part du Groupe - ajusté 978 1 005 -2,7% Amortissement des actifs intangibles après impôts (43) (49) -13,4% Coûts d'intégration et amortissement du PPA après impôts (69) 0 NS Ajustements Victory Capital (après impôts, en quote-part) (22) 0 NS Plus-value Victory Capital, après impôts 402 0 NS Résultat net part du Groupe 1 246 956 +30,4% Bénéfice par action (€) 6,07 4,67 +29,9% Bénéfice par action - ajusté (€) 4,76 4,91 -3,1%

* Les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% jusqu’au T1 2025 inclus ; pour le 9M 2025 aucun retraitement n’a été appliqué et Amundi US est donc intégrée globalement au T1 2025, et le 9M 2024 a été retraité comme si Amundi US avait été mis en équivalence au T2&T3 2024 uniquement.



Compte de résultat ajusté1 du troisième trimestre 2025

(M€) T3 2025 T3 2024* % var.

T3/T3* T2 2025 % var.

T3/T2 Revenus nets - ajustés 815 777 +4,9% 790 +3,1% Commissions de gestion 747 723 +3,3% 717 +4,2% Commissions de surperformance 33 19 +76,6% 35 -4,6% Technologie 29 20 +49,3% 26 +12,7% Produits financiers & autres revenus - ajustés 6 15 -62,4% 12 -53,9% Charges d'exploitation - ajustées (436) (403) +8,3% (417) +4,7% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 53,5% 51,8% +1,7pp 52,7% +0,8pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 379 374 +1,3% 374 +1,5% Coût du risque & autres - ajustés (1) (2) -39,9% (1) -28,7% Sociétés mises en équivalence – JV 34 33 +3,0% 38 -11,7% Sociétés mises en équivalence – Opérations US17 - ajusté 33 24 +40,7% 26 +25,5% Résultat avant impôt - ajusté 445 429 +3,8% 437 +1,9% Impôts sur les sociétés - ajustés (106) (93) +14,2% (104) +2,0% Minoritaires 1 1 -26,9% 1 -49,0% Résultat net part du Groupe - ajusté 340 337 +0,8% 334 +1,6% Amortissement des actifs intangibles après impôts (14) (17) -18,1% (15) -3,9% Coûts d'intégration et amortissement du PPA après impôts (61) 0 NS (1) NS Ajustements Victory Capital (après impôts, en quote-part) (15) 0 NS (7) NS Plus-value Victory Capital, après impôts (0) 0 NS 402 NS Résultat net part du Groupe 249 320 -22,3% 715 -65,2% Bénéfice par action (€) 1,21 1,56 -22,6% 3,48 -65,2% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,65 1,65 +0,5% 1,63 +1,6%

* Les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% jusqu’au T1 2025 inclus ; pour les T3 et T2 2025 aucun retraitement n’a été appliqué.



Séries historiques pro forma ajustées1 – neuf mois

(M€) 9M 2025 9M 2024 - Contrib.

Amundi US

T2&T3 2024 9M 2024

pro forma % var.

25/24 % var.

25/24

pro forma Commissions nettes de gestion 2 289 2 364 166 2 198 -3,2% +4,1% Commissions de surperformance 91 88 2 85 +3,8% +6,6% Revenus nets de gestion 2 380 2 452 169 2 283 -2,9% +4,2% Technologie 81 54 0 54 +48,4% +48,4% Produits nets financiers et autres revenus (2) (1) 5 (6) NS -65,2% Produits nets financiers et autres revenus, ajustés 57 67 5 62 -14,4% -7,4% Revenus nets (a) 2 458 2 505 174 2 332 -1,9% +5,4% Revenus nets - ajustés (b) 2 518 2 573 174 2 400 -2,1% +4,9% Charges d'exploitation (c) (1 423) (1 356) (104) (1 252) +5,0% +13,7% Charges d'exploitation - ajustées (d) (1 330) (1 356) (104) (1 252) -1,9% +6,3% Résultat brut d'exploitation (e)=(a)+(c) 1 035 1 149 70 1 080 -9,9% -4,1% Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d) 1 187 1 217 70 1 148 -2,5% +3,5% Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a) 57,9% 54,1% 59,9% 53,7% 3,78pp 0,08pp Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 52,8% 52,7% 59,9% 52,2% 0,15pp 0,01pp Coût du risque & autres (g) 395 (7) 3 (10) NS NS Coût du risque & autres - ajusté (h) (7) (7) 3 (10) +0,6% -30,6% Sociétés mises en équivalence - JV (i) 99 94 0 94 +5,7% +5,7% Sociétés mises en équivalence -

