Arco Vara Bulgaaria üksuste juhtimise võtab üle Christian Petrov

Seoses Arco Vara Bulgaaria endise juhi Daniel Yordanovi ettevõttest lahkumisega valis Arco Vara AS oma Bulgaaria üksuste uueks juhiks Christian Petrovi.

Uue juhi põhiülesandeks on tagada Bulgaaria üksuste igapäevase tegevuse sujuv jätkumine ning toetada Arco Vara strateegilist eesmärki lõpetada järk-järgult ettevõtte tegevus Bulgaaria turul, sealhulgas müügiprotsessi läbiviimist ja varade realiseerimist. Samal ajal jätkub Bulgaaria arendustegevus plaanipäraselt – projektid liiguvad edasi vastavalt kehtivale ajakavale ning uue juhi ülesanne on tagada nende korrektne ja tulemuslik elluviimine kuni väljumisprotsessi lõpuni.

Christian Petrov kuulub kõigi Arco Vara Bulgaaria tütarettevõtete juhatusse.



Christian Petrov on kinnisvaraspetsialist, kellel on ulatuslik kogemus keerukate projektide struktureerimisel ja elluviimisel. Tema põhialaks on olemasolevate ärikinnisvara objektide finantseerimine ja nende muutmine kõrge lisandväärtusega elamuarendusteks. Varasemalt on ta töötanud avalikus sektoris, tegeledes linnatranspordi, energiatõhususe ja kohalike omavalitsustega seotud projektidega.

Christian Petrov ei oma Arco Vara AS aktsiaid.

Käesoleva aasta juulis teavitas Arco Vara AS oma soovist koondada fookus põhiturule ehk Eestis asuvatele arendusprojektidele. Ettevõte hoiab investoreid ja avalikkust kursis sellega seonduvate läbirääkimiste kulgemisega ning annab täiendavat teavet, kui tehingute või muude oluliste arengutega on jõutud järgmisse etappi.

Darja Bolšakova

Finantsjuht

Arco Vara AS

darja.bolshakova@arcovara.com