Opérations aux US (j) 38 0 (55) 55 NS -32,2% Sociétés mises en équivalence -

Opérations aux US - ajusté (k) 60 0 (55) 55 NS +7,7% Résultat avant impôts (l)=(e)+(g)+(i)+(j) 1 567 1 237 17 1 219 +26,7% +28,5% Résultat avant impôts - ajusté (m)=(f)+(h)+(i)+(k) 1 340 1 305 17 1 287 +2,7% +4,1% Impôts (n) (324) (283) (17) (266) +14,4% +21,9% Impôts - ajustés (o) (365) (302) (17) (284) +20,9% +28,2% Minoritaires (p) 3 2 0 2 +38,9% +38,9% Résultat net part du Groupe (q)=(l)+(n)+(p) 1 246 956 (0) 956 +30,4% +30,4% Résultat net part du Groupe - ajusté (r)=(m)+(o)+(p) 978 1 005 (0) 1 005 -2,7% -2,7% Bénéfice par action (€) 6,07 4,67 4,67 +29,9% +29,9% Bénéfice par action - ajusté (€) 4,76 4,91 4,91 -3,1% -3,1%

* Les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% jusqu’au T1 2025 inclus ; pour le 9M 2025 aucun retraitement n’a été appliqué et Amundi US est donc intégrée globalement au T1 2025, et le 9M 2024 a été retraité comme si Amundi US avait été mis en équivalence au T2&T3 2024 uniquement

Séries historiques pro forma ajustées1 – trimestres 2024-2025

(M€) T3 2025 T3 2024 - Contrib.

Amundi US

T3 2024 T3 2024

pro forma % var.

T3/T3 % var.

T3/T3

pro forma Commissions nettes de gestion 747 805 81 723 -7,1% +3,3% Commissions de surperformance 33 20 2 19 +62,9% +76,6% Revenus nets de gestion 780 825 83 742 -5,4% +5,1% Technologie 29 20 0 20 +49,3% +49,3% Produits nets financiers et autres revenus (14) (6) 2 (9) NS +65,2% Produits nets financiers et autres revenus, ajustés 6 17 2 15 -67,1% -62,4% Revenus nets (a) 795 838 85 753 -5,1% +5,6% Revenus nets - ajustés (b) 815 862 85 777 -5,4% +4,9% Charges d'exploitation (c) (518) (456) (53) (403) +13,7% +28,7% Charges d'exploitation - ajustées (d) (436) (456) (53) (403) -4,3% +8,3% Résultat Brut d'exploitation (e)=(a)+(c) 277 382 32 351 -27,5% -21,0% Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d) 379 406 32 374 -6,6% +1,3% Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a) 65,2% 54,4% 62,7% 53,5% 10,77pp 11,71pp Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 53,5% 52,9% 62,7% 51,8% 0,59pp 1,66pp Coût du risque & autres (g) (1) (2) (0) (2) -25,4% -20,7% Coût du risque & autres - ajusté (h) (1) (2) (0) (2) -43,5% -39,9% Sociétés mises en équivalence - JV (i) 34 33 0 33 +3,0% +3,0% Sociétés mises en équivalence - Opérations US17 (j) 18 0 (24) 24 NS -24,9% Sociétés mises en équivalence - Opérations US17 - ajusté (k) 33 0 (24) 24 NS +40,7% Résultat avant impôts (l)=(e)+(g)+(i)+(j) 327 413 8 405 -20,8% -19,3% Résultat avant impôts - ajusté (m)=(f)+(h)+(i)+(k) 445 437 8 429 +1,9% +3,8% Impôts sur les bénéfices (n) (79) (94) (8) (86) -15,9% -8,2% Impôts sur les bénéfices - ajustés (o) (106) (101) (8) (93) +5,1% +14,2% Minoritaires (p) 1 1 0 1 -26,9% -26,9% Résultat net part du Groupe (q)=(l)+(n)+(p) 249 320 (0) 320 -22,3% -22,3% Résultat net part du Groupe - ajusté (r)=(m)+(o)+(p) 340 337 (0) 337 +0,8% +0,8% Bénéfice par action (€) 1,21 1,56 1,56 -22,6% -22,6% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,65 1,65 1,65 +0,5% +0,5%

Définition des encours

Actifs sous gestion et collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc et la distribution aux clients US de Victory Capital, les encours et collecte nette sont repris pour la part d’Amundi dans le capital des deux entités.

Evolution des encours sous gestion de fin 2021 à fin septembre 2025

(Md€) Encours sous gestion Collecte



nette Effet marché et change Effet



Périmètre Variation des encours

vs. trimestre précédent Au 31/12/2021 2 064 +14%18 T1 2022 +3,2 -46,4 - Au 31/03/2022 2 021 -2,1% T2 2022 +1,8 -97,7 - Au 30/06/2022 1 925 -4,8% T3 2022 -12,9 -16,3 - Au 30/09/2022 1 895 -1,6% T4 2022 +15,0 -6,2 - Au 31/12/2022 1 904 +0,5% T1 2023 -11,1 +40,9 - Au 31/03/2023 1 934 +1,6% T2 2023 +3,7 +23,8 - Au 31/06/2023 1 961 +1,4% T3 2023 +13,7 -1,7 - Au 30/09/2023 1 973 +0,6% T4 2023 +19,5 +63,8 -20 Au 31/12/2023 2 037 +3,2% T1 2024 +16,6 +62.9 - Au 31/03/2024 2 116 +3,9% T2 2024 +15,5 +16,6 +7,9 30/06/2024 2 156 +1,9% T3 2024 +2,9 +32,5 - 30/09/2024 2 192 +1,6% T4 2024 +20,5 +28,1 - 31/12/2024 2 240 +2,2% T1 2025 +31,1 -24,0 - 31/03/2025 2 247 +0,3% T2 2025 +20,4 +10,1 -10,6 30/06/2025 2 267 +0,9% T3 2025 +15,1 +35,2 - 30/09/5025 2 317 +2,2%

Total sur un an entre le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2025 : +5,7%

Collecte nette +87,1 Md€

Effet marché +103,1 Md€

Effet change -54,5 Md€

Effets périmètre -9,7 Md€

(T2 2025 effet de la sortie des encours US d’Amundi US et reprise de 26% des encours Victory Capital aux US, l’acquisition d’aixigo n’a pas d’effet sur les encours sous gestion)

Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle19

(Md€) Encours

30.09.2025 Encours

30.09.2024 % var.

/30.09.2024 Collecte

T3 2025 Collecte

T3 2024 Collecte

9M 2025 Collecte

9M 2024 Réseaux France 144 138 +5,0% +2,6 +1,1 +2,0 +0,3 Réseaux internationaux 162 167 -3,0% -3,0 -1,6 -8,5 -4,4 Dont Amundi BOC WM 3 3 +32,2% +0,6 -0,7 +1,6 -0,5 Distributeurs tiers 374 377 -0,8% +8,1 +6,8 +21,4 +19,2 Retail 680 681 -0,1% +7,7 +6,3 +14,9 +15,1 Institutionnels & Souverains (*) 556 518 +7,3% -7,5 -9,3 +24,3 +1,4 Corporates 116 113 +3,3% +7,0 +2,3 -7,0 -5,8 Epargne entreprises 101 92 +10,0% -0,3 -0,5 +3,7 +2,5 Assureurs CA & SG 450 428 +5,1% +4,1 -1,2 +13,5 +0,5 Institutionnels (*) 1 223 1 151 +6,3% +3,3 -8,7 +34,5 -1,4 JV 354 360 -1,5% +4,6 +5,3 +17,9 +21,3 Victory - Distribution US 60 0 NS -0,6 0,0 -0,6 0,0 Total 2 317 2 192 +5,7% +15,1 +2,9 +66,6 +35,0

(*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs19

(Md€) Encours

30.09.2025 Encours

30.09.2024 % var.

/30.09.2024 Collecte

T3 2025 Collecte

T3 2024 Collecte

9M 2025 Collecte

9M 2024 Actions 592 527 +12,4% +4,6 -0,7 +37,8 +0,0 Diversifiés 280 274 +2,4% +2,8 -15,4 +1,9 -22,3 Obligations 742 732 +1,3% +2,3 +12,8 +23,2 +36,8 Réels, alternatifs et structurés 106 114 -6,6% -0,6 +0,8 -5,9 +1,5 ACTIFS MLT hors JV et distribution US 1 721 1 647 +4,5% +9,0 -2,5 +57,0 +16,1 Trésorerie hors JV et distribution US 183 185 -1,4% +2,1 +0,1 -7,6 -2,4 Actifs hors JV et distribution US 1 903 1 832 +3,9% +11,0 -2,4 +49,4 +13,6 JV 354 360 -1,5% +4,6 +5,3 +17,9 +21,3 Victory - Distribution US 60 0 NS -0,6 0,0 -0,6 0,0 TOTAL 2 317 2 192 +5,7% +15,1 +2,9 +66,6 +35,0 Dont actifs MLT 2 098 1 973 +6,4% +12,5 +3,4 +68,7 +34,9 Dont produits de trésorerie 219 219 +0,2% +2,6 -0,5 -2,1 +0,1

Détail des encours et de la collecte nette par types de gestion et classes d’actifs19

(Md€) Encours

30.09.2025 Encours

30.09.2024 % var.

/30.09.2024 Collecte

T3 2025 Collecte

T3 2024 Collecte

9M 2025 Collecte

9M 2024 Gestion active 1 133 1 136 -0,2% -0,8 -7,1 +8,3 +2,2 Actions 200 208 -3,9% -2,5 -2,3 -7,3 -5,4 Diversifiés 271 263 +3,2% +2,6 -15,7 +1,7 -23,4 Obligations 662 665 -0,5% -0,9 +10,8 +13,9 +31,0 Produits structurés 41 43 -6,7% -1,0 +0,8 -4,4 +2,7 Gestion passive 481 397 +21,2% +10,4 +3,8 +54,6 +12,4 ETF & ETC 314 251 +24,9% +9,8 +7,8 +28,4 +17,3 Index 167 146 +14,7% +0,6 -4,0 +26,2 -5,0 Actifs réels et Alternatifs 66 71 -6,6% +0,3 +0,0 -1,4 -1,2 Actifs reels 62 67 -6,0% +0,4 +0,2 -0,9 -0,1 Alternatifs 3 4 -15,5% -0,1 -0,2 -0,6 -1,1 ACTIFS MLT hors JV et distribution US 1 721 1 647 +4,5% +9,0 -2,5 +57,0 +16,1 Trésorerie hors JV et distribution US 183 185 -1,4% +2,1 +0,1 -7,6 -2,4 TOTAL ACTIFS hors JV et distribution US 1 903 1 832 +3,9% +11,0 -2,4 +49,4 +13,6 JV 354 360 -1,5% +4,6 +5,3 +17,9 +21,3 Victory - Distribution US 60 0 NS -0,6 0,0 -0,6 0,0 TOTAL 2 317 2 192 +5,7% +15,1 +2,9 +66,6 +35,0 Dont actifs MLT 2 098 1 973 +6,4% +12,5 +3,4 +68,7 +34,9 Dont produits de trésorerie 219 219 +0,2% +2,6 -0,5 -2,1 +0,1

Détail des encours et de la collecte nette par zones géographiques19

(Md€) Encours

30.09.2025 Encours

30.09.2024 % var.

/30.09.2024 Collecte

T3 2025 Collecte

T3 2024 Collecte

9M 2025 Collecte

9M 2024 France 1 041 987 +5,4% +0,7 +2,8 +10,0 +12,8 Italie 200 202 -0,8% -3,0 -10,8 -6,3 -13,8 Europe hors France & Italie 486 421 +15,6% +6,8 +1,9 +29,6 +6,0 Asie 461 458 +0,7% +7,4 +7,4 +29,0 +29,6 Reste du monde 129 124 +4,1% +3,0 +1,7 +4,3 +0,4 TOTAL 2 317 2 192 +5,7% +15,1 +2,9 +66,6 +35,0 TOTAL hors France 1 277 1 204 +6,0% +14,4 +0,1 +56,6 +22,2

Annexe méthodologique – Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Données comptables et ajustées

Amundi a choisi de présenter des données comptables ajustées pour certains éléments du résultat (revenus nets, charges générales d’exploitation, quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence) afin de mieux refléter la rentabilité économique et opérationnelle de la société. Ces ajustements ont pour objectif de neutraliser les impacts identifiés lors d’acquisitions:

amortissements de contrats de distribution ou de contrats clients (Unicredit, Banco Sabadell, Alpha Associates ainsi que Bawag et Lyxor jusqu'au 31/12/2024) en autres revenus

amortissements liés à la prise en compte de compléments de prix (Alpha Associates) en revenus financiers

amortissements d’actifs incorporels technologiques (aixigo) en charges d’exploitation

coûts d’intégration (Victory Capital) en charges d’exploitation, et plus ou moins-value de cession (Victory Capital) en résultat sur autres actifs

ainsi que les charges provisionnées liées à des plans d’optimisation ou de restructuration (en charges d’exploitation).

Enfin, les ajustements appliqués par Victory Capital, participation cotée mise en équivalence, entre ses résultats publiés et ses résultats ajustés sont repris à l’identique dans les résultats du Groupe Amundi, car ils correspondent à des ajustements de même nature que ceux du Groupe détaillés ci-dessus. Ils sont repris dans la ligne sociétés mises en équivalence

Les montants agrégés de ces éléments pour les différentes périodes sous revue sont les suivants :

T3 2024* : -24 M€ avant impôts et -17 M€ après impôts

9M 2024* : -68 M€ avant impôts et -49 M€ après impôts

T2 2025 : -28 M€ avant impôts et -22 M€ après impôts, + 402 M€ de plus-value (sans effet fiscal)

T3 2025 : -118 M€ avant impôts et -91 M€ après impôts

9M 2025 : -174 M€ avant impôts et -134 M€ après impôts, + 402 M€ de plus-value (sans effet fiscal)

Indicateurs Alternatifs de Performance20

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont calculées conformément à l’annexe méthodologique présentée ci-dessus.

Les données ajustées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables





= données ajustées





(M€) 9M 2025 9M 2024 9M 2024* T3

2025 T3

2024 T3

2024* T2

2025 Revenus nets (a) 2 458 2 505 2 332 795 838 753 771 - Amortissements des actifs intangibles avant impôt (55) (65) (65) (18) (22) (22) (18) - Autres charges non monétaires liées à Alpha Associates (4) (3) (3) (1) (1) (1) (1) Revenus nets – ajustés (b) 2 518 2 573 2 400 815 862 777 790 Charges d’exploitation (c) (1 423) (1 356) (1 252) (518) (456) (403) (418) - Coûts d'intégration et de restructuration avant impôt (87) 0 0 (80) 0 0 0 - Amortissement du PPA lié à aixigo avant impôt (5) 0 0 (2) 0 0 (2) Charges d’exploitation – ajustées (d) (1 330) (1 356) (1 252) (436) (456) (403) (417) Résultat Brut d’Exploitation (e)=(a)+(c) 1 035 1 149 1 080 277 382 351 352 Résultat Brut d’Exploitation – ajusté (f)=(b)+(d) 1 187 1 217 1 148 379 406 374 374 Coefficient d’exploitation (%) -(c)/(a) 57,9% 54,1% 53,7% 65,2% 54,4% 53,5% 54.3% Coefficient d’exploitation ajusté (%) -(d)/(b) 52,8% 52,7% 52,2% 53,5% 52,9% 51,8% 52.7% Coût du risque et autres (g) 395 (7) (10) (1) (2) (2) 401 Coût du risque et autres - ajusté (h) (7) (7) (10) (1) (2) (2) (1) Sociétés mises en équivalence – JV (i) 99 94 94 34 33 33 38 Sociétés mises en équivalence – Opérations US17 (j) 38 0 55 18 0 24 20 Sociétés mises en équivalence – Opérations US17 - ajusté (k) 60 0 55 33 0 24 26 Résultat avant Impôt (l)=(e)+(g)+(i)+(j) 1 567 1 237 1 219 327 413 405 811 Résultat avant Impôt – ajusté (m)=(f)+(h)+(i)+(k) 1 340 1 305 1 287 445 437 429 437 Impôts sur les bénéfices (n) (324) (283) (266) (79) (94) (86) (97) Impôts sur les bénéfices - ajustés (o) (365) (302) (284) (106) (101) (93) (104) Minoritaires (p) 3 2 2 1 1 1 1 Résultat net part du Groupe (q)=(l)+(n)+(p) 1 246 956 956 249 320 320 715 Résultat net part du Groupe – ajusté (r)=(m)+(o)+(p) 978 1 005 1 005 340 337 337 334 Bénéfice par action (€) 6,07 4,67 4,67 1,21 1,56 1,56 3,48 Bénéfice par action – ajusté (€) 4,76 4,91 4,91 1,65 1,65 1,65 1,63

Actionnariat

30 septembre 2025 30 juin 2025 31 décembre 2024 30 septembre 2024 (unités) Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 68,67% 141 057 399 68,67% 141 057 399 68,67% 141 057 399 68,93% Salariés 4 221 408 2,06% 4 398 054 2,14% 4 272 132 2,08% 2 751 891 1,34% Autocontrôle 1 651 188 0,80% 1 625 258 0,79% 1 992 485 0,97% 958 031 0,47% Flottant 58 489 267 28,47% 58 338 551 28,40% 58 097 246 28,28% 59 880 313 29,26% Nombre d'actions en fin de période 205 419 262 100,0% 205 419 262 100,0% 205 419 262 100,0% 204 647 634 100,0% Nb moyen d'actions depuis le début de l'année 205 419 262 - 205 419 262 - 204 776 239 - 204 647 634 - Nb moyen d'actions depuis le début du trimestre 205 419 262 - 205 419 262 - 205 159 257 - 204 647 634 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

Le nombre moyen d’actions est inchangé entre le T2 2025 et le T3 2025, a augmenté de +0,4% entre le T3 2024 et le T3 2025, et a augmenté de +0,4% entre les 9 premiers mois 2024 et les 9 premiers mois 2025.

Une augmentation de capital réservée aux salariés a été enregistrée le 23 octobre 2025. 967 064 titres ont été créés (~0,5% du capital avant l’opération), ce qui portera la part des salariés à environ 2,51% du capital, vs. 2,06% au 30 septembre 2025.

Une augmentation de capital réservée aux salariés a été enregistrée le 31 octobre 2024. 771 628 titres ont été créés (environ 0,4% du capital avant l’opération).

Amundi a annoncé le 7 octobre 2024 un programme de rachat d'au maximum 1 million d'actions (soit ~0,5% du capital avant l'opération) destiné à couvrir des plans d'actions de performance. Il a été finalisé au 27 novembre 2024.

Calendrier de communication financière

Nouveau plan stratégique à moyen terme : mardi 18 novembre 2025

Publication des résultats du T4 et de l’année 2025 : mardi 3 février 2026

Publication des résultats du T1 2026 : mercredi 29 avril 2026

Assemblée générale : mardi 2 juin 2026

Publication des résultats du T2 et du S1 2026 : jeudi 30 juillet 2026

Publication des résultats du T3 et des 9 mois 2026 : jeudi 29 octobre 2026

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux21, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 300 milliards d’euros d’encours22.

Ses six plateformes de gestion internationales23, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 600 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